https://crimea.ria.ru/20250627/ssha-militariziruyut-evropu-dlya-davleniya-na-rossiyu--mnenie-1147511961.html

США милитаризируют Европу для давления на Россию – мнение

США милитаризируют Европу для давления на Россию – мнение - РИА Новости Крым, 27.06.2025

США милитаризируют Европу для давления на Россию – мнение

США продолжат контролировать ситуацию на европейском треке, в том числе за счет присутствия американских войск. При этом "выкрутят руки" Европе, заставив... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T09:30

2025-06-27T09:30

2025-06-27T09:30

сша

радио "спутник в крыму"

политика

в мире

мнения

юрий светов

европейский союз (ес)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. США продолжат контролировать ситуацию на европейском треке, в том числе за счет присутствия американских войск. При этом "выкрутят руки" Европе, заставив максимально милитаризироваться за собственный счет для противостояния России, потому что это выгодно Америке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.По мнению Светова, американцы могут незначительно сократить присутствие своих войск в Европе, но точно не уйдут из нее, что бы ни говорили о таких планах.Доказательством тому служит уже один тот факт, кто был назначен на пост командующего войсками НАТО в Европе вместо прежнего американского генерала Кристофера Каволи, считает он.Показательно при этом, что, вступая в должность, Гринкевич заявил, что верит в победу Киева в конфликте на Украине, и это не случайно, отметил эксперт."Американцы совершенно не против, чтобы Украина победила. Они совершенно не против, что Украина связывает Россию. Это уменьшает, с их точки зрения, наши возможности влиять на конфликты в других регионах. Но они хотят, чтобы содержание было на плечах Украины. Их подход: мы вам поможем – вы платите", – сказал политолог.Только теперь, согласно планам США, финансироваться Украина будет из Европы, для чего та под давлением Америки станет спешно милитаризироваться, покупая при этом американское вооружение, отметил он."Эти 5% ВВП (расходы на оборону – ред.), которые к 2035 году должны страны НАТО платить в Европе , – выкрутят руки американцы, и раньше они будут тратить эти деньги", – уверен Светов.Европе придется сильно сокращать социальные расходы, а европейцам – затягивать пояса, но противиться этому в народе бурно не станут, уверен политолог.Он не исключил, что в некоторых странах Европы "кто-то выйдет протестовать", но им "заткнут рты и выкрутят руки"."И Европа будет милитаризироваться", – резюмировал эксперт.Ранее Светов оценил итоги прошедшего 24 и 25 июня в Гааге саммита НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов заявил об угрозах для Европы из-за военной помощи Киеву Европа прозревает: в Словакии признали бесполезность санкций против РФ В Венгрии более 2 миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС

сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, политика, в мире, мнения, юрий светов, европейский союз (ес), украина