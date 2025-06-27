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США милитаризируют Европу для давления на Россию – мнение
США милитаризируют Европу для давления на Россию – мнение - РИА Новости Крым, 27.06.2025
США милитаризируют Европу для давления на Россию – мнение
США продолжат контролировать ситуацию на европейском треке, в том числе за счет присутствия американских войск. При этом "выкрутят руки" Европе, заставив... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T09:30
2025-06-27T09:30
2025-06-27T09:30
сша
радио "спутник в крыму"
политика
в мире
мнения
юрий светов
европейский союз (ес)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. США продолжат контролировать ситуацию на европейском треке, в том числе за счет присутствия американских войск. При этом "выкрутят руки" Европе, заставив максимально милитаризироваться за собственный счет для противостояния России, потому что это выгодно Америке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.По мнению Светова, американцы могут незначительно сократить присутствие своих войск в Европе, но точно не уйдут из нее, что бы ни говорили о таких планах.Доказательством тому служит уже один тот факт, кто был назначен на пост командующего войсками НАТО в Европе вместо прежнего американского генерала Кристофера Каволи, считает он.Показательно при этом, что, вступая в должность, Гринкевич заявил, что верит в победу Киева в конфликте на Украине, и это не случайно, отметил эксперт."Американцы совершенно не против, чтобы Украина победила. Они совершенно не против, что Украина связывает Россию. Это уменьшает, с их точки зрения, наши возможности влиять на конфликты в других регионах. Но они хотят, чтобы содержание было на плечах Украины. Их подход: мы вам поможем – вы платите", – сказал политолог.Только теперь, согласно планам США, финансироваться Украина будет из Европы, для чего та под давлением Америки станет спешно милитаризироваться, покупая при этом американское вооружение, отметил он."Эти 5% ВВП (расходы на оборону – ред.), которые к 2035 году должны страны НАТО платить в Европе , – выкрутят руки американцы, и раньше они будут тратить эти деньги", – уверен Светов.Европе придется сильно сокращать социальные расходы, а европейцам – затягивать пояса, но противиться этому в народе бурно не станут, уверен политолог.Он не исключил, что в некоторых странах Европы "кто-то выйдет протестовать", но им "заткнут рты и выкрутят руки"."И Европа будет милитаризироваться", – резюмировал эксперт.Ранее Светов оценил итоги прошедшего 24 и 25 июня в Гааге саммита НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов заявил об угрозах для Европы из-за военной помощи Киеву Европа прозревает: в Словакии признали бесполезность санкций против РФ В Венгрии более 2 миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС
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сша, политика, в мире, мнения, юрий светов, европейский союз (ес), украина
США милитаризируют Европу для давления на Россию – мнение
Уход армии США из Европы невыгоден для Америки – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. США продолжат контролировать ситуацию на европейском треке, в том числе за счет присутствия американских войск. При этом "выкрутят руки" Европе, заставив максимально милитаризироваться за собственный счет для противостояния России, потому что это выгодно Америке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.
По мнению Светова, американцы могут незначительно сократить присутствие своих войск в Европе, но точно не уйдут из нее, что бы ни говорили о таких планах.
Доказательством тому служит уже один тот факт, кто был назначен на пост командующего войсками НАТО в Европе вместо прежнего американского генерала Кристофера Каволи, считает он.
"Есть характерный жест – назначен... Гринкевич (Алексус), новый американский генерал. А ведь в начале года шли разговоры о том, что впервые этот пост займет не американец, и говорили об английском генерале. Ничего подобного – американцы оставили за собой этот пост", – сказал Светов.
Показательно при этом, что, вступая в должность, Гринкевич заявил, что верит в победу Киева в конфликте на Украине, и это не случайно, отметил эксперт.
"Американцы совершенно не против, чтобы Украина победила. Они совершенно не против, что Украина связывает Россию. Это уменьшает, с их точки зрения, наши возможности влиять на конфликты в других регионах. Но они хотят, чтобы содержание было на плечах Украины. Их подход: мы вам поможем – вы платите", – сказал политолог.
Только теперь, согласно планам США, финансироваться Украина будет из Европы, для чего та под давлением Америки станет спешно милитаризироваться, покупая при этом американское вооружение, отметил он.
"Эти 5% ВВП (расходы на оборону – ред.), которые к 2035 году должны страны НАТО платить в Европе , – выкрутят руки американцы, и раньше они будут тратить эти деньги", – уверен Светов.
Европе придется сильно сокращать социальные расходы, а европейцам – затягивать пояса, но противиться этому в народе бурно не станут, уверен политолог.
"Я не верю в разговоры о том, что это вызовет массовые протесты, что народ выйдет на улицы и свергнет эту власть. Не будет этого. Потому что дрессировка европейцев успешно была проведена во время пандемии COVID, когда жулики разграбили деньги, выделенные на его лечение. Так же будет и с расходами на оборону", – сказал Светов.
Он не исключил, что в некоторых странах Европы "кто-то выйдет протестовать", но им "заткнут рты и выкрутят руки".
"И Европа будет милитаризироваться", – резюмировал эксперт.
Ранее Светов оценил
итоги прошедшего 24 и 25 июня в Гааге саммита НАТО.
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