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Масштабное отключение света в Крыму – где и почему нет электричества

Масштабное отключение света в Крыму – где и почему нет электричества - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Масштабное отключение света в Крыму – где и почему нет электричества

Утром в четверг часть абонентов в Двух районах Крыма и Алуште обесточены из-за аварии на сетях, проинформировали в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T10:01

2025-07-10T10:01

2025-07-10T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Утром в четверг часть абонентов в Двух районах Крыма и Алуште обесточены из-за аварии на сетях, проинформировали в компании "Крымэнерго".Аварийные отключенияПланируемое время восстановления электроснабжения составит около трех часов, уточнили на предприятии.Со ссылкой на "Крымэнерго" об аварии на сетях также сообщила глава администрации Алушты Галина ОгневаБез света из-за аварии также частично остались Саки и прилегающие населенные пункты - Лесновка, Щелковичное, Митяево, Вершинное, Трудовое, а также алуштинские поселки Семидворье и Лучистое.Плановые ремонтыТакже 10 июля без света остались часть абонентов в Симферополе в связи с плановыми работами. С 8 до 17 часов частично электроэнергии не будет по улицам Бородина, Батурина, Бахчисарайской, Гражданской, Лихого, Парковой, Кемаль Якуб, Сахарова, Инам, Грибной, Абдуль Тейфук, Звездной, Миндальной, Пихтовой, Хатыра, Девлет Гирея, Озенбаш, Умют, Ибраимова, Фенерли, Акъташ, Хвойной, Кипарисной, Янтарной, Усадебной, Звездной, Пихтовой, Чименлик, Миндальной, Рериха, в переулках Охотничьем и Оружейном, а также в границах микрорайона Николаевский."11 июля с 10 до 16 часов в связи с проведением ремонтных работ произойдет отключение электроэнергии в Бахчисарае", - анонсировал плановое отключение на пятницу глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.По его данным, в указанное время без света останутся абоненты, расположенные по улицам Басенко, Гаспринского, Пушкина, Горького, Базарная, Н.Спаи, Октябрьская, Карла Либкнехта, Крымской весны, Албат, Чатыр Дагъ, Къара лез, Абдулы Тейфук, Василия Черного, Анны Науменко, Мелевше, в переулках Московском, Горном, Леси Украинки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

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