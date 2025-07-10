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Масштабное отключение света в Крыму – где и почему нет электричества - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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Масштабное отключение света в Крыму – где и почему нет электричества
Масштабное отключение света в Крыму – где и почему нет электричества - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Масштабное отключение света в Крыму – где и почему нет электричества
Утром в четверг часть абонентов в Двух районах Крыма и Алуште обесточены из-за аварии на сетях, проинформировали в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T10:01
2025-07-10T10:39
отключение электроэнергии в крыму
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алушта
бахчисарайский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Утром в четверг часть абонентов в Двух районах Крыма и Алуште обесточены из-за аварии на сетях, проинформировали в компании "Крымэнерго".Аварийные отключенияПланируемое время восстановления электроснабжения составит около трех часов, уточнили на предприятии.Со ссылкой на "Крымэнерго" об аварии на сетях также сообщила глава администрации Алушты Галина ОгневаБез света из-за аварии также частично остались Саки и прилегающие населенные пункты - Лесновка, Щелковичное, Митяево, Вершинное, Трудовое, а также алуштинские поселки Семидворье и Лучистое.Плановые ремонтыТакже 10 июля без света остались часть абонентов в Симферополе в связи с плановыми работами. С 8 до 17 часов частично электроэнергии не будет по улицам Бородина, Батурина, Бахчисарайской, Гражданской, Лихого, Парковой, Кемаль Якуб, Сахарова, Инам, Грибной, Абдуль Тейфук, Звездной, Миндальной, Пихтовой, Хатыра, Девлет Гирея, Озенбаш, Умют, Ибраимова, Фенерли, Акъташ, Хвойной, Кипарисной, Янтарной, Усадебной, Звездной, Пихтовой, Чименлик, Миндальной, Рериха, в переулках Охотничьем и Оружейном, а также в границах микрорайона Николаевский."11 июля с 10 до 16 часов в связи с проведением ремонтных работ произойдет отключение электроэнергии в Бахчисарае", - анонсировал плановое отключение на пятницу глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.По его данным, в указанное время без света останутся абоненты, расположенные по улицам Басенко, Гаспринского, Пушкина, Горького, Базарная, Н.Спаи, Октябрьская, Карла Либкнехта, Крымской весны, Албат, Чатыр Дагъ, Къара лез, Абдулы Тейфук, Василия Черного, Анны Науменко, Мелевше, в переулках Московском, Горном, Леси Украинки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", алушта, бахчисарайский район, бахчисарай, новости крыма, крым, энергосистема крыма, электричество
Масштабное отключение света в Крыму – где и почему нет электричества

Два района Крыма и Алушта без света из-за аварий

10:01 10.07.2025 (обновлено: 10:39 10.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Утром в четверг часть абонентов в Двух районах Крыма и Алуште обесточены из-за аварии на сетях, проинформировали в компании "Крымэнерго".

Аварийные отключения

"В Бахчисарайском районе без электричества остались населенные пункты Холмовка, Красный Маяк, Ходжа Салы, Танковое, Крепкое", - перечислили в пресс-службе.
Планируемое время восстановления электроснабжения составит около трех часов, уточнили на предприятии.
Со ссылкой на "Крымэнерго" об аварии на сетях также сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева
"10 июля в связи с аварией на линии электроснабжения отключено девять трансформаторных подстанций, часть абонентов в Алуште под отключение. Бригады "Крымэнерго" работают над устранением аварии", - написала Огнева в своем Telegram-канале.
Без света из-за аварии также частично остались Саки и прилегающие населенные пункты - Лесновка, Щелковичное, Митяево, Вершинное, Трудовое, а также алуштинские поселки Семидворье и Лучистое.

Плановые ремонты

Также 10 июля без света остались часть абонентов в Симферополе в связи с плановыми работами. С 8 до 17 часов частично электроэнергии не будет по улицам Бородина, Батурина, Бахчисарайской, Гражданской, Лихого, Парковой, Кемаль Якуб, Сахарова, Инам, Грибной, Абдуль Тейфук, Звездной, Миндальной, Пихтовой, Хатыра, Девлет Гирея, Озенбаш, Умют, Ибраимова, Фенерли, Акъташ, Хвойной, Кипарисной, Янтарной, Усадебной, Звездной, Пихтовой, Чименлик, Миндальной, Рериха, в переулках Охотничьем и Оружейном, а также в границах микрорайона Николаевский.
"11 июля с 10 до 16 часов в связи с проведением ремонтных работ произойдет отключение электроэнергии в Бахчисарае", - анонсировал плановое отключение на пятницу глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.
По его данным, в указанное время без света останутся абоненты, расположенные по улицам Басенко, Гаспринского, Пушкина, Горького, Базарная, Н.Спаи, Октябрьская, Карла Либкнехта, Крымской весны, Албат, Чатыр Дагъ, Къара лез, Абдулы Тейфук, Василия Черного, Анны Науменко, Мелевше, в переулках Московском, Горном, Леси Украинки.
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