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Бассейны и мороженое: как в Крыму спасают животных от жары
Бассейны и мороженое: как в Крыму спасают животных от жары - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Бассейны и мороженое: как в Крыму спасают животных от жары
Мороженое, душ и бассейны с прохладной водой – так в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму спасают экзотических животных от жары, которая накрыла полуостров. Об РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T20:51
2025-07-10T20:51
2025-07-10T20:51
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мороженое
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Мороженое, душ и бассейны с прохладной водой – так в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму спасают экзотических животных от жары, которая накрыла полуостров. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор зоопарка Виктор Жиленко.Тем же, кто не ест прохладные лакомства, положены усиленные водные процедуры, добавил директор парка.По его словам, такие бассейны нравятся не только "купальщикам", но и детям, которые с интересом наблюдают за водными процедурами."Для детей это большая радость, когда они видят, как медведь, например, купается. Это вызывает у них настоящий восторг. Больше всех, конечно, умиляет капибара", – поделился мнением директор Бахчисарайского парка миниатюр.Лучше всех себя чувствуют крокодилы. В их владения круглогодично держится стабильная температура.Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском парке миниатюр прошла ежегодная стрижка альпак, прически животным в этом году делали по эскизам детей. Салон красоты для пушистых животных развернули прямо в центре зоопарка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодого баклана с травмой крыла спасли на набережной Алушты В Крыму впервые родился редкий краснокнижный пингвиненок В крымском зоопарке настоящий бэби-бум - ВИДЕО
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крым, животные, виктор жиленко, бахчисарайский парк миниатюр, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, мороженое
Бассейны и мороженое: как в Крыму спасают животных от жары
В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму животных спасают от жары мороженым и душем
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым.
Мороженое, душ и бассейны с прохладной водой – так в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму спасают экзотических животных от жары, которая накрыла полуостров. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал директор зоопарка Виктор Жиленко.
"Лемуры полюбили мороженое. На каждую особь по половинке мороженого в день выдаем однозначно. С радостью лопают. Настроение у них явно улучшается потому, что они после этого прыгают и радуются", – Виктор Жиленко.
Тем же, кто не ест прохладные лакомства, положены усиленные водные процедуры, добавил директор парка.
"Они, как и люди, больше всего хотя прохлады. Поливаем, следим за тем, чтобы воды было побольше. Поэтому ставим бассейны для купания", – отметил директор.
По его словам, такие бассейны нравятся не только "купальщикам", но и детям, которые с интересом наблюдают за водными процедурами.
"Для детей это большая радость, когда они видят, как медведь, например, купается. Это вызывает у них настоящий восторг. Больше всех, конечно, умиляет капибара", – поделился мнением директор Бахчисарайского парка миниатюр.
Лучше всех себя чувствуют крокодилы. В их владения круглогодично держится стабильная температура.
"Крокодилы находятся в подземном королевстве. Поэтому у них всегда зимой и летом стандартная температура. Поэтому им легче всех", – добавил Жиленко.
Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском парке миниатюр прошла ежегодная стрижка альпак
, прически животным в этом году делали по эскизам детей. Салон красоты для пушистых животных развернули прямо в центре зоопарка.
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