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Бассейны и мороженое: как в Крыму спасают животных от жары

Бассейны и мороженое: как в Крыму спасают животных от жары - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Бассейны и мороженое: как в Крыму спасают животных от жары

Мороженое, душ и бассейны с прохладной водой – так в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму спасают экзотических животных от жары, которая накрыла полуостров. Об РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T20:51

2025-07-10T20:51

2025-07-10T20:51

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животные

виктор жиленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Мороженое, душ и бассейны с прохладной водой – так в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму спасают экзотических животных от жары, которая накрыла полуостров. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор зоопарка Виктор Жиленко.Тем же, кто не ест прохладные лакомства, положены усиленные водные процедуры, добавил директор парка.По его словам, такие бассейны нравятся не только "купальщикам", но и детям, которые с интересом наблюдают за водными процедурами."Для детей это большая радость, когда они видят, как медведь, например, купается. Это вызывает у них настоящий восторг. Больше всех, конечно, умиляет капибара", – поделился мнением директор Бахчисарайского парка миниатюр.Лучше всех себя чувствуют крокодилы. В их владения круглогодично держится стабильная температура.Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском парке миниатюр прошла ежегодная стрижка альпак, прически животным в этом году делали по эскизам детей. Салон красоты для пушистых животных развернули прямо в центре зоопарка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодого баклана с травмой крыла спасли на набережной Алушты В Крыму впервые родился редкий краснокнижный пингвиненок В крымском зоопарке настоящий бэби-бум - ВИДЕО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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