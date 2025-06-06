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В Крыму впервые родился редкий краснокнижный пингвиненок - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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В Крыму впервые родился редкий краснокнижный пингвиненок
В Крыму впервые родился редкий краснокнижный пингвиненок - РИА Новости Крым, 06.06.2025
В Крыму впервые родился редкий краснокнижный пингвиненок
В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму у пары пингвинов Гумбольдта родился птенец, что является уникальным событием для региона, поскольку эти... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T11:23
2025-06-06T11:23
крым
виктор жиленко
бахчисарайский парк миниатюр
животные
бахчисарай
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму у пары пингвинов Гумбольдта родился птенец, что является уникальным событием для региона, поскольку эти пингвины очень редко размножаются в неволе. Об этом сообщил директор парка Виктор Жиленко.По словам Жиленко, шесть пингвинов Гумбольдта поселились в Бахчисарайском парке миниатюр год назад. Одна пара уже сформировалась. Как отметил Жиленко, рождение птенца – лучший показатель того, что пингвины освоились на крымской земле."Они выбрали себе лучший домик, его облюбовали и долго высиживали яйцо по очереди, никогда не оставляя его без присмотра. Пингвиненок еще сидит в домике, но уже начинает показываться. Сейчас родители так же вахтовым методом опекают детеныша", - рассказал директор парка.Он добавил, что пингвины в Бахчисарайском парке очень полюбили российскую салаку, которую им специально закупают и доставляем в Крым.Пингвин Гумбольдта или перуанский пингвин – нелетающая птица из рода очковых пингвинов. Средний рост взрослой особи составляет 65-70 см, вес — 4,5-5 кг. Гнездится пингвин Гумбольдта на каменистых побережьях Чили и Перу, где проходит холодное Перуанское течение.Пингвин Гумбольдта – самый исчезающий вид птиц в этом семействе наряду с Галапагосским пингвином. Внесен в Международную Красную книгу. По состоянию на 2020 год мировая популяция этих пингвинов насчитывала 23 800 особей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском зоопарке можно увидеть новорожденного кенгуренка В Бахчисарае родились два пушистых символа РоссииВ Крыму ветеринары спасли новорожденных обезьянок весом по 20 граммов
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крым, виктор жиленко, бахчисарайский парк миниатюр, животные, бахчисарай, новости, новости крыма, видео
В Крыму впервые родился редкий краснокнижный пингвиненок

В Крыму впервые появился на свет птенец краснокнижных пингвинов Гумбольдта

11:23 06.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму у пары пингвинов Гумбольдта родился птенец, что является уникальным событием для региона, поскольку эти пингвины очень редко размножаются в неволе. Об этом сообщил директор парка Виктор Жиленко.
"Радостное событие: у нас наконец-то вылупился детеныш пингвина. Впервые пингвины Гумбольдта родили в Бахчисарайском парке миниатюр такого замечательного малыша… На территории России это большая редкость, а в Крыму такое вообще впервые", - сказал он.
По словам Жиленко, шесть пингвинов Гумбольдта поселились в Бахчисарайском парке миниатюр год назад. Одна пара уже сформировалась. Как отметил Жиленко, рождение птенца – лучший показатель того, что пингвины освоились на крымской земле.
"Они выбрали себе лучший домик, его облюбовали и долго высиживали яйцо по очереди, никогда не оставляя его без присмотра. Пингвиненок еще сидит в домике, но уже начинает показываться. Сейчас родители так же вахтовым методом опекают детеныша", - рассказал директор парка.
Он добавил, что пингвины в Бахчисарайском парке очень полюбили российскую салаку, которую им специально закупают и доставляем в Крым.
Пингвин Гумбольдта или перуанский пингвин – нелетающая птица из рода очковых пингвинов. Средний рост взрослой особи составляет 65-70 см, вес — 4,5-5 кг. Гнездится пингвин Гумбольдта на каменистых побережьях Чили и Перу, где проходит холодное Перуанское течение.
Пингвин Гумбольдта – самый исчезающий вид птиц в этом семействе наряду с Галапагосским пингвином. Внесен в Международную Красную книгу. По состоянию на 2020 год мировая популяция этих пингвинов насчитывала 23 800 особей.
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КрымВиктор ЖиленкоБахчисарайский парк миниатюрЖивотныеБахчисарайНовостиНовости Крыма
 
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