https://crimea.ria.ru/20250606/v-krymu-vpervye-rodilsya-redkiy-krasnoknizhnyy-pingvinenok-1146997156.html

В Крыму впервые родился редкий краснокнижный пингвиненок

В Крыму впервые родился редкий краснокнижный пингвиненок - РИА Новости Крым, 06.06.2025

В Крыму впервые родился редкий краснокнижный пингвиненок

В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму у пары пингвинов Гумбольдта родился птенец, что является уникальным событием для региона, поскольку эти... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T11:23

2025-06-06T11:23

2025-06-06T11:23

крым

виктор жиленко

бахчисарайский парк миниатюр

животные

бахчисарай

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1146997032_0:0:1544:868_1920x0_80_0_0_830e5dc21c50616dd472fe4880ac747d.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму у пары пингвинов Гумбольдта родился птенец, что является уникальным событием для региона, поскольку эти пингвины очень редко размножаются в неволе. Об этом сообщил директор парка Виктор Жиленко.По словам Жиленко, шесть пингвинов Гумбольдта поселились в Бахчисарайском парке миниатюр год назад. Одна пара уже сформировалась. Как отметил Жиленко, рождение птенца – лучший показатель того, что пингвины освоились на крымской земле."Они выбрали себе лучший домик, его облюбовали и долго высиживали яйцо по очереди, никогда не оставляя его без присмотра. Пингвиненок еще сидит в домике, но уже начинает показываться. Сейчас родители так же вахтовым методом опекают детеныша", - рассказал директор парка.Он добавил, что пингвины в Бахчисарайском парке очень полюбили российскую салаку, которую им специально закупают и доставляем в Крым.Пингвин Гумбольдта или перуанский пингвин – нелетающая птица из рода очковых пингвинов. Средний рост взрослой особи составляет 65-70 см, вес — 4,5-5 кг. Гнездится пингвин Гумбольдта на каменистых побережьях Чили и Перу, где проходит холодное Перуанское течение.Пингвин Гумбольдта – самый исчезающий вид птиц в этом семействе наряду с Галапагосским пингвином. Внесен в Международную Красную книгу. По состоянию на 2020 год мировая популяция этих пингвинов насчитывала 23 800 особей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском зоопарке можно увидеть новорожденного кенгуренка В Бахчисарае родились два пушистых символа РоссииВ Крыму ветеринары спасли новорожденных обезьянок весом по 20 граммов

крым

бахчисарай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, виктор жиленко, бахчисарайский парк миниатюр, животные, бахчисарай, новости, новости крыма, видео