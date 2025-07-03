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Молодого баклана с травмой крыла спасли на набережной Алушты - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Молодого баклана с травмой крыла спасли на набережной Алушты
Молодого баклана с травмой крыла спасли на набережной Алушты - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Молодого баклана с травмой крыла спасли на набережной Алушты
В Бахчисарайский парк миниатюр передали молодого баклана, найденного в Алуште. Об этом журналистам рассказал директор учреждения Виктор Жиленко. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T21:07
2025-07-03T21:07
новости крыма
птицы
виктор жиленко
бахчисарайский парк миниатюр
зоопарк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. В Бахчисарайский парк миниатюр передали молодого баклана, найденного в Алуште. Об этом журналистам рассказал директор учреждения Виктор Жиленко.По его словам, вечером 2 июля в Алуштинскую единую дежурно-диспетчерском службу (ЕДДС) поступил звонок о молодом баклане, который беспокоил отдыхающих на набережной города. Птицу удалось поймать, возник вопрос, куда ее передать для помощи.Он поделился, что в ходе обследования врач выявил, что у баклана слегка повреждено крыло, однако состояние не критическое."Мы отпустили его в бассейн и будем наблюдать за состоянием, как он себя чувствует", – отметил Жиленко.Он объяснил, что баклан молодой и еще не умеет самостоятельно добывать себе пищу, поэтому важно, что он оказался под присмотром людей. Как только птица оказалась в воде, сразу опустила голову под воду – явный признак голода. Поэтому сотрудники зоопарка незамедлительно принесли ей рыбу.Ранее Жиленко помогал в спасении пернатых, пострадавших от мазута после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Директор Бахчисарайского парка миниатюр даже предложил построить первый в Крыму парк для реабилитации птиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти пострадавших от мазута птиц: в Крыму может появиться новый паркБолее 80 птиц проходят реабилитацию после загрязнения мазутом в КрымуВосстановился и улетел: в Севастополе спасли аиста
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РИА Новости Крым
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новости крыма, птицы, виктор жиленко, бахчисарайский парк миниатюр, зоопарк, видео
Молодого баклана с травмой крыла спасли на набережной Алушты

В Алуште поймали молодого баклана с травмой крыла и передали в Бахчисарайский зоопарк

21:07 03.07.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. В Бахчисарайский парк миниатюр передали молодого баклана, найденного в Алуште. Об этом журналистам рассказал директор учреждения Виктор Жиленко.
По его словам, вечером 2 июля в Алуштинскую единую дежурно-диспетчерском службу (ЕДДС) поступил звонок о молодом баклане, который беспокоил отдыхающих на набережной города. Птицу удалось поймать, возник вопрос, куда ее передать для помощи.

"Вечером баклан попал ко мне в руки, он переночевал у меня дома. Уже сегодня утром я отвез его к ветеринару", – рассказал директор зоопарка.

Он поделился, что в ходе обследования врач выявил, что у баклана слегка повреждено крыло, однако состояние не критическое.
"Мы отпустили его в бассейн и будем наблюдать за состоянием, как он себя чувствует", – отметил Жиленко.
Он объяснил, что баклан молодой и еще не умеет самостоятельно добывать себе пищу, поэтому важно, что он оказался под присмотром людей. Как только птица оказалась в воде, сразу опустила голову под воду – явный признак голода. Поэтому сотрудники зоопарка незамедлительно принесли ей рыбу.
Ранее Жиленко помогал в спасении пернатых, пострадавших от мазута после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Директор Бахчисарайского парка миниатюр даже предложил построить первый в Крыму парк для реабилитации птиц.
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Новости КрымаПтицыВиктор ЖиленкоБахчисарайский парк миниатюрЗоопарк
 
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