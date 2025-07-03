https://crimea.ria.ru/20250703/molodogo-baklana-s-travmoy-kryla-spasli-na-naberezhnoy-alushty-1147686041.html

Молодого баклана с травмой крыла спасли на набережной Алушты

Молодого баклана с травмой крыла спасли на набережной Алушты - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Молодого баклана с травмой крыла спасли на набережной Алушты

В Бахчисарайский парк миниатюр передали молодого баклана, найденного в Алуште. Об этом журналистам рассказал директор учреждения Виктор Жиленко. РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T21:07

2025-07-03T21:07

2025-07-03T21:07

новости крыма

птицы

виктор жиленко

бахчисарайский парк миниатюр

зоопарк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. В Бахчисарайский парк миниатюр передали молодого баклана, найденного в Алуште. Об этом журналистам рассказал директор учреждения Виктор Жиленко.По его словам, вечером 2 июля в Алуштинскую единую дежурно-диспетчерском службу (ЕДДС) поступил звонок о молодом баклане, который беспокоил отдыхающих на набережной города. Птицу удалось поймать, возник вопрос, куда ее передать для помощи.Он поделился, что в ходе обследования врач выявил, что у баклана слегка повреждено крыло, однако состояние не критическое."Мы отпустили его в бассейн и будем наблюдать за состоянием, как он себя чувствует", – отметил Жиленко.Он объяснил, что баклан молодой и еще не умеет самостоятельно добывать себе пищу, поэтому важно, что он оказался под присмотром людей. Как только птица оказалась в воде, сразу опустила голову под воду – явный признак голода. Поэтому сотрудники зоопарка незамедлительно принесли ей рыбу.Ранее Жиленко помогал в спасении пернатых, пострадавших от мазута после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Директор Бахчисарайского парка миниатюр даже предложил построить первый в Крыму парк для реабилитации птиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти пострадавших от мазута птиц: в Крыму может появиться новый паркБолее 80 птиц проходят реабилитацию после загрязнения мазутом в КрымуВосстановился и улетел: в Севастополе спасли аиста

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, птицы, виктор жиленко, бахчисарайский парк миниатюр, зоопарк, видео