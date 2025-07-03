https://crimea.ria.ru/20250703/salon-krasoty-dlya-alpak-v-krymu-nachalsya-sezon-strizhek-1147678485.html

"Салон красоты для альпак": в Крыму начался сезон стрижек

"Салон красоты для альпак": в Крыму начался сезон стрижек - РИА Новости Крым, 03.07.2025

"Салон красоты для альпак": в Крыму начался сезон стрижек

В Бахчисарайском парке миниатюр прошла ежегодная стрижка альпак, прически животным в этом году делают по эскизам детей, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T15:20

2025-07-03T15:20

2025-07-03T15:20

крым

бахчисарайский парк миниатюр

животные

общество

виктор жиленко

видео

зоопарк

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском парке миниатюр прошла ежегодная стрижка альпак, прически животным в этом году делают по эскизам детей, передает корреспондент РИА Новости Крым.Салон красоты для пушистых животных развернулся прямо в центре зоопарка и привлек внимание не только сотрудников, но и посетителей.Стрижка альпак – событие не частое, строго раз в год и обычно в мае. Однако в этом сезоне климат внес свои коррективы: прохладные ночи задержали начало процесса, и команда зоопарка ждала более теплой и стабильной погоды."Первым стрижку всегда начинаю я, директор, а затем присоединяются помощники. У нас в коллективе каждый не только парикмахер для животных, но и дворник, сварщик и маляр – настоящие мастера на все руки", – рассказывает директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.Всего в зоопарке живут шесть альпак. Стрижка одной занимает около 40 минут – время может быть и меньше, но здесь процесс замедляет создание уникального дизайна.Что касается реакции животных, то поначалу альпаки с опаской относились к процессу, но с годами привыкли и теперь спокойно переносят стрижку. Тем не менее, психологическая поддержка важна: сотрудники заботятся, чтобы питомцы чувствовали себя комфортно и не переживали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму впервые родился редкий краснокнижный пингвиненокВ крымском зоопарке настоящий бэби-бум - ВИДЕОВ Бахчисарайском зоопарке можно увидеть новорожденного кенгуренка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарайский парк миниатюр, животные, общество, виктор жиленко, видео, зоопарк, новости крыма