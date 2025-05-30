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Весна малышей: в крымском зоопарке настоящий бэби-бум - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Весна малышей: в крымском зоопарке настоящий бэби-бум
Весна малышей: в крымском зоопарке настоящий бэби-бум - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Весна малышей: в крымском зоопарке настоящий бэби-бум
Весна в Бахчисарайском зоопарке выдалась по-настоящему радостной - здесь произошел беби-бум, потомство появилось у разных животных и птиц одновременно. Об этом... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T16:53
2025-05-30T16:57
новости
крым
зоопарк
виктор жиленко
бахчисарай
видео
общество
животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Весна в Бахчисарайском зоопарке выдалась по-настоящему радостной - здесь произошел беби-бум, потомство появилось у разных животных и птиц одновременно. Об этом сообщил директор парка Виктор Жиленко.Одним из самых трогательных событий стало рождение сразу двух кото-лемуров, а также появление на свет малыша у японской макаки. Кроме того, в зоопарке вылупился сип белоголовый – событие редчайшее, особенно в условиях неволи.Также в этом сезоне потомство появилось у филинов. В гнезде уже пять яиц, из которых один птенец успел вылупиться. Пока что малыша не показывают миру, чтобы не тревожить его первые мгновения жизни. Кроме того, двойным пополнением этой весной радуют и ушастые совы.Не меньшую радость вызвало появление детеныша паки – одного из самых редких и малоизученных зверьков в природе. Новорожденного удалось взять на руки — Жиленко назвал это событие по-настоящему уникальным.Директор подчеркивает, что детеныши – это всегда радость, хоть и непредсказуемая. По его словам, в этом году особенно порадовало то, что все малыши появились в теплое время и почти одновременно, что облегчило заботу и дало возможность показать их гостям."Как и в любой семье, дети – это приятная неожиданность, которую нужно хорошо планировать", – с улыбкой замечает он.Значимую роль в уходе за потомством играют киперы – сотрудники, следящие за состоянием здоровья и поведением животных. Как отметил Жиленко, их задача не мешать, но наблюдать. Если мать по какой-то причине не кормит, сразу принимается решение: изымать детеныша или поддерживать родительницу. Но все-таки сотрудники парка - сторонники естественного воспитания.Для новорожденных и кормящих самок предусмотрено специальное питание, а за каждым малышом закреплена вечерняя видеопроверка – зоопарк тщательно фиксирует, как он питается и развивается.Пополнение стало поводом для увеличения интереса к зоопарку со стороны других учреждений. Так, на новорожденного паки уже поступило более 20 предложений обмена от зоопарков по всей России. Ранее именно обмен детенышей крокодила на пару пак дал старт их разведению в Бахчисарае."Теперь мы мечтаем о слонах – и уже ведем переговоры", – делится планами директор.Он с гордостью называет Бахчисарайский уголок одной из самых душевных коллекций в России. Да, возможно, видов меньше, чем в Московском зоопарке, но близость к животным, возможность взаимодействия и уют здесь на первом месте.Парой месяцев ранее в парке миниатюр в Бахчисарае родился детеныш больших рыжих кенгуру. Как рассказывал директор учреждения, взрослые животные хорошо приняли молодое пополнение. Также в марте Жиленко сообщал о том, что в парке начали впервые разводить пингвинов и миссисипских аллигаторов. Первые птицы появились в Крыму на территории зоопарка миниатюр в октябре 2023 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском зоопарке можно увидеть новорожденного кенгуренкаВ Крыму начали разводить пингвинов и аллигаторовВкусные букеты подарили "девочкам" в зоопарке Бахчисарая
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РИА Новости Крым
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новости, крым, зоопарк, виктор жиленко, бахчисарай, видео, общество, животные, видео
Весна малышей: в крымском зоопарке настоящий бэби-бум

В Бахчисарайском зоопарке родились детеныши кото-лемуров и редчайшего сипа белоголового

16:53 30.05.2025 (обновлено: 16:57 30.05.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Весна в Бахчисарайском зоопарке выдалась по-настоящему радостной - здесь произошел беби-бум, потомство появилось у разных животных и птиц одновременно. Об этом сообщил директор парка Виктор Жиленко.
Одним из самых трогательных событий стало рождение сразу двух кото-лемуров, а также появление на свет малыша у японской макаки. Кроме того, в зоопарке вылупился сип белоголовый – событие редчайшее, особенно в условиях неволи.
"В неволе это чуть ли не первый случай, а на территории нашего зоопарка это уже второй птенец. Это большая редкость", – говорит директор.
Также в этом сезоне потомство появилось у филинов. В гнезде уже пять яиц, из которых один птенец успел вылупиться. Пока что малыша не показывают миру, чтобы не тревожить его первые мгновения жизни. Кроме того, двойным пополнением этой весной радуют и ушастые совы.
Не меньшую радость вызвало появление детеныша паки – одного из самых редких и малоизученных зверьков в природе. Новорожденного удалось взять на руки — Жиленко назвал это событие по-настоящему уникальным.
"Мы много общались с его родителями, они нам доверяют. Именно поэтому малыш не испугался и спокойно подошел к человеку", – объясняет он.
Директор подчеркивает, что детеныши – это всегда радость, хоть и непредсказуемая. По его словам, в этом году особенно порадовало то, что все малыши появились в теплое время и почти одновременно, что облегчило заботу и дало возможность показать их гостям.
"Как и в любой семье, дети – это приятная неожиданность, которую нужно хорошо планировать", – с улыбкой замечает он.
Значимую роль в уходе за потомством играют киперы – сотрудники, следящие за состоянием здоровья и поведением животных. Как отметил Жиленко, их задача не мешать, но наблюдать. Если мать по какой-то причине не кормит, сразу принимается решение: изымать детеныша или поддерживать родительницу. Но все-таки сотрудники парка - сторонники естественного воспитания.
Для новорожденных и кормящих самок предусмотрено специальное питание, а за каждым малышом закреплена вечерняя видеопроверка – зоопарк тщательно фиксирует, как он питается и развивается.
"Я всегда слежу, чтобы к малышу каждый вечер кто-то подошел и скинул мне видеоотчет о том, что он поел, как поел, сколько. И у меня сразу душа спокойная. Я становлюсь самым счастливым директором зоопарка", – признается Жиленко.
Пополнение стало поводом для увеличения интереса к зоопарку со стороны других учреждений. Так, на новорожденного паки уже поступило более 20 предложений обмена от зоопарков по всей России. Ранее именно обмен детенышей крокодила на пару пак дал старт их разведению в Бахчисарае.
"Теперь мы мечтаем о слонах – и уже ведем переговоры", – делится планами директор.
Он с гордостью называет Бахчисарайский уголок одной из самых душевных коллекций в России. Да, возможно, видов меньше, чем в Московском зоопарке, но близость к животным, возможность взаимодействия и уют здесь на первом месте.
Парой месяцев ранее в парке миниатюр в Бахчисарае родился детеныш больших рыжих кенгуру. Как рассказывал директор учреждения, взрослые животные хорошо приняли молодое пополнение. Также в марте Жиленко сообщал о том, что в парке начали впервые разводить пингвинов и миссисипских аллигаторов. Первые птицы появились в Крыму на территории зоопарка миниатюр в октябре 2023 года.
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НовостиКрымЗоопаркВиктор ЖиленкоБахчисарайВидеоОбществоЖивотные
 
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