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В Симферополе до конца июля ограничат движение по одной из улиц в центре

В Симферополе до конца июля ограничат движение по одной из улиц в центре - РИА Новости Крым, 09.07.2025

В Симферополе до конца июля ограничат движение по одной из улиц в центре

В Симферополе с 10 июля и до конца месяца ограничат движение и парковку на улице Декабристов. Об этом предупредили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T16:07

2025-07-09T16:07

2025-07-09T16:07

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ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе с 10 июля и до конца месяца ограничат движение и парковку на улице Декабристов. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.Кроме того, на указанном отрезке улицы будет запрещена парковка автомобилей.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что до 2030 года в Крыму реконструируют 14 объектов водоснабжения в рамках регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры". В феврале первый замминистра строительства и архитектуры РК Александр Резников сообщил, что канализационные сети в Старом городе Симферополя наполовину построены, летом предстоит самый важный этап, а все закончить планируют осенью. В рамках программы будет проложено около 13,5 километров сетей и установят почти 600 ревизионных колодцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сетиНадо быть бдительными: что с экологией Крыма на старте курортного сезонаКогда в Крыму полностью канализуют курортный поселок Коктебель

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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