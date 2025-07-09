В Симферополе до конца июля ограничат движение по одной из улиц в центре
В Симферополе до конца июля закрывают проезд и парковку на улице Декабристов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт дорог
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе с 10 июля и до конца месяца ограничат движение и парковку на улице Декабристов. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.
"С 06:00 10 июля до 06:00 30 июля по улице Декабристов (от строения №2а до проспекта Кирова) будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта канализационной сети", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба администрации СимферополяС 10 до 30 июля по улице Декабристов в Симферополе будет ограничено движение и парковка
© Пресс-служба администрации Симферополя
С 10 до 30 июля по улице Декабристов в Симферополе будет ограничено движение и парковка
Кроме того, на указанном отрезке улицы будет запрещена парковка автомобилей.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что до 2030 года в Крыму реконструируют 14 объектов водоснабжения в рамках регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры".
В феврале первый замминистра строительства и архитектуры РК Александр Резников сообщил, что канализационные сети в Старом городе Симферополя наполовину построены, летом предстоит самый важный этап, а все закончить планируют осенью. В рамках программы будет проложено около 13,5 километров сетей и установят почти 600 ревизионных колодцев.
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