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В Симферополе до конца июля ограничат движение по одной из улиц в центре - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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В Симферополе до конца июля ограничат движение по одной из улиц в центре
В Симферополе до конца июля ограничат движение по одной из улиц в центре - РИА Новости Крым, 09.07.2025
В Симферополе до конца июля ограничат движение по одной из улиц в центре
В Симферополе с 10 июля и до конца месяца ограничат движение и парковку на улице Декабристов. Об этом предупредили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T16:07
2025-07-09T16:07
крым
симферополь
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
логистика
городская среда
канализационный коллектор
благоустройство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе с 10 июля и до конца месяца ограничат движение и парковку на улице Декабристов. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.Кроме того, на указанном отрезке улицы будет запрещена парковка автомобилей.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что до 2030 года в Крыму реконструируют 14 объектов водоснабжения в рамках регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры". В феврале первый замминистра строительства и архитектуры РК Александр Резников сообщил, что канализационные сети в Старом городе Симферополя наполовину построены, летом предстоит самый важный этап, а все закончить планируют осенью. В рамках программы будет проложено около 13,5 километров сетей и установят почти 600 ревизионных колодцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сетиНадо быть бдительными: что с экологией Крыма на старте курортного сезонаКогда в Крыму полностью канализуют курортный поселок Коктебель
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, логистика, городская среда, канализационный коллектор, благоустройство, новости крыма
В Симферополе до конца июля ограничат движение по одной из улиц в центре

В Симферополе до конца июля закрывают проезд и парковку на улице Декабристов

16:07 09.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе с 10 июля и до конца месяца ограничат движение и парковку на улице Декабристов. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.
"С 06:00 10 июля до 06:00 30 июля по улице Декабристов (от строения №2а до проспекта Кирова) будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта канализационной сети", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба администрации СимферополяС 10 до 30 июля по улице Декабристов в Симферополе будет ограничено движение и парковка
С 10 до 30 июля по улице Декабристов в Симферополе будет ограничено движение и парковка
© Пресс-служба администрации Симферополя
С 10 до 30 июля по улице Декабристов в Симферополе будет ограничено движение и парковка
Кроме того, на указанном отрезке улицы будет запрещена парковка автомобилей.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что до 2030 года в Крыму реконструируют 14 объектов водоснабжения в рамках регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры".
В феврале первый замминистра строительства и архитектуры РК Александр Резников сообщил, что канализационные сети в Старом городе Симферополя наполовину построены, летом предстоит самый важный этап, а все закончить планируют осенью. В рамках программы будет проложено около 13,5 километров сетей и установят почти 600 ревизионных колодцев.
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