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Минивэн попал под фуру в Ростовской области – один человек погиб - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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Минивэн попал под фуру в Ростовской области – один человек погиб
Минивэн попал под фуру в Ростовской области – один человек погиб - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Минивэн попал под фуру в Ростовской области – один человек погиб
Один человек погиб в результате столкновения минивэна с грузовиком на трассе М4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T09:43
2025-07-09T09:53
ростовская область
дтп
трасса м-4 "дон"
происшествия
новости
гибдд
госавтоинспекция ростовской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате столкновения минивэна с грузовиком на трассе М4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона."Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Mercedes-Benz V-Class 200, не справился с управлением, допустил столкновение с колесоотбойным брусом, после чего совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo под управлением водителя 1981 года рождения", - говорится в сообщении.В результате водитель минивэна скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственных органов. Устанавливаются все обстоятельства аварии.Ранее на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма SsangYong не справился с управлением и влетел в Mercedes Sprinter. От удара микроавтобус отбросило на обочину, где он совершил наезд на водителей стоящих транспортных средств. В результате ДТП водитель одного из автомобилей погиб. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При столкновении двух легковушек в Бахчисарае водителя зажало в автоПассажир и водитель "семерки" погибли в страшном ДТП в Краснодарском краеВ жутком ДТП под Ростовом погиб подросток и пострадали двое детей
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РИА Новости Крым
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ростовская область, дтп, трасса м-4 "дон", происшествия, новости, гибдд, госавтоинспекция ростовской области
Минивэн попал под фуру в Ростовской области – один человек погиб

На трассе "Дон" в Ростовской области водитель минивэна погиб после столкновения с фурой

09:43 09.07.2025 (обновлено: 09:53 09.07.2025)
 
© ГАИ Ростовской областиСмертельная автоавария на трассе М4 "Дон" в Ростовской области
Смертельная автоавария на трассе М4 Дон в Ростовской области
© ГАИ Ростовской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате столкновения минивэна с грузовиком на трассе М4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.
"Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Mercedes-Benz V-Class 200, не справился с управлением, допустил столкновение с колесоотбойным брусом, после чего совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo под управлением водителя 1981 года рождения", - говорится в сообщении.
В результате водитель минивэна скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.
© ГАИ Ростовской областиСмертельная автоавария на трассе М4 "Дон" в Ростовской области
Смертельная автоавария на трассе М4 Дон в Ростовской области
© ГАИ Ростовской области
Смертельная автоавария на трассе М4 "Дон" в Ростовской области
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственных органов. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма SsangYong не справился с управлением и влетел в Mercedes Sprinter. От удара микроавтобус отбросило на обочину, где он совершил наезд на водителей стоящих транспортных средств. В результате ДТП водитель одного из автомобилей погиб.
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Ростовская областьДТПТрасса М-4 "Дон"ПроисшествияНовостиГИБДДГосавтоинспекция Ростовской области
 
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