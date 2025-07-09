https://crimea.ria.ru/20250709/miniven-popal-pod-furu-v-rostovskoy-oblasti--odin-chelovek-pogib-1147818978.html

Минивэн попал под фуру в Ростовской области – один человек погиб

Минивэн попал под фуру в Ростовской области – один человек погиб - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Минивэн попал под фуру в Ростовской области – один человек погиб

Один человек погиб в результате столкновения минивэна с грузовиком на трассе М4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T09:43

2025-07-09T09:43

2025-07-09T09:53

ростовская область

дтп

трасса м-4 "дон"

происшествия

новости

гибдд

госавтоинспекция ростовской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате столкновения минивэна с грузовиком на трассе М4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона."Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Mercedes-Benz V-Class 200, не справился с управлением, допустил столкновение с колесоотбойным брусом, после чего совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo под управлением водителя 1981 года рождения", - говорится в сообщении.В результате водитель минивэна скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственных органов. Устанавливаются все обстоятельства аварии.Ранее на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма SsangYong не справился с управлением и влетел в Mercedes Sprinter. От удара микроавтобус отбросило на обочину, где он совершил наезд на водителей стоящих транспортных средств. В результате ДТП водитель одного из автомобилей погиб. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При столкновении двух легковушек в Бахчисарае водителя зажало в автоПассажир и водитель "семерки" погибли в страшном ДТП в Краснодарском краеВ жутком ДТП под Ростовом погиб подросток и пострадали двое детей

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, дтп, трасса м-4 "дон", происшествия, новости, гибдд, госавтоинспекция ростовской области