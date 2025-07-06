https://crimea.ria.ru/20250706/pri-stolknovenii-dvukh-legkovushek-v-bakhchisarae-voditelya-zazhalo-v-avto-1147753809.html

При столкновении двух легковушек в Бахчисарае водителя зажало в авто

При столкновении двух легковушек в Бахчисарае водителя зажало в авто - РИА Новости Крым, 06.07.2025

При столкновении двух легковушек в Бахчисарае водителя зажало в авто

В Бахчисарае столкнулись две легковушки – водителя одной из них пришлось деблокировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T17:57

2025-07-06T17:57

2025-07-06T17:54

гибдд

новости крыма

бахчисарай

происшествия

скорая помощь

"крым-спас"

дтп в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147753926_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_706c1af7054deec37935737cab077b6a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарае столкнулись две легковушки – водителя одной из них пришлось деблокировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.По информации ведомства, произошло столкновение двух легковых автомобилей Geely и Lada. В результате аварии водитель автомобиля Lada оказался зажат конструкциями транспортного средства в салоне.На месте происшествия работали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС", скорой медицинской помощи и ГИБДД.За полгода на дорогах Крыма в ДТП погибли 88 человек и 655 получили различные травмы. Такие данные привел в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.В конце июня в Кировском районе Крыма в результате столкновения микроавтобуса и ВАЗ-21112 погибли два человека.В апреле в районе Судакской развилки дороги Симферополь – Алушта – Ялта грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью смял легковушку, прижав к придорожному дереву. В результате ДТП погибли три человека.25 марта в Симферопольском районе близ села Укромное пассажирский автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. В результате трагедии погибли шесть пассажиров автобуса, еще 23 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних, были доставлены в больницы с различными травмами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка сбила 6-летнюю девочку в Симферополе ДТП с шестью погибшими в Гаспре – дело ушло в суд 19-летний пешеход погиб под колесами иномарки в Крыму

бахчисарай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибдд, новости крыма, бахчисарай, происшествия, скорая помощь, "крым-спас", дтп в крыму и севастополе