При столкновении двух легковушек в Бахчисарае водителя зажало в авто
В ДТП с двумя легковыми авто в Бахчисарае водителя деблокировали спасатели
© МЧС Республики КрымДТП в Бахчисарае
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарае столкнулись две легковушки – водителя одной из них пришлось деблокировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
По информации ведомства, произошло столкновение двух легковых автомобилей Geely и Lada. В результате аварии водитель автомобиля Lada оказался зажат конструкциями транспортного средства в салоне.
"Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и передали медработникам", – сказано в сообщении ведомства.
На месте происшествия работали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС", скорой медицинской помощи и ГИБДД.
За полгода на дорогах Крыма в ДТП погибли 88 человек и 655 получили различные травмы. Такие данные привел в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
В конце июня в Кировском районе Крыма в результате столкновения микроавтобуса и ВАЗ-21112 погибли два человека.
В апреле в районе Судакской развилки дороги Симферополь – Алушта – Ялта грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью смял легковушку, прижав к придорожному дереву. В результате ДТП погибли три человека.
25 марта в Симферопольском районе близ села Укромное пассажирский автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. В результате трагедии погибли шесть пассажиров автобуса, еще 23 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних, были доставлены в больницы с различными травмами.
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