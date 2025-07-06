Рейтинг@Mail.ru
При столкновении двух легковушек в Бахчисарае водителя зажало в авто - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250706/pri-stolknovenii-dvukh-legkovushek-v-bakhchisarae-voditelya-zazhalo-v-avto-1147753809.html
При столкновении двух легковушек в Бахчисарае водителя зажало в авто
При столкновении двух легковушек в Бахчисарае водителя зажало в авто - РИА Новости Крым, 06.07.2025
При столкновении двух легковушек в Бахчисарае водителя зажало в авто
В Бахчисарае столкнулись две легковушки – водителя одной из них пришлось деблокировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T17:57
2025-07-06T17:54
гибдд
новости крыма
бахчисарай
происшествия
скорая помощь
"крым-спас"
дтп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147753926_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_706c1af7054deec37935737cab077b6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарае столкнулись две легковушки – водителя одной из них пришлось деблокировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.По информации ведомства, произошло столкновение двух легковых автомобилей Geely и Lada. В результате аварии водитель автомобиля Lada оказался зажат конструкциями транспортного средства в салоне.На месте происшествия работали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС", скорой медицинской помощи и ГИБДД.За полгода на дорогах Крыма в ДТП погибли 88 человек и 655 получили различные травмы. Такие данные привел в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.В конце июня в Кировском районе Крыма в результате столкновения микроавтобуса и ВАЗ-21112 погибли два человека.В апреле в районе Судакской развилки дороги Симферополь – Алушта – Ялта грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью смял легковушку, прижав к придорожному дереву. В результате ДТП погибли три человека.25 марта в Симферопольском районе близ села Укромное пассажирский автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. В результате трагедии погибли шесть пассажиров автобуса, еще 23 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних, были доставлены в больницы с различными травмами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка сбила 6-летнюю девочку в Симферополе ДТП с шестью погибшими в Гаспре – дело ушло в суд 19-летний пешеход погиб под колесами иномарки в Крыму
бахчисарай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147753926_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a6ba5b5202abad530f9c6d6f7d80b4a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гибдд, новости крыма, бахчисарай, происшествия, скорая помощь, "крым-спас", дтп в крыму и севастополе
При столкновении двух легковушек в Бахчисарае водителя зажало в авто

В ДТП с двумя легковыми авто в Бахчисарае водителя деблокировали спасатели

17:57 06.07.2025
 
© МЧС Республики КрымДТП в Бахчисарае
ДТП в Бахчисарае
© МЧС Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарае столкнулись две легковушки – водителя одной из них пришлось деблокировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
По информации ведомства, произошло столкновение двух легковых автомобилей Geely и Lada. В результате аварии водитель автомобиля Lada оказался зажат конструкциями транспортного средства в салоне.
"Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и передали медработникам", – сказано в сообщении ведомства.
На месте происшествия работали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС", скорой медицинской помощи и ГИБДД.
За полгода на дорогах Крыма в ДТП погибли 88 человек и 655 получили различные травмы. Такие данные привел в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
В конце июня в Кировском районе Крыма в результате столкновения микроавтобуса и ВАЗ-21112 погибли два человека.
В апреле в районе Судакской развилки дороги Симферополь – Алушта – Ялта грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью смял легковушку, прижав к придорожному дереву. В результате ДТП погибли три человека.
25 марта в Симферопольском районе близ села Укромное пассажирский автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. В результате трагедии погибли шесть пассажиров автобуса, еще 23 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних, были доставлены в больницы с различными травмами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Легковушка сбила 6-летнюю девочку в Симферополе
ДТП с шестью погибшими в Гаспре – дело ушло в суд
19-летний пешеход погиб под колесами иномарки в Крыму
 
ГИБДДНовости КрымаБахчисарайПроисшествияСкорая помощь"КРЫМ-СПАС"ДТП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Природный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколения
19:31"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией
19:12ВСУ пытаются атаковать Москву: сбиты шесть беспилотников
19:06В Крым идет аномальная жара – прогноз погоды на неделю от ФОБОС
18:27Путин вручил медаль "Золотая Звезда" вдове Героя России Гудкова
18:17Совокупный ВВП стран БРИКС достиг 77 триллионов долларов – Путин
18:10Тонкости закона о защите русского языка: что нужно знать предпринимателям
17:57При столкновении двух легковушек в Бахчисарае водителя зажало в авто
17:29ВСУ практически уничтожили поликлинику в Новой Каховке – Сальдо
17:07Крымский мост – как доехать на машине и пройти досмотр
16:43Есть ли у Киева и Запада план действий по Украине – мнение
16:16БПЛА от Народного фронта сожгли вражеской техники на $2 млрд – Путин
16:07Путин: россияне передали на нужды спецоперации более 54 миллиардов рублей
15:52Путин назвал погибшего генерал-майора Гудкова настоящим русским офицером
15:10Крымский мост: растет очередь со стороны Керчи
14:43За полдня в воскресенье над шестью регионами РФ ликвидировали 39 дронов
14:35Температура морской воды в Крыму
14:07Вертолет упал в Балтийское море
13:27Лев вырвался из клетки в турецкой Анталье и напал на местного жителя
13:03Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1100 боевиков за сутки
Лента новостейМолния