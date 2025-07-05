https://crimea.ria.ru/20250705/v-zhutkom-dtp-pogib-podrostok-i-postradali-dvoe-detey-1147727529.html

В жутком ДТП под Ростовом погиб подросток и пострадали двое детей

В жутком ДТП под Ростовом погиб подросток и пострадали двое детей - РИА Новости Крым, 05.07.2025

В жутком ДТП под Ростовом погиб подросток и пострадали двое детей

Один подросток погиб, еще двое 16-летних пассажиров и 18-летний водитель пострадали в результате лобового столкновения двух иномарок в Ростовской области. Об... РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T10:27

2025-07-05T10:27

2025-07-05T10:27

ростовская область

происшествия

гаи

дтп

дети

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Один подросток погиб, еще двое 16-летних пассажиров и 18-летний водитель пострадали в результате лобового столкновения двух иномарок в Ростовской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.Авария с участием несовершеннолетних произошла около часа ночи в субботу на одиннадцатом километре трассы Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск.Предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля Hyundai Accent пошел на обгон на разрешенном участке дороги, однако не убедился в безопасности маневра и столкнулся на встречной полосе с автомобилем Mazda CX-5 под управлением 23-летнего водителя.Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. В Крыму за минувшую неделю зафиксировали 21 нарушение, связанное с управлением автомобилями, мопедами, скутерами и питбайками несовершеннолетними.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе Крыма подросток разбился на питбайкеПодросток на мопеде сбил маленьких детей в Краснодарском краеЛегковушка сбила 6-летнюю девочку в Симферополе

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, гаи, дтп, дети, новости