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В жутком ДТП под Ростовом погиб подросток и пострадали двое детей - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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В жутком ДТП под Ростовом погиб подросток и пострадали двое детей
В жутком ДТП под Ростовом погиб подросток и пострадали двое детей - РИА Новости Крым, 05.07.2025
В жутком ДТП под Ростовом погиб подросток и пострадали двое детей
Один подросток погиб, еще двое 16-летних пассажиров и 18-летний водитель пострадали в результате лобового столкновения двух иномарок в Ростовской области. Об... РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T10:27
2025-07-05T10:27
ростовская область
происшествия
гаи
дтп
дети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Один подросток погиб, еще двое 16-летних пассажиров и 18-летний водитель пострадали в результате лобового столкновения двух иномарок в Ростовской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.Авария с участием несовершеннолетних произошла около часа ночи в субботу на одиннадцатом километре трассы Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск.Предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля Hyundai Accent пошел на обгон на разрешенном участке дороги, однако не убедился в безопасности маневра и столкнулся на встречной полосе с автомобилем Mazda CX-5 под управлением 23-летнего водителя.Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. В Крыму за минувшую неделю зафиксировали 21 нарушение, связанное с управлением автомобилями, мопедами, скутерами и питбайками несовершеннолетними.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе Крыма подросток разбился на питбайкеПодросток на мопеде сбил маленьких детей в Краснодарском краеЛегковушка сбила 6-летнюю девочку в Симферополе
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РИА Новости Крым
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ростовская область, происшествия, гаи, дтп, дети, новости
В жутком ДТП под Ростовом погиб подросток и пострадали двое детей

В Ростовской области в ДТП погиб ребенок и пострадали двое подростков

10:27 05.07.2025
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиВ Ростовской области в ДТП погиб ребенок и пострадали двое подростков
В Ростовской области в ДТП погиб ребенок и пострадали двое подростков
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Один подросток погиб, еще двое 16-летних пассажиров и 18-летний водитель пострадали в результате лобового столкновения двух иномарок в Ростовской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария с участием несовершеннолетних произошла около часа ночи в субботу на одиннадцатом километре трассы Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск.
Предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля Hyundai Accent пошел на обгон на разрешенном участке дороги, однако не убедился в безопасности маневра и столкнулся на встречной полосе с автомобилем Mazda CX-5 под управлением 23-летнего водителя.
"В результате столкновения пострадали водитель автомобиля Hyundai Accent, а также его пассажиры — мальчик 2009 года рождения и девочка 2009 года рождения. Еще один пассажир — мальчик 2008 года рождения — скончался в медицинском учреждении от полученных травм", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
В Крыму за минувшую неделю зафиксировали 21 нарушение, связанное с управлением автомобилями, мопедами, скутерами и питбайками несовершеннолетними.
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Ростовская областьПроисшествияГАИДТПдетиНовости
 
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