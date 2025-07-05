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Пассажир и водитель "семерки" погибли в страшном ДТП в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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Пассажир и водитель "семерки" погибли в страшном ДТП в Краснодарском крае
Пассажир и водитель "семерки" погибли в страшном ДТП в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Пассажир и водитель "семерки" погибли в страшном ДТП в Краснодарском крае
Пассажир и водитель отечественной легковушки погибли в ДТП в Павловском районе Краснодарского края, сообщает в субботу пресс-служба МВД России по региону. РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T20:10
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Пассажир и водитель отечественной легковушки погибли в ДТП в Павловском районе Краснодарского края, сообщает в субботу пресс-служба МВД России по региону.Авария произошла днем на автодороге федерального значения "Кавказ". 32-летний водитель, управляя автомобилем "Ауди Q7" выехал на скорости в "ВАЗ 2107": отечественная легковушка стояла в ожидании выезда на перекресток со второстепенной дороги.Ранее в субботу сообщалось, что один подросток погиб, еще двое 16-летних пассажиров и 18-летний водитель пострадали в результате лобового столкновения двух иномарок в Ростовской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявили 21 школьника за рулем без прав7-летняя девочка погибла в ДТП с грузовиком на Кубани"Я не заметил": виновник смертельного ДТП на Кубани дал показания полиции
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новости, дтп, краснодарский край, кубань, происшествия, мвд по краснодарскому краю
Пассажир и водитель "семерки" погибли в страшном ДТП в Краснодарском крае

Два человека погибли в ДТП в Павловском районе Краснодарского края – МВД

20:10 05.07.2025
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Пассажир и водитель отечественной легковушки погибли в ДТП в Павловском районе Краснодарского края, сообщает в субботу пресс-служба МВД России по региону.
Авария произошла днем на автодороге федерального значения "Кавказ". 32-летний водитель, управляя автомобилем "Ауди Q7" выехал на скорости в "ВАЗ 2107": отечественная легковушка стояла в ожидании выезда на перекресток со второстепенной дороги.
"В результате ДТП погибли 36-летний водитель и 35-летний пассажир отечественного автомобиля", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу сообщалось, что один подросток погиб, еще двое 16-летних пассажиров и 18-летний водитель пострадали в результате лобового столкновения двух иномарок в Ростовской области.
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