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Пассажир и водитель "семерки" погибли в страшном ДТП в Краснодарском крае

Пассажир и водитель "семерки" погибли в страшном ДТП в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Пассажир и водитель "семерки" погибли в страшном ДТП в Краснодарском крае

Пассажир и водитель отечественной легковушки погибли в ДТП в Павловском районе Краснодарского края, сообщает в субботу пресс-служба МВД России по региону. РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T20:10

2025-07-05T20:10

2025-07-05T20:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Пассажир и водитель отечественной легковушки погибли в ДТП в Павловском районе Краснодарского края, сообщает в субботу пресс-служба МВД России по региону.Авария произошла днем на автодороге федерального значения "Кавказ". 32-летний водитель, управляя автомобилем "Ауди Q7" выехал на скорости в "ВАЗ 2107": отечественная легковушка стояла в ожидании выезда на перекресток со второстепенной дороги.Ранее в субботу сообщалось, что один подросток погиб, еще двое 16-летних пассажиров и 18-летний водитель пострадали в результате лобового столкновения двух иномарок в Ростовской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявили 21 школьника за рулем без прав7-летняя девочка погибла в ДТП с грузовиком на Кубани"Я не заметил": виновник смертельного ДТП на Кубани дал показания полиции

краснодарский край

кубань

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дтп, краснодарский край, кубань, происшествия, мвд по краснодарскому краю