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В МИД РФ ответили на обвинения в разрушении культурного наследия в Крыму
В МИД РФ ответили на обвинения в разрушении культурного наследия в Крыму - РИА Новости Крым, 08.07.2025
В МИД РФ ответили на обвинения в разрушении культурного наследия в Крыму
Объекты культурного наследия на Крымском полуострове, включая музей-заповедник "Херсонес Таврический", находятся в прекрасном состоянии, обвинения в их якобы... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T18:47
2025-07-08T18:47
2025-07-08T18:47
юнеско
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
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херсонес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Объекты культурного наследия на Крымском полуострове, включая музей-заповедник "Херсонес Таврический", находятся в прекрасном состоянии, обвинения в их якобы "разрушении" безосновательны и голословны. Об этом на заседании комитета всемирного наследия ЮНЕСКО заявил постпред России при международной организации Ринат Аляутдинов. Видео выступления дипломата опубликовал МИД РФ.Он также отметил, что российская сторона решительно отвергает любые обвинения в нанесении ущерба объектам всемирного наследия."В частности, якобы имеющиеся повреждения фасада собора Святой Софии в Киеве не имеют никакого отношения к действиям России и являются результатом небрежного отношения нынешнего режима к древним памятникам Киевской Руси", - подчеркнул постпред.По словам Аляутдинова, весьма странно слышать обвинения от тех, кто не только целенаправленно сносит церкви и памятники на Украине, распространяет риторику ненависти, но и наносит преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре в российских регионах, а также от тех, кто бесперебойно поставляет оружие киевскому режиму, настаивая на продолжении конфликта любой ценой.Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я горжусь": директор Херсонеса о санкциях ЕС против музеяЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя Развожаев назвал средневековым варварством санкции ЕС против Херсонеса
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юнеско, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, крым, культурное наследие, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", новости, новости крыма
В МИД РФ ответили на обвинения в разрушении культурного наследия в Крыму
Объекты культурного наследия Крыма находятся в прекрасном состоянии – постпред при ЮНЕСКО
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Объекты культурного наследия на Крымском полуострове, включая музей-заповедник "Херсонес Таврический", находятся в прекрасном состоянии, обвинения в их якобы "разрушении" безосновательны и голословны. Об этом на заседании комитета всемирного наследия ЮНЕСКО заявил постпред России при международной организации Ринат Аляутдинов. Видео выступления дипломата опубликовал МИД РФ.
"Что касается объектов в российском регионе Крыма, включая Херсонес Таврический и его хору, хотели бы заверить комитет, что они находятся в прекрасном состоянии", - сказал Аляутдинов.
Он также отметил, что российская сторона решительно отвергает любые обвинения в нанесении ущерба объектам всемирного наследия.
"В частности, якобы имеющиеся повреждения фасада собора Святой Софии в Киеве не имеют никакого отношения к действиям России и являются результатом небрежного отношения нынешнего режима к древним памятникам Киевской Руси", - подчеркнул постпред.
По словам Аляутдинова, весьма странно слышать обвинения от тех, кто не только целенаправленно сносит церкви и памятники на Украине, распространяет риторику ненависти, но и наносит преднамеренные удары
по гражданской инфраструктуре в российских регионах, а также от тех, кто бесперебойно поставляет оружие киевскому режиму, настаивая на продолжении конфликта любой ценой.
Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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