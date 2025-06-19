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"Я горжусь": директор Херсонеса о санкциях ЕС против музея - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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"Я горжусь": директор Херсонеса о санкциях ЕС против музея
"Я горжусь": директор Херсонеса о санкциях ЕС против музея - РИА Новости Крым, 19.06.2025
"Я горжусь": директор Херсонеса о санкциях ЕС против музея
Директор государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым заявила, РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T16:00
2025-06-19T16:00
крым
новости крыма
историко-археологический парк "херсонес таврический"
херсонес
елена морозова
санкции против россии
санкции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Директор государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым заявила, что гордится попаданием в санкционные списки Евросоюза.В мае этого года ЕС ввел рестрикции в отношении "Херсонеса Таврического" и его директора за якобы "активный подрыв культурного наследия Украины и пропаганду пророссийских идей".Когда Крым и Севастополь вернулись в Россию, "Херсонес Таврический" получил "такой импульс для развития, о котором мог только мечтать", отметила руководитель учреждения.После воссоединения полуострова с РФ на территории древнего Херсонеса были проведены масштабные реставрационные работы, обустроены дорожки и смотровые площадки, вывезены тонны мусора, оборудована безбарьерная среда. Также благодаря Министерству культуры РФ построили музейное фондохранилище. По мнению Морозовой, санкции ЕС являются дополнительным свидетельством того, что музей-заповедник активно развивается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя Развожаев назвал средневековым варварством санкции ЕС против ХерсонесаЗеленский ввел санкции против "Артека"
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крым, новости крыма, историко-археологический парк "херсонес таврический", херсонес, елена морозова, санкции против россии, санкции
"Я горжусь": директор Херсонеса о санкциях ЕС против музея

"Херсонес Таврический" гордится попаданием в санкционный список ЕС – директор

16:00 19.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичДиректор Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова
Директор Государственного музея-заповедника Херсонес Таврический Елена Морозова - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Директор государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым заявила, что гордится попаданием в санкционные списки Евросоюза.
В мае этого года ЕС ввел рестрикции в отношении "Херсонеса Таврического" и его директора за якобы "активный подрыв культурного наследия Украины и пропаганду пророссийских идей".
"Горжусь тем, что наш музей и лично я вошли в 17-й пакет санкций. Совершенно по этому поводу не переживаю. Я вообще ждала, когда же это в конце концов произойдет. Почему так поздно?", – сказала Морозова.
Когда Крым и Севастополь вернулись в Россию, "Херсонес Таврический" получил "такой импульс для развития, о котором мог только мечтать", отметила руководитель учреждения.
После воссоединения полуострова с РФ на территории древнего Херсонеса были проведены масштабные реставрационные работы, обустроены дорожки и смотровые площадки, вывезены тонны мусора, оборудована безбарьерная среда. Также благодаря Министерству культуры РФ построили музейное фондохранилище. По мнению Морозовой, санкции ЕС являются дополнительным свидетельством того, что музей-заповедник активно развивается.
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КрымНовости КрымаИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"ХерсонесЕлена МорозоваСанкции против РоссииСанкции
 
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