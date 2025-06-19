https://crimea.ria.ru/20250619/ya-gorzhus-direktor-khersonesa-o-sanktsiyakh-es-protiv-muzeya-1147352263.html

"Я горжусь": директор Херсонеса о санкциях ЕС против музея

"Я горжусь": директор Херсонеса о санкциях ЕС против музея - РИА Новости Крым, 19.06.2025

"Я горжусь": директор Херсонеса о санкциях ЕС против музея

Директор государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым заявила, РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T16:00

2025-06-19T16:00

2025-06-19T16:00

крым

новости крыма

историко-археологический парк "херсонес таврический"

херсонес

елена морозова

санкции против россии

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/13/1147346052_21:167:2976:1829_1920x0_80_0_0_84244a232c09296cb278a0d4481c28e0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Директор государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым заявила, что гордится попаданием в санкционные списки Евросоюза.В мае этого года ЕС ввел рестрикции в отношении "Херсонеса Таврического" и его директора за якобы "активный подрыв культурного наследия Украины и пропаганду пророссийских идей".Когда Крым и Севастополь вернулись в Россию, "Херсонес Таврический" получил "такой импульс для развития, о котором мог только мечтать", отметила руководитель учреждения.После воссоединения полуострова с РФ на территории древнего Херсонеса были проведены масштабные реставрационные работы, обустроены дорожки и смотровые площадки, вывезены тонны мусора, оборудована безбарьерная среда. Также благодаря Министерству культуры РФ построили музейное фондохранилище. По мнению Морозовой, санкции ЕС являются дополнительным свидетельством того, что музей-заповедник активно развивается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя Развожаев назвал средневековым варварством санкции ЕС против ХерсонесаЗеленский ввел санкции против "Артека"

крым

херсонес

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, историко-археологический парк "херсонес таврический", херсонес, елена морозова, санкции против россии, санкции