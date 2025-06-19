"Я горжусь": директор Херсонеса о санкциях ЕС против музея
"Херсонес Таврический" гордится попаданием в санкционный список ЕС – директор
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичДиректор Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Директор государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым заявила, что гордится попаданием в санкционные списки Евросоюза.
В мае этого года ЕС ввел рестрикции в отношении "Херсонеса Таврического" и его директора за якобы "активный подрыв культурного наследия Украины и пропаганду пророссийских идей".
"Горжусь тем, что наш музей и лично я вошли в 17-й пакет санкций. Совершенно по этому поводу не переживаю. Я вообще ждала, когда же это в конце концов произойдет. Почему так поздно?", – сказала Морозова.
Когда Крым и Севастополь вернулись в Россию, "Херсонес Таврический" получил "такой импульс для развития, о котором мог только мечтать", отметила руководитель учреждения.
После воссоединения полуострова с РФ на территории древнего Херсонеса были проведены масштабные реставрационные работы, обустроены дорожки и смотровые площадки, вывезены тонны мусора, оборудована безбарьерная среда. Также благодаря Министерству культуры РФ построили музейное фондохранилище. По мнению Морозовой, санкции ЕС являются дополнительным свидетельством того, что музей-заповедник активно развивается.
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