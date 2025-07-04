https://crimea.ria.ru/20250704/vsu-razrushili-sotni-khramov-na-territorii-rossii-1147701880.html

ВСУ разрушили сотни храмов на территории России

ВСУ разрушили сотни храмов на территории России - РИА Новости Крым, 04.07.2025

ВСУ разрушили сотни храмов на территории России

Вооруженные силы Украины наносят преднамеренные удары по религиозным объектам в российских приграничных регионах и новых субъектах РФ. Об этом на брифинге... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T12:00

2025-07-04T12:00

2025-07-04T12:00

родион мирошник

захват храмов упц на украине

украинская православная церковь (упц)

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины наносят преднамеренные удары по религиозным объектам в российских приграничных регионах и новых субъектах РФ. Об этом на брифинге заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Более того, киевские власти продолжают целенаправленную кампанию давления на Украинскую православную церковь (УПЦ) внутри самой Украины. По его словам, эта "война достигла уже своего пика".Он пояснил, что сейчас в стране массово преследуют духовенство и прихожан канонической УПЦ. Посол отметил, что речь идет о системной ликвидации целой религиозной конфессии, сопровождаемой рейдерскими захватами храмов и приходов.Он также отметил, что наиболее резонансный случай давления на православных зафиксирован в Черновцах, где произошло нападение на храм, служителей и прихожан, сопровождавшееся насилием и бездействием полиции.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.На Украине массово захватывают храмы канонической церкви >>Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский лишил митрополита УПЦ Онуфрия гражданства УкраиныВоенкомы похитили настоятеля храма УПЦ в Одесской областиЗеленский "оправдал" угнетение РПЦ на Украине свободой воли человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, в мире, православие, россия, новые регионы россии, происшествия, атаки всу, новости