https://crimea.ria.ru/20250520/razvozhaev-nazval-srednevekovym-varvarstvom-sanktsii-es-protiv-khersonesa-1146572930.html
Развожаев назвал средневековым варварством санкции ЕС против Херсонеса
Развожаев назвал средневековым варварством санкции ЕС против Херсонеса - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Развожаев назвал средневековым варварством санкции ЕС против Херсонеса
Санкции Европейского Союза против музея-заповедника "Херсонес Таврический"– лишенное здравого смысла средневековое варварство, заявил губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T17:52
2025-05-20T17:52
2025-05-20T17:52
михаил развожаев
севастополь
херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
санкции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Санкции Европейского Союза против музея-заповедника "Херсонес Таврический"– лишенное здравого смысла средневековое варварство, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Невероятно, но факт: Европейский Союз ввел санкции против государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический". Это дикость и средневековое варварство, лишенное здравого смысла", – написал он в своем Telegram-канале.Он обратил внимание на официальные формулировки ЕС, в которых поясняется, что музей якобы "подрывал культурное наследие Украины", продвигая "пророссийские идеи относительно значений артефактов и мест археологических раскопок". Он подчеркнул, что речь идет не просто об историческом объекте, а о духовном и культурном символе всей Руси, имеющем особое значение в истории православия и российской государственности."Херсонес – это колыбель христианства на Руси, место, где сливаются воедино наша история и культура. Это символ нашей веры, которого неонацисты боятся, как черт – ладана", – заключил губернатор.Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ во вторник. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путины заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций.В новый санкционный список, кроме "Херсонеса Таврического", вошли входящий в Ростех станкостроительный холдинг "Стан", страховое акционерное общество ВСК, разработчик и производитель беспилотников "Беспилотные системы", производитель дронов на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский", "Государственный зерновой оператор".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Херсонес Таврический" под санкциями: в ЕС огласили новый черный списокТрамп выступил против санкций в отношении России - СМИЕвросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", санкции, санкции против россии, крым под санкциями, европейский союз (ес), новости, в мире
Развожаев назвал средневековым варварством санкции ЕС против Херсонеса
Санкции против Херсонеса в Севастополе показали средневековое варварство ЕС – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Санкции Европейского Союза против музея-заповедника "Херсонес Таврический"– лишенное здравого смысла средневековое варварство, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Невероятно, но факт: Европейский Союз ввел санкции против государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический". Это дикость и средневековое варварство, лишенное здравого смысла", – написал он в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание на официальные формулировки ЕС, в которых поясняется, что музей якобы "подрывал культурное наследие Украины", продвигая "пророссийские идеи относительно значений артефактов и мест археологических раскопок".
"Если что — это не анекдот, а выдержка из объяснения, почему введены санкции против музея. Какое может быть наследие у искусственного административного образования?" – комментирует Развожаев.
Он подчеркнул, что речь идет не просто об историческом объекте, а о духовном и культурном символе всей Руси, имеющем особое значение в истории православия и российской государственности.
"Херсонес – это колыбель христианства на Руси, место, где сливаются воедино наша история и культура. Это символ нашей веры, которого неонацисты боятся, как черт – ладана", – заключил губернатор.
Совет Евросоюза утвердил
17-й пакет санкций против РФ во вторник. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путины заявил
лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций.
В новый санкционный список, кроме "Херсонеса Таврического", вошли входящий в Ростех станкостроительный холдинг "Стан", страховое акционерное общество ВСК, разработчик и производитель беспилотников "Беспилотные системы", производитель дронов на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский", "Государственный зерновой оператор".
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