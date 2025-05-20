https://crimea.ria.ru/20250520/evrosoyuz-vvel-sanktsii-protiv-khersonesa-tavricheskogo-1146566914.html

"Херсонес Таврический" под санкциями: в ЕС огласили новый черный список

"Херсонес Таврический" под санкциями: в ЕС огласили новый черный список - РИА Новости Крым, 20.05.2025

"Херсонес Таврический" под санкциями: в ЕС огласили новый черный список

Европейский союз расширил санкционный пакет против России, добавив в него 189 судов и 75 физических и юридических лиц, сообщает РИА Новости. Помимо крупных... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T14:23

2025-05-20T14:23

2025-05-20T14:43

историко-археологический парк "херсонес таврический"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Европейский союз расширил санкционный пакет против России, добавив в него 189 судов и 75 физических и юридических лиц, сообщает РИА Новости. Помимо крупных компаний и оборонных предприятий, в черный список попал музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе.Кроме музея, в санкционную "компанию" вошли входящий в Ростех станкостроительный холдинг "Стан", страховое акционерное общество ВСК, разработчик и производитель беспилотников "Беспилотные системы", Производитель дронов на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский", "Государственный зерновой оператор".Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ во вторник. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путины заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций.Накануне после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию.Европейские лидеры "ошеломлены" итогами разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку все еще надеются спровоцировать Штаты на прямую конфронтацию с Россией. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

историко-археологический парк "херсонес таврический", новости крыма, музеи крыма, политика, крым под санкциями, санкции против россии, европейский союз (ес)