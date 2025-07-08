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В Феодосии вода станет мутной - причина - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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В Феодосии вода станет мутной - причина
В Феодосии вода станет мутной - причина - РИА Новости Крым, 08.07.2025
В Феодосии вода станет мутной - причина
В Феодосии временно ухудшится качество воды в связи с работами на водоводе. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T09:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии временно ухудшится качество воды в связи с работами на водоводе. Об этом предупредили в администрации города.При этом по химико-бактериологическим показателям подаваемая вода соответствует нормам, подчеркнули в администрации и добавили, что проводимые работы нацелены на стабилизацию системы водоснабжения города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В озеро Сакское в Крыму сливали сточные водыВ Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезонКак Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон
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В Феодосии вода станет мутной - причина

В Феодосии вода временно будет мутной из-за работ на водоводе

09:36 08.07.2025 (обновлено: 09:37 08.07.2025)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии временно ухудшится качество воды в связи с работами на водоводе. Об этом предупредили в администрации города.
"В связи с проведением работ по подключения к тракту водоподачи с 8 июля 2025 года возможно временное ухудшение качества питьевой воды по органолептическому показателю - мутность", - говорится в сообщении.
При этом по химико-бактериологическим показателям подаваемая вода соответствует нормам, подчеркнули в администрации и добавили, что проводимые работы нацелены на стабилизацию системы водоснабжения города.
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