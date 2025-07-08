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В Феодосии вода станет мутной - причина

В Феодосии вода станет мутной - причина - РИА Новости Крым, 08.07.2025

В Феодосии вода станет мутной - причина

В Феодосии временно ухудшится качество воды в связи с работами на водоводе. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T09:36

2025-07-08T09:36

2025-07-08T09:37

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вода крыма

новости крыма

феодосия

качество воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии временно ухудшится качество воды в связи с работами на водоводе. Об этом предупредили в администрации города.При этом по химико-бактериологическим показателям подаваемая вода соответствует нормам, подчеркнули в администрации и добавили, что проводимые работы нацелены на стабилизацию системы водоснабжения города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В озеро Сакское в Крыму сливали сточные водыВ Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезонКак Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон

феодосия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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