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В озеро Сакское в Крыму сливали сточные воды - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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В озеро Сакское в Крыму сливали сточные воды
В озеро Сакское в Крыму сливали сточные воды - РИА Новости Крым, 03.07.2025
В озеро Сакское в Крыму сливали сточные воды
Сточные воды из канализационных очистных сооружений города Саки в Крыму сливали в озеро Сакское. Об этом сообщает Росприроднадзор. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T15:04
2025-07-03T15:04
саки
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росприроднадзор
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Сточные воды из канализационных очистных сооружений города Саки в Крыму сливали в озеро Сакское. Об этом сообщает Росприроднадзор.Инспекторы совместно с прокуратурой установили, что нечистоты попадают в водоем с территории канализационных очистных сооружений города, которые находятся в ведении предприятия "Вода Крыма".В адрес предприятия было направлено требование о добровольной компенсации вреда окружающей среде, однако оно было проигнорировано. В связи с этим ведомство подало иск в Арбитражный суд Крыма с целью принудительного взыскания ущерба.Ранее на предмет загрязнения сточными водами проверяли реку Славянка в Симферополе. Анализ воды показал небольшое превышение допустимых норм загрязнения. По итогам проверки установлено, что гибель рыбы в реке вызвана острой кислородной недостаточностью, сообщила министр экологи и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причинаВ Джанкойском районе Крыма произошла авария на коллектореКто "покрасил" реку: в Крыму нашли источник сбросов в Славянку
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В озеро Сакское в Крыму сливали сточные воды

Росприроднадзор подал в суд на "Воду Крыма" за сброс сточных вод в озеро Сакское

15:04 03.07.2025
 
© РИА Новости КрымСакское озеро
Сакское озеро - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Сточные воды из канализационных очистных сооружений города Саки в Крыму сливали в озеро Сакское. Об этом сообщает Росприроднадзор.
Инспекторы совместно с прокуратурой установили, что нечистоты попадают в водоем с территории канализационных очистных сооружений города, которые находятся в ведении предприятия "Вода Крыма".

"Сброс осуществлялся через пластиковую трубу, выведенную в акваторию озера. Лабораторные анализы показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Экологический ущерб оценен в 1,39 млн рублей", – уточнили в Росприроднадзоре.

В адрес предприятия было направлено требование о добровольной компенсации вреда окружающей среде, однако оно было проигнорировано. В связи с этим ведомство подало иск в Арбитражный суд Крыма с целью принудительного взыскания ущерба.
Ранее на предмет загрязнения сточными водами проверяли реку Славянка в Симферополе. Анализ воды показал небольшое превышение допустимых норм загрязнения.
По итогам проверки установлено, что гибель рыбы в реке вызвана острой кислородной недостаточностью, сообщила министр экологи и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.
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