Собирал данные о ПВО: севастополец получил 17 лет за госизмену
В Севастополе мужчина получил 17 лет заключения за сбор данных о ПВО для киевской разведки
14:16 08.07.2025 (обновлено: 14:24 08.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина получил 17 лет лишения свободы по делу о государственной измене за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Силовики установили, что 37-летний мужчина инициативно вступил в контакт через Telegram с представителями Главного управления разведки минобороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности.
"Действуя по заданию иностранной спецслужбы, гражданин осуществлял сбор сведений о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в г. Севастополе и передачу указанных сведений посредством сети интернет украинским кураторам", – сказано в сообщении.
Информация предназначалась для последующего нанесения противником огневого поражения по российским военным объектам, добавили в УФСБ. Возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ – государственная измена в форме шпионажа.
"Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 200 тысяч рублей", – уточнили силовики.
Ранее сообщалось о подобном случае в Ялте. Там задержанные по обвинению в государственной измене жители Крыма передали украинским спецслужбам данные о расположении военного объекта в Ялте, а также зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С" на нефтебазе.
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