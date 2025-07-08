https://crimea.ria.ru/20250708/sobiral-dannye-o-pvo-sevastopolets-poluchil-17-let-za-gosizmenu-1147796225.html

Собирал данные о ПВО: севастополец получил 17 лет за госизмену

Собирал данные о ПВО: севастополец получил 17 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Собирал данные о ПВО: севастополец получил 17 лет за госизмену

В Севастополе мужчина получил 17 лет лишения свободы по делу о государственной измене за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T14:16

2025-07-08T14:16

2025-07-08T14:24

севастополь

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина получил 17 лет лишения свободы по делу о государственной измене за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Силовики установили, что 37-летний мужчина инициативно вступил в контакт через Telegram с представителями Главного управления разведки минобороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности.Информация предназначалась для последующего нанесения противником огневого поражения по российским военным объектам, добавили в УФСБ. Возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ – государственная измена в форме шпионажа.Ранее сообщалось о подобном случае в Ялте. Там задержанные по обвинению в государственной измене жители Крыма передали украинским спецслужбам данные о расположении военного объекта в Ялте, а также зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С" на нефтебазе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Планировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизменуРоссиянина выдворили за пределы страны за попытку госизмены Передал данные о позициях армии РФ – россиянин приговорен к 14 годам

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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