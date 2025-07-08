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Собирал данные о ПВО: севастополец получил 17 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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Собирал данные о ПВО: севастополец получил 17 лет за госизмену
Собирал данные о ПВО: севастополец получил 17 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Собирал данные о ПВО: севастополец получил 17 лет за госизмену
В Севастополе мужчина получил 17 лет лишения свободы по делу о государственной измене за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T14:16
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севастополь
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новости севастополя
шпионаж
госизмена
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина получил 17 лет лишения свободы по делу о государственной измене за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Силовики установили, что 37-летний мужчина инициативно вступил в контакт через Telegram с представителями Главного управления разведки минобороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности.Информация предназначалась для последующего нанесения противником огневого поражения по российским военным объектам, добавили в УФСБ. Возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ – государственная измена в форме шпионажа.Ранее сообщалось о подобном случае в Ялте. Там задержанные по обвинению в государственной измене жители Крыма передали украинским спецслужбам данные о расположении военного объекта в Ялте, а также зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С" на нефтебазе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Планировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизменуРоссиянина выдворили за пределы страны за попытку госизмены Передал данные о позициях армии РФ – россиянин приговорен к 14 годам
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севастополь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости севастополя, шпионаж, госизмена, главное управление разведки украины (гур), новости крыма, суд, приговор, видео
Собирал данные о ПВО: севастополец получил 17 лет за госизмену

В Севастополе мужчина получил 17 лет заключения за сбор данных о ПВО для киевской разведки

14:16 08.07.2025 (обновлено: 14:24 08.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина получил 17 лет лишения свободы по делу о государственной измене за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Силовики установили, что 37-летний мужчина инициативно вступил в контакт через Telegram с представителями Главного управления разведки минобороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности.
"Действуя по заданию иностранной спецслужбы, гражданин осуществлял сбор сведений о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в г. Севастополе и передачу указанных сведений посредством сети интернет украинским кураторам", – сказано в сообщении.
Информация предназначалась для последующего нанесения противником огневого поражения по российским военным объектам, добавили в УФСБ. Возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ – государственная измена в форме шпионажа.

"Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 200 тысяч рублей", – уточнили силовики.

Ранее сообщалось о подобном случае в Ялте. Там задержанные по обвинению в государственной измене жители Крыма передали украинским спецслужбам данные о расположении военного объекта в Ялте, а также зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С" на нефтебазе.
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