https://crimea.ria.ru/20250704/planirovali-terakty-sozhiteli-iz-kerchi-otvetyat-za-gosizmenu-1147700897.html

Планировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизмену

Планировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизмену - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Планировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизмену

Житель Керчи по заданию главного управления разведки минобороны Украины сжег автомобиль и вместе со своей сожительницей планировал взорвать железнодорожные пути РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T10:42

2025-07-04T10:42

2025-07-04T10:45

севастополь

керчь

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антитеррор

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Житель Керчи по заданию главного управления разведки минобороны Украины сжег автомобиль и вместе со своей сожительницей планировал взорвать железнодорожные пути и убить российского военного в Севастополе. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, молодые люди задержаны и предстанут перед судом по статьям о терроризме и госизмене.По данным надзорного ведомства, 24-летний фигурант установил контакт с представителем украинской военной разведки в сентябре 2023 года и привлек к конфиденциальному сотрудничеству с иностранной спецслужбой свою 26-летнюю сожительницу."Он научился делать самодельные ручные гранаты зажигательного действия – "коктейль Молотова" и самодельные взрывные устройства. В октябре 2023 года, выполняя поручения украинского куратора, с использованием "коктейля Молотова" сжег в Керчи автомобиль c наклеенными на кузове логотипами "Z" или "V". Размер причиненного собственнику автомобиля ущерба превысил 860 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.Далее украинские кураторы поручили сожителям подорвать железнодорожные пути и убить российского военнослужащего в Севастополе. Совершить теракты злоумышленники не смогли, поскольку в апреле 2024 года были задержаны в Севастополе, куда приехали, чтобы изъять из тайника компоненты для сборки двух самодельных взрывных устройств.Сейчас расследование завершено. Фигурантов обвиняют в государственной измене, а также по статьям о терактах и незаконном хранении взрывчатки. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянина выдворили за пределы страны за попытку госизменыСледил за нефтяным терминалом: крымчанина будут судить за госизменуСевастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, керчь, госизмена, антитеррор, теракт, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, прокуратура города севастополя, новости севастополя, крым