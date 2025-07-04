Рейтинг@Mail.ru
Планировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизмену - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250704/planirovali-terakty-sozhiteli-iz-kerchi-otvetyat-za-gosizmenu-1147700897.html
Планировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизмену
Планировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизмену - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Планировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизмену
Житель Керчи по заданию главного управления разведки минобороны Украины сжег автомобиль и вместе со своей сожительницей планировал взорвать железнодорожные пути РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T10:42
2025-07-04T10:45
севастополь
керчь
госизмена
антитеррор
теракт
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
прокуратура города севастополя
новости севастополя
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/04/1147700529_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_65c0469ef6f4c8a36f2f89bbe44f104b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Житель Керчи по заданию главного управления разведки минобороны Украины сжег автомобиль и вместе со своей сожительницей планировал взорвать железнодорожные пути и убить российского военного в Севастополе. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, молодые люди задержаны и предстанут перед судом по статьям о терроризме и госизмене.По данным надзорного ведомства, 24-летний фигурант установил контакт с представителем украинской военной разведки в сентябре 2023 года и привлек к конфиденциальному сотрудничеству с иностранной спецслужбой свою 26-летнюю сожительницу."Он научился делать самодельные ручные гранаты зажигательного действия – "коктейль Молотова" и самодельные взрывные устройства. В октябре 2023 года, выполняя поручения украинского куратора, с использованием "коктейля Молотова" сжег в Керчи автомобиль c наклеенными на кузове логотипами "Z" или "V". Размер причиненного собственнику автомобиля ущерба превысил 860 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.Далее украинские кураторы поручили сожителям подорвать железнодорожные пути и убить российского военнослужащего в Севастополе. Совершить теракты злоумышленники не смогли, поскольку в апреле 2024 года были задержаны в Севастополе, куда приехали, чтобы изъять из тайника компоненты для сборки двух самодельных взрывных устройств.Сейчас расследование завершено. Фигурантов обвиняют в государственной измене, а также по статьям о терактах и незаконном хранении взрывчатки. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянина выдворили за пределы страны за попытку госизменыСледил за нефтяным терминалом: крымчанина будут судить за госизменуСевастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева
севастополь
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/04/1147700529_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c4908e569196c4b439bfb78dda25fe6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, керчь, госизмена, антитеррор, теракт, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, прокуратура города севастополя, новости севастополя, крым
Планировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизмену

В Севастополе под суд пойдут сожители из Керчи за терроризм и госизмену

10:42 04.07.2025 (обновлено: 10:45 04.07.2025)
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюДвое жителей Керчи задержаны за терроризм и госизмену
Двое жителей Керчи задержаны за терроризм и госизмену
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Житель Керчи по заданию главного управления разведки минобороны Украины сжег автомобиль и вместе со своей сожительницей планировал взорвать железнодорожные пути и убить российского военного в Севастополе. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, молодые люди задержаны и предстанут перед судом по статьям о терроризме и госизмене.
По данным надзорного ведомства, 24-летний фигурант установил контакт с представителем украинской военной разведки в сентябре 2023 года и привлек к конфиденциальному сотрудничеству с иностранной спецслужбой свою 26-летнюю сожительницу.
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюДвое жителей Керчи задержаны за терроризм и госизмену
Двое жителей Керчи задержаны за терроризм и госизмену
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Двое жителей Керчи задержаны за терроризм и госизмену
"Он научился делать самодельные ручные гранаты зажигательного действия – "коктейль Молотова" и самодельные взрывные устройства. В октябре 2023 года, выполняя поручения украинского куратора, с использованием "коктейля Молотова" сжег в Керчи автомобиль c наклеенными на кузове логотипами "Z" или "V". Размер причиненного собственнику автомобиля ущерба превысил 860 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.
Далее украинские кураторы поручили сожителям подорвать железнодорожные пути и убить российского военнослужащего в Севастополе. Совершить теракты злоумышленники не смогли, поскольку в апреле 2024 года были задержаны в Севастополе, куда приехали, чтобы изъять из тайника компоненты для сборки двух самодельных взрывных устройств.
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюДвое жителей Керчи задержаны за терроризм и госизмену
Двое жителей Керчи задержаны за терроризм и госизмену
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Двое жителей Керчи задержаны за терроризм и госизмену
Сейчас расследование завершено. Фигурантов обвиняют в государственной измене, а также по статьям о терактах и незаконном хранении взрывчатки. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россиянина выдворили за пределы страны за попытку госизмены
Следил за нефтяным терминалом: крымчанина будут судить за госизмену
Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева
 
СевастопольКерчьГосизменаАнтитеррорТерактПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяПрокуратура города СевастополяНовости СевастополяКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00ВСУ разрушили сотни храмов на территории России
11:25Женщина и ребенок ранены при детонации дрона у многоэтажки под Белгородом
11:16Над Удмуртией сбили три беспилотника
11:06Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза
10:54Спецслужбы Украины пытаются повлиять на будущие выборы в Венгрии – Орбан
10:42Планировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизмену
10:1745 лет колонии на двоих: в РФ осуждены боевики банды Басаева и Хаттаба
09:57Россиянина выдворили за пределы страны за попытку госизмены
09:41В Судаке приезжий мужчина устраивал пьяные прогулки голышом
09:31Рейд в Севастополе открыли
09:26В Керчи в одном из районов не будут ходить троллейбусы
09:17В Крыму под Судаком завершают реконструкцию очистных сооружений
08:44Паромы и катера в Севастополе остановили движение
08:32Атака ВСУ на Подмосковье и Ростовскую область: что известно к этому часу
08:26Как приостановка военной помощи Украине повлияет на безопасность Крыма
08:12Пяти селам на севере Крыма в пятницу ограничат подачу воды
08:06У Крымского моста выросла очередь
07:43Армянин с печальными глазами: смешной и грустный Фрунзик Мкртчян
07:3448 украинских беспилотников сбиты над Россией за ночь
07:22Благоустройство и вода: ключевые проекты развития севера Крыма
Лента новостейМолния