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Передал данные о позициях армии России – россиянин приговорен к 14 годам
Передал данные о позициях армии России – россиянин приговорен к 14 годам - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Передал данные о позициях армии России – россиянин приговорен к 14 годам
Херсонским областным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении россиянина, признанного виновным в государственной измене. Об этом сообщили в УФСБ... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T10:11
2025-07-02T10:11
2025-07-02T10:14
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля – РИА Новости Крым. Херсонским областным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении россиянина, признанного виновным в государственной измене. Об этом сообщили в УФСБ России по Херсонской области."Установлено, что осужденный в октябре 2023 года осуществил сбор и передачу через свою родственницу, поддерживающую контакт с представителями украинских спецслужб, сведений о местах дислокации сил и средств ВС РФ на территории Херсонской области", - сказано в сообщении.Мужчина признан виновным в государственной измене. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Ранее в Крыму задержали местных жителей за передачу украинским спецслужбам данных о расположении военного объекта в Ялте, а также зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С" на нефтебазе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазеПередавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизменуПланировали теракты: двое севастопольцев ответят за госизмену
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, приговор, суд, правосудие, новости, безопасность, видео
Передал данные о позициях армии России – россиянин приговорен к 14 годам
Россиянин приговорен к 14 годам заключения за передачу ВСУ сведений о военных РФ
10:11 02.07.2025 (обновлено: 10:14 02.07.2025)