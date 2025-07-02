https://crimea.ria.ru/20250702/peredal-dannye-o-pozitsiyakh-armii-rossii--rossiyanin-prigovoren-k-14-godam-1147638663.html

Передал данные о позициях армии России – россиянин приговорен к 14 годам

Передал данные о позициях армии России – россиянин приговорен к 14 годам - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Передал данные о позициях армии России – россиянин приговорен к 14 годам

Херсонским областным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении россиянина, признанного виновным в государственной измене. Об этом сообщили в УФСБ... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T10:11

2025-07-02T10:11

2025-07-02T10:14

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

госизмена

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля – РИА Новости Крым. Херсонским областным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении россиянина, признанного виновным в государственной измене. Об этом сообщили в УФСБ России по Херсонской области."Установлено, что осужденный в октябре 2023 года осуществил сбор и передачу через свою родственницу, поддерживающую контакт с представителями украинских спецслужб, сведений о местах дислокации сил и средств ВС РФ на территории Херсонской области", - сказано в сообщении.Мужчина признан виновным в государственной измене. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Ранее в Крыму задержали местных жителей за передачу украинским спецслужбам данных о расположении военного объекта в Ялте, а также зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С" на нефтебазе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазеПередавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизменуПланировали теракты: двое севастопольцев ответят за госизмену

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, приговор, суд, правосудие, новости, безопасность, видео