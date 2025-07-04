https://crimea.ria.ru/20250704/rossiyanina-vydvorili-za-predely-strany-za-popytku-gosizmeny-1147699900.html
Россиянина выдворили за пределы страны за попытку госизмены
Россиянина выдворили за пределы страны за попытку госизмены - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Россиянина выдворили за пределы страны за попытку госизмены
Жителя Херсонской области с российским паспортом выдворят за пределы страны за попытку госизмены. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T09:57
2025-07-04T09:57
2025-07-04T10:43
херсонская область
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
новости
госизмена
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/04/1147700024_0:24:1167:680_1920x0_80_0_0_eaf3bfd08b179c03ea5f991e493470ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Жителя Херсонской области с российским паспортом выдворят за пределы страны за попытку госизмены. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.По данным ведомства, мужчина 2002 года рождения намеревался установить контакт с сотрудником украинских спецслужб для передачи ему сведений о местах расположения военных объектов, органов региональной власти, последствиях ракетных обстрелов на территории Херсонской области, контролируемой ВС РФ.Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий. Также его выдворили за пределы Российской Федерации.Ранее сообщалось, что херсонским областным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении россиянина, признанного виновным в государственной измене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Мелитополе врач передавал СБУ данные пациентов 0:52Задержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазеПередавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/04/1147700024_115:0:1054:704_1920x0_80_0_0_ede3eb7ac7e8f188124dcfa397623e01.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости, госизмена, новые регионы россии, видео
Россиянина выдворили за пределы страны за попытку госизмены
Житель Херсонской области искал контакты с украинской разведкой - его выдворили из страны
09:57 04.07.2025 (обновлено: 10:43 04.07.2025)