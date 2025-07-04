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Россиянина выдворили за пределы страны за попытку госизмены - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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Россиянина выдворили за пределы страны за попытку госизмены
Россиянина выдворили за пределы страны за попытку госизмены - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Россиянина выдворили за пределы страны за попытку госизмены
Жителя Херсонской области с российским паспортом выдворят за пределы страны за попытку госизмены. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T09:57
2025-07-04T10:43
херсонская область
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
новости
госизмена
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Жителя Херсонской области с российским паспортом выдворят за пределы страны за попытку госизмены. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.По данным ведомства, мужчина 2002 года рождения намеревался установить контакт с сотрудником украинских спецслужб для передачи ему сведений о местах расположения военных объектов, органов региональной власти, последствиях ракетных обстрелов на территории Херсонской области, контролируемой ВС РФ.Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий. Также его выдворили за пределы Российской Федерации.Ранее сообщалось, что херсонским областным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении россиянина, признанного виновным в государственной измене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Мелитополе врач передавал СБУ данные пациентов 0:52Задержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазеПередавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену
херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости, госизмена, новые регионы россии, видео
Россиянина выдворили за пределы страны за попытку госизмены

Житель Херсонской области искал контакты с украинской разведкой - его выдворили из страны

09:57 04.07.2025 (обновлено: 10:43 04.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Жителя Херсонской области с российским паспортом выдворят за пределы страны за попытку госизмены. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
По данным ведомства, мужчина 2002 года рождения намеревался установить контакт с сотрудником украинских спецслужб для передачи ему сведений о местах расположения военных объектов, органов региональной власти, последствиях ракетных обстрелов на территории Херсонской области, контролируемой ВС РФ.
"Опасаясь уголовного преследования со стороны российских правоохранительных органов, гражданин России дал признательные показания, раскрыв характер и содержание своей деятельности, сопряженной с государственной изменой, и отказался от дальнейшего выполнения заданий СБУ", – сказано в сообщении.
Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий. Также его выдворили за пределы Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что херсонским областным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении россиянина, признанного виновным в государственной измене.
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Херсонская областьУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюНовостиГосизменаНовые регионы России
 
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