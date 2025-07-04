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Россиянина выдворили за пределы страны за попытку госизмены

Россиянина выдворили за пределы страны за попытку госизмены - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Россиянина выдворили за пределы страны за попытку госизмены

Жителя Херсонской области с российским паспортом выдворят за пределы страны за попытку госизмены. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T09:57

2025-07-04T09:57

2025-07-04T10:43

херсонская область

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

новости

госизмена

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Жителя Херсонской области с российским паспортом выдворят за пределы страны за попытку госизмены. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.По данным ведомства, мужчина 2002 года рождения намеревался установить контакт с сотрудником украинских спецслужб для передачи ему сведений о местах расположения военных объектов, органов региональной власти, последствиях ракетных обстрелов на территории Херсонской области, контролируемой ВС РФ.Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий. Также его выдворили за пределы Российской Федерации.Ранее сообщалось, что херсонским областным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении россиянина, признанного виновным в государственной измене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Мелитополе врач передавал СБУ данные пациентов 0:52Задержанные в Крыму передали Киеву данные о комплексе ПВО на нефтебазеПередавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену

херсонская область

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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