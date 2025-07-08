Рейтинг@Mail.ru
Два крупных микрорайона Симферополя обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250708/dva-krupnykh-mikrorayona-simferopolya-obestocheny-iz-za-avarii-1147806674.html
Два крупных микрорайона Симферополя обесточены из-за аварии
Два крупных микрорайона Симферополя обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Два крупных микрорайона Симферополя обесточены из-за аварии
Жители порядка 30 улиц и переулков в двух микрорайонах Симферополя во вторник остались без энергоснабжения из-за аварийного отключения на линии. Об этом... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T17:05
2025-07-08T17:05
крым
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
жкх
жкх крыма и севастополя
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
электросети
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391684_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_85244a45851b34929916752ffa5a18e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Жители порядка 30 улиц и переулков в двух микрорайонах Симферополя во вторник остались без энергоснабжения из-за аварийного отключения на линии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, из-за аварийного отключения без света находятся абоненты по адресам: Евпаторийское шоссе, улиц Арзы, Берекет, Битумная, Весенняя, Вильямсона, Генчлик, Джанкойская, Жигулина роща, Ларионова, Линейная, Мариша, Мелитопольская, Пехотинцев, Раздольная, Ракетная, Салгирная, Чередниченко, Чокъракъ.Также обесточены жители переулков Битумный, Линейный, Мелитопольский, Пехотинцев, Ракетный, Салгирный, Хазарский, Чокъракъ и прилегающие к ним улицы и переулки, добавили на предприятии.Кроме того, из-за аварии на линии без света микрорайон Ак-Мечеть, а также улицы Аральская и 1-й Конной Армии, добавили в "Крымэнерго".В Крыму с 1 июля вступают в силу новые тарифы на электрическую энергию, напомнили ранее в воскресенье в министерстве топлива и энергетики РК. Тарифы на второе полугодие 2025 размещены на официальном сайте "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391684_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_454640cb8ea23399e2d978350019b6fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, гуп рк "крымэнерго", жкх, жкх крыма и севастополя, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, новости крыма, общество
Два крупных микрорайона Симферополя обесточены из-за аварии

В Симферополе жители более 30 улиц в двух микрорайонах остались без света из-за аварии

17:05 08.07.2025
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Жители порядка 30 улиц и переулков в двух микрорайонах Симферополя во вторник остались без энергоснабжения из-за аварийного отключения на линии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
По данным пресс-службы, из-за аварийного отключения без света находятся абоненты по адресам: Евпаторийское шоссе, улиц Арзы, Берекет, Битумная, Весенняя, Вильямсона, Генчлик, Джанкойская, Жигулина роща, Ларионова, Линейная, Мариша, Мелитопольская, Пехотинцев, Раздольная, Ракетная, Салгирная, Чередниченко, Чокъракъ.
Также обесточены жители переулков Битумный, Линейный, Мелитопольский, Пехотинцев, Ракетный, Салгирный, Хазарский, Чокъракъ и прилегающие к ним улицы и переулки, добавили на предприятии.
Кроме того, из-за аварии на линии без света микрорайон Ак-Мечеть, а также улицы Аральская и 1-й Конной Армии, добавили в "Крымэнерго".
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили на предприятии.
В Крыму с 1 июля вступают в силу новые тарифы на электрическую энергию, напомнили ранее в воскресенье в министерстве топлива и энергетики РК. Тарифы на второе полугодие 2025 размещены на официальном сайте "Крымэнерго".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций
 
КрымСимферопольГУП РК "Крымэнерго"ЖКХЖКХ Крыма и СевастополяЭнергосистема КрымаОтключение электроэнергии в КрымуЭлектросетиНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15Зубков назвал причину нападения льва
18:00Высокая инфляция – это шторм: как ЦБ управляет парусами корабля экономики
17:46В Крыму отремонтировали пострадавшие от "шторма века" набережные
17:37В Крыму мужчина зарезал односельчанина и сбежал
17:26Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
17:12Путин назначил Никитина министром транспорта РФ
17:05Два крупных микрорайона Симферополя обесточены из-за аварии
16:57Когда первые самолеты с российскими системами поступят в авиакомпании
16:43Супруга Макрона унизила мужа на глазах у принца Уильяма
16:32Число совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57%
16:16Сырский признал угрожающей для ВСУ обстановку сразу на 4-х направлениях
15:55Роботы в помощь: как автоматизация производств Крыма решит дефицит кадров
15:35Беременным студенткам увеличили пособие до 90 тысяч рублей
15:10За что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России
14:53Крым – второй в ЮФО: промышленный рывок поднял регион на 13 позиций вверх
14:38Коллапсы в аэропортах РФ: решение станет приоритетом в работе Минтранса
14:16Собирал данные о ПВО: севастополец получил 17 лет за госизмену
14:03ВТБ: рублевые сбережения россиян за I полугодие в банках выросли на 7%
13:49Новости СВО: российские войска закрепляются по всей линии фронта
13:31Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи
Лента новостейМолния