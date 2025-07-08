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Два крупных микрорайона Симферополя обесточены из-за аварии

Два крупных микрорайона Симферополя обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Два крупных микрорайона Симферополя обесточены из-за аварии

Жители порядка 30 улиц и переулков в двух микрорайонах Симферополя во вторник остались без энергоснабжения из-за аварийного отключения на линии. Об этом... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T17:05

2025-07-08T17:05

2025-07-08T17:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Жители порядка 30 улиц и переулков в двух микрорайонах Симферополя во вторник остались без энергоснабжения из-за аварийного отключения на линии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, из-за аварийного отключения без света находятся абоненты по адресам: Евпаторийское шоссе, улиц Арзы, Берекет, Битумная, Весенняя, Вильямсона, Генчлик, Джанкойская, Жигулина роща, Ларионова, Линейная, Мариша, Мелитопольская, Пехотинцев, Раздольная, Ракетная, Салгирная, Чередниченко, Чокъракъ.Также обесточены жители переулков Битумный, Линейный, Мелитопольский, Пехотинцев, Ракетный, Салгирный, Хазарский, Чокъракъ и прилегающие к ним улицы и переулки, добавили на предприятии.Кроме того, из-за аварии на линии без света микрорайон Ак-Мечеть, а также улицы Аральская и 1-й Конной Армии, добавили в "Крымэнерго".В Крыму с 1 июля вступают в силу новые тарифы на электрическую энергию, напомнили ранее в воскресенье в министерстве топлива и энергетики РК. Тарифы на второе полугодие 2025 размещены на официальном сайте "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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