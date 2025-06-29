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В Крыму с 1 июля подорожает электроэнергия - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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В Крыму с 1 июля подорожает электроэнергия
В Крыму с 1 июля подорожает электроэнергия - РИА Новости Крым, 29.06.2025
В Крыму с 1 июля подорожает электроэнергия
В Крыму с 1 июля вступают в силу новые тарифы на электрическую энергию. Об этом напоминают в министерстве топлива и энергетики РК со ссылкой на соответствующий... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T10:04
2025-06-29T09:27
новости
госкомитет по ценам и тарифам республики крым
цены и тарифы
электроэнергия
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 июля вступают в силу новые тарифы на электрическую энергию. Об этом напоминают в министерстве топлива и энергетики РК со ссылкой на соответствующий приказ Госкомцен."Установить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Крым", – приводит ведомство текст приказа.Отмечается, что тарифы на второе полугодие 2025 размещены на официальном сайте "Крымэнерго"."Обращаем ваше внимание, что "Крымэнерго" не устанавливает цены (тарифы) на электрическую энергию. Тарификация... осуществляется исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с федеральным законом "Об электроэнергетике" и постановлением правительства РФ "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", – сказано в сообщении министерства в Telegram-канале.В министерстве напомнили, что оплатить счет за потребленную электроэнергию можно через личный кабинет абонента на официальном сайте предприятия, в мобильном приложении, которое доступно для скачивания в личном кабинете) или другим удобным для абонента способом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме объяснили причины индексации тарифов ЖКХ с 1 июля В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций Когда в Крыму начнут подводить энергосети к участкам для бойцов СВО
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РИА Новости Крым
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новости, госкомитет по ценам и тарифам республики крым, цены и тарифы, электроэнергия, крым, новости крыма
В Крыму с 1 июля подорожает электроэнергия

Жители Крыма с 1 июля будут платить больше за электроэнергию

10:04 29.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МавкеевЭлектрический счётчик
Электрический счётчик - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Мавкеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 июля вступают в силу новые тарифы на электрическую энергию. Об этом напоминают в министерстве топлива и энергетики РК со ссылкой на соответствующий приказ Госкомцен.
"Установить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Крым", – приводит ведомство текст приказа.
Отмечается, что тарифы на второе полугодие 2025 размещены на официальном сайте "Крымэнерго".
"Обращаем ваше внимание, что "Крымэнерго" не устанавливает цены (тарифы) на электрическую энергию. Тарификация... осуществляется исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с федеральным законом "Об электроэнергетике" и постановлением правительства РФ "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", – сказано в сообщении министерства в Telegram-канале.
В министерстве напомнили, что оплатить счет за потребленную электроэнергию можно через личный кабинет абонента на официальном сайте предприятия, в мобильном приложении, которое доступно для скачивания в личном кабинете) или другим удобным для абонента способом.
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