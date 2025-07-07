https://crimea.ria.ru/20250707/po-podozreniyu-v-korruptsii-zaderzhan-eks-zamglavy-rosgvardii-strigunov-1147780136.html

За взятки арестован экс-замглавы Росгвардии Стригунов

За взятки арестован экс-замглавы Росгвардии Стригунов - РИА Новости Крым, 07.07.2025

За взятки арестован экс-замглавы Росгвардии Стригунов

Бывшему первому заместителю директора Росгвардии – главнокомандующему войсками национальной гвардии Виктору Стригунову предъявлены обвинения в злоупотреблении... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T17:04

2025-07-07T17:04

2025-07-07T17:07

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

взятка

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/07/1147780183_1196:80:2778:970_1920x0_80_0_0_ce3dbe9e36ed11a744ceb0ba691c6be7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Бывшему первому заместителю директора Росгвардии – главнокомандующему войсками национальной гвардии Виктору Стригунову предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.По данным следствия, в 2014 году в рамках заключенного между МВД России и ООО "СУ Ремстройторг" госконтракта на строительство учебного центра в Кемеровской области, Стригунов, зная о несоответствии земельного участка требованиям и близости к аэропорту, распорядился начать строительство. В результате объект в эксплуатацию так и не был введен, что привело к ущербу государству в особо крупном размере – более 2 миллиардов рублей.Кроме того, с 2012 по 2014 год, в органах выяснили, что Виктор Стригунов получил от коммерческих структур более 66 миллионов рублей взяток за общее покровительство при исполнении госконтрактов.Экс-замглавы Росгвардии задержан в Москве. Судом избрана мера пресечения — заключение под стражу.Ранее сообщалось, что в Алуште бывший начальник управления имущественных и земельных отношений администрации обвиняется в получении взяток, халатности, а также превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу телВ Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатностьТимур Иванов получил 13 лет по делу о паромах для Керченской переправы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), взятка, коррупция