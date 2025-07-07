Рейтинг@Mail.ru
За взятки арестован экс-замглавы Росгвардии Стригунов - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250707/po-podozreniyu-v-korruptsii-zaderzhan-eks-zamglavy-rosgvardii-strigunov-1147780136.html
За взятки арестован экс-замглавы Росгвардии Стригунов
За взятки арестован экс-замглавы Росгвардии Стригунов - РИА Новости Крым, 07.07.2025
За взятки арестован экс-замглавы Росгвардии Стригунов
Бывшему первому заместителю директора Росгвардии – главнокомандующему войсками национальной гвардии Виктору Стригунову предъявлены обвинения в злоупотреблении... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T17:04
2025-07-07T17:07
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
взятка
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/07/1147780183_1196:80:2778:970_1920x0_80_0_0_ce3dbe9e36ed11a744ceb0ba691c6be7.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Бывшему первому заместителю директора Росгвардии – главнокомандующему войсками национальной гвардии Виктору Стригунову предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.По данным следствия, в 2014 году в рамках заключенного между МВД России и ООО "СУ Ремстройторг" госконтракта на строительство учебного центра в Кемеровской области, Стригунов, зная о несоответствии земельного участка требованиям и близости к аэропорту, распорядился начать строительство. В результате объект в эксплуатацию так и не был введен, что привело к ущербу государству в особо крупном размере – более 2 миллиардов рублей.Кроме того, с 2012 по 2014 год, в органах выяснили, что Виктор Стригунов получил от коммерческих структур более 66 миллионов рублей взяток за общее покровительство при исполнении госконтрактов.Экс-замглавы Росгвардии задержан в Москве. Судом избрана мера пресечения — заключение под стражу.Ранее сообщалось, что в Алуште бывший начальник управления имущественных и земельных отношений администрации обвиняется в получении взяток, халатности, а также превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу телВ Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатностьТимур Иванов получил 13 лет по делу о паромах для Керченской переправы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/07/1147780183_1275:81:2793:1220_1920x0_80_0_0_485de96d1acc188e479eddd937071ad5.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), взятка, коррупция
За взятки арестован экс-замглавы Росгвардии Стригунов

Экс-замглавы Росгвардии Стригунов арестован – более 66 млн взяток и 2 млрд ущерба

17:04 07.07.2025 (обновлено: 17:07 07.07.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВиктор Стригунов
Виктор Стригунов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Бывшему первому заместителю директора Росгвардии – главнокомандующему войсками национальной гвардии Виктору Стригунову предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Главным военным следственным управлением СК России в отношении Стригунова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2014 году в рамках заключенного между МВД России и ООО "СУ Ремстройторг" госконтракта на строительство учебного центра в Кемеровской области, Стригунов, зная о несоответствии земельного участка требованиям и близости к аэропорту, распорядился начать строительство. В результате объект в эксплуатацию так и не был введен, что привело к ущербу государству в особо крупном размере – более 2 миллиардов рублей.
Кроме того, с 2012 по 2014 год, в органах выяснили, что Виктор Стригунов получил от коммерческих структур более 66 миллионов рублей взяток за общее покровительство при исполнении госконтрактов.
Экс-замглавы Росгвардии задержан в Москве. Судом избрана мера пресечения — заключение под стражу.
Ранее сообщалось, что в Алуште бывший начальник управления имущественных и земельных отношений администрации обвиняется в получении взяток, халатности, а также превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Директор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу тел
В Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность
Тимур Иванов получил 13 лет по делу о паромах для Керченской переправы
 
НовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ВзяткаКоррупция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:04За взятки арестован экс-замглавы Росгвардии Стригунов
16:47Пожар под Симферополем охватил два гектара
16:40В России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переезде
16:34Смерть Романа Старовойта подтвердили в СК
16:30Крымский мост: растет очередь с обеих сторон – сколько ждать проезда
16:16Роман Старовойт – биография
16:13Роман Старовойт покончил с собой в Подмосковье
15:57В Севастополе раскрыли незаконную схему учета мигрантов
15:40Когда в Крым снова полетят самолеты – заявление Аксенова
15:29Киев массово рассылает православным священникам повестки в ВСУ – Азаров
15:04Жара в Крыму: температура будет выше климатической нормы на 7 градусов
14:43ВСУ нанесли прицельный удар по центру Васильевки Запорожской области
14:29На трассе "Таврида" в Крыму загорелся КамАЗ - что известно
14:22Что происходит на Крымском мосту
14:16В жилом доме в Саратовской области взорвался газ и обрушилась часть этажа
14:08Санатории и отели Евпатории: есть ли еще шанс попасть на отдых в июле
13:39Новости СВО: российские войска уничтожают киевских боевиков и бьют по ТЦК
13:17В Севастополе появится крупнейший в российском Причерноморье терруар вина
13:00Роман Старовойт снят с должности – комментарий Кремля
12:52Принцип территориальной целостности к Украине неприменим – Лавров
Лента новостейМолния