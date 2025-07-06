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Крымский мост: оперативная информация к полудню воскресенья - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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Крымский мост: оперативная информация к полудню воскресенья
Крымский мост: оперативная информация к полудню воскресенья - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Крымский мост: оперативная информация к полудню воскресенья
У Крымского моста продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T12:10
2025-07-06T12:17
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Заторы на въезде в Крым начали образовываться в воскресенье утром. К 6 утра со стороны Тамани проезда ждали 310 авто. С того времени очередь продолжает увеличиваться. К 8 утра у транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Тамани проезда ждали 500 автомобилей.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мостуАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная информация к полудню воскресенья

Крымский мост сейчас – проезда ждут более 700 автомашин со стороны Кубани

12:10 06.07.2025 (обновлено: 12:17 06.07.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Заторы на въезде в Крым начали образовываться в воскресенье утром. К 6 утра со стороны Тамани проезда ждали 310 авто. С того времени очередь продолжает увеличиваться. К 8 утра у транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Тамани проезда ждали 500 автомобилей.

"В очереди со стороны Тамани находится 760 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении по состоянию на полдень воскресенья.

Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.
Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.
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