Крымский мост: оперативная информация к полудню воскресенья
Крымский мост сейчас – проезда ждут более 700 автомашин со стороны Кубани
12:10 06.07.2025 (обновлено: 12:17 06.07.2025)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Заторы на въезде в Крым начали образовываться в воскресенье утром. К 6 утра со стороны Тамани проезда ждали 310 авто. С того времени очередь продолжает увеличиваться. К 8 утра у транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Тамани проезда ждали 500 автомобилей.
"В очереди со стороны Тамани находится 760 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении по состоянию на полдень воскресенья.
Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.
Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.
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