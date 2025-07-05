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Двухлетний ребенок ранен при атаке ВСУ на Херсонскую область - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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Двухлетний ребенок ранен при атаке ВСУ на Херсонскую область
Двухлетний ребенок ранен при атаке ВСУ на Херсонскую область - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Двухлетний ребенок ранен при атаке ВСУ на Херсонскую область
Двухлетний ребенок и 64-летняя женщина получили ранения при атаке ВСУ на мирные села Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T11:53
2025-07-05T11:53
херсонская область
происшествия
атаки всу
владимир сальдо
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок и 64-летняя женщина получили ранения при атаке ВСУ на мирные села Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.В Новотроицком также повреждено остекление районной больницы, разрушения получили три жилых дома.Кроме того, с пятницы 33 тысячи жителей Великолепетихского и Горностаевского округов остаются без света после ударов ВСУ. Всего за минувшие сутки враг обстрелял Алешки, Большую Лепетиху, Голую Пристань, Горностаевку, Кардашинку, Каховку, Новую Каховку, Райское, Таврию, Таврийск, Цукуры.В пятницу Сальдо сообщал, что дрон-камикадзе атаковал приемное отделение Алешковской центральной районной больницы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли в Донецке при атаке ВСУ шрапнельными ракетамиВ Энгельсе при атаке ВСУ повреждены 25 квартирДва беспилотника сбили на подлете к Москве
херсонская область
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херсонская область, происшествия, атаки всу, владимир сальдо, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, новости
Двухлетний ребенок ранен при атаке ВСУ на Херсонскую область

В Херсонской области при атаке дрона ВСУ пострадал двухлетний ребенок – Сальдо

11:53 05.07.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки дронов ВСУ на Херсонскую область
Последствия атаки дронов ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок и 64-летняя женщина получили ранения при атаке ВСУ на мирные села Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"В Новотроицком в результате сбросов с БПЛА получил ранение и был госпитализирован ребенок 2023 года рождения. В селе Старая Збурьевка (Голопристанский МО) ранена женщина 1961 года рождения", - написал он в Telegram
В Новотроицком также повреждено остекление районной больницы, разрушения получили три жилых дома.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки дронов ВСУ на Херсонскую область
Последствия атаки дронов ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Последствия атаки дронов ВСУ на Херсонскую область
Кроме того, с пятницы 33 тысячи жителей Великолепетихского и Горностаевского округов остаются без света после ударов ВСУ.
"В Голопристанском и Алешкинском округах ликвидированы лесные пожары общей площадью 76 гектаров", - добавил Сальдо.
Всего за минувшие сутки враг обстрелял Алешки, Большую Лепетиху, Голую Пристань, Горностаевку, Кардашинку, Каховку, Новую Каховку, Райское, Таврию, Таврийск, Цукуры.
В пятницу Сальдо сообщал, что дрон-камикадзе атаковал приемное отделение Алешковской центральной районной больницы.
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Херсонская областьПроисшествияАтаки ВСУВладимир СальдоНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Новые регионы РоссииНовости
 
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