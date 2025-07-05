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Двухлетний ребенок ранен при атаке ВСУ на Херсонскую область

Двухлетний ребенок ранен при атаке ВСУ на Херсонскую область - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Двухлетний ребенок ранен при атаке ВСУ на Херсонскую область

Двухлетний ребенок и 64-летняя женщина получили ранения при атаке ВСУ на мирные села Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T11:53

2025-07-05T11:53

2025-07-05T11:53

херсонская область

происшествия

атаки всу

владимир сальдо

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок и 64-летняя женщина получили ранения при атаке ВСУ на мирные села Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.В Новотроицком также повреждено остекление районной больницы, разрушения получили три жилых дома.Кроме того, с пятницы 33 тысячи жителей Великолепетихского и Горностаевского округов остаются без света после ударов ВСУ. Всего за минувшие сутки враг обстрелял Алешки, Большую Лепетиху, Голую Пристань, Горностаевку, Кардашинку, Каховку, Новую Каховку, Райское, Таврию, Таврийск, Цукуры.В пятницу Сальдо сообщал, что дрон-камикадзе атаковал приемное отделение Алешковской центральной районной больницы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли в Донецке при атаке ВСУ шрапнельными ракетамиВ Энгельсе при атаке ВСУ повреждены 25 квартирДва беспилотника сбили на подлете к Москве

херсонская область

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, атаки всу, владимир сальдо, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, новости