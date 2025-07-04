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ВСУ атаковали приемный покой больницы в Алешках – что известно - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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ВСУ атаковали приемный покой больницы в Алешках – что известно
ВСУ атаковали приемный покой больницы в Алешках – что известно - РИА Новости Крым, 04.07.2025
ВСУ атаковали приемный покой больницы в Алешках – что известно
Беспилотник ВСУ атаковал приемное отделение Алешковской центральной районной больницы, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T15:51
2025-07-04T15:51
владимир сальдо
алешки
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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херсонская область
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал приемное отделение Алешковской центральной районной больницы, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, атака пришлась по приемному отделению — выбиты окна, зафиксированы разрушения. Обошлось без пострадавших.ВСУ регулярно продолжают атаковать мирную инфраструктуру регионов Росси. В частности, в пятницу глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о гибели четырех мирных жителей Донецка при атаке шрапнельными ракетами со стороны Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ поджигают теплицы и посевы в Херсонской областиВСУ ударили по жилым домам в Рыльске – погибла женщина и еще шесть раненыИз-за удара ВСУ часть Запорожской области обесточена
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херсонская область
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владимир сальдо, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, херсонская область, новые регионы россии, новости сво
ВСУ атаковали приемный покой больницы в Алешках – что известно

Киевский режим атаковал приемное отделение Алешковской больницы – Сальдо

15:51 04.07.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ атаковали приемный покой больницы в Алешках
ВСУ атаковали приемный покой больницы в Алешках
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал приемное отделение Алешковской центральной районной больницы, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня около 14:00 в Алешках ударом дрона-камикадзе повреждено здание центральной районной больницы", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, атака пришлась по приемному отделению — выбиты окна, зафиксированы разрушения. Обошлось без пострадавших.
ВСУ регулярно продолжают атаковать мирную инфраструктуру регионов Росси. В частности, в пятницу глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о гибели четырех мирных жителей Донецка при атаке шрапнельными ракетами со стороны Украины.
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