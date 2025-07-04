https://crimea.ria.ru/20250704/vsu-atakovali-priemnyy-pokoy-bolnitsy-v-aleshkakh--chto-izvestno-1147712320.html

ВСУ атаковали приемный покой больницы в Алешках – что известно

ВСУ атаковали приемный покой больницы в Алешках – что известно - РИА Новости Крым, 04.07.2025

ВСУ атаковали приемный покой больницы в Алешках – что известно

Беспилотник ВСУ атаковал приемное отделение Алешковской центральной районной больницы, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T15:51

2025-07-04T15:51

2025-07-04T15:51

владимир сальдо

алешки

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

херсонская область

новые регионы россии

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/04/1147712209_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_50d54de122866c6ce206791073dfacc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал приемное отделение Алешковской центральной районной больницы, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, атака пришлась по приемному отделению — выбиты окна, зафиксированы разрушения. Обошлось без пострадавших.ВСУ регулярно продолжают атаковать мирную инфраструктуру регионов Росси. В частности, в пятницу глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о гибели четырех мирных жителей Донецка при атаке шрапнельными ракетами со стороны Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ поджигают теплицы и посевы в Херсонской областиВСУ ударили по жилым домам в Рыльске – погибла женщина и еще шесть раненыИз-за удара ВСУ часть Запорожской области обесточена

алешки

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, херсонская область, новые регионы россии, новости сво