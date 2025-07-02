https://crimea.ria.ru/20250702/balaklavskuyu-yakhtennuyu-marinu-vernuli-v-gossobstvennost-1147652607.html

Балаклавскую яхтенную марину вернули в госсобственность

Балаклавскую яхтенную марину вернули в госсобственность - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Балаклавскую яхтенную марину вернули в госсобственность

Яхтенная марина в Балаклаве, ранее находившаяся в собственности десяти различных владельцев, возвращена в государственную собственность, сообщает РИА Новости со РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T17:38

2025-07-02T17:38

2025-07-02T17:44

мария литовко

балаклава

новости севастополя

строительство яхтенной марины в балаклаве

морской транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147199046_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_7b96ba4af3324ac3659effc3b836b3b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Яхтенная марина в Балаклаве, ранее находившаяся в собственности десяти различных владельцев, возвращена в государственную собственность, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.Проект яхтенной марины в Балаклаве реализуется в рамках федеральной целевой программы развития Севастополя. Согласно концепции, в Балаклаве будет создана стоянка на 600 судов с полной инфраструктурой, необходимой для обслуживания яхт и туристов. Параллельно проводится масштабная реконструкция прибрежной зоны: обновляются набережные Таврическая и Назукина, благоустраиваются пляжи, создаются пешеходные маршруты и велосипедные дорожки, а также модернизируются инженерные сети.Одним из ключевых объектов инфраструктуры станет ливневая канализация и канализационно-очистные сооружения, которых ранее не было. Кроме того, осуществляется строительство коллектора, который обеспечит водоотведение на новые очистные сооружения.Также в рамках комплексного развития территории предусмотрена реставрация исторических зданий – старинных домов и дач, имеющих статус объектов культурного наследия.Ранее в правительстве РФ объявили, что курорт "Балаклава" в Севастополе включен в проект "Пять морей и озеро Байкал".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжениемЯхтенная марина в Балаклаве: работы проверил глава Минстроя РоссииСевастополь вошел в топ регионов по инвестиционной привлекательности

балаклава

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария литовко, балаклава, новости севастополя, строительство яхтенной марины в балаклаве, морской транспорт