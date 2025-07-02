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Балаклавскую яхтенную марину вернули в госсобственность - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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Балаклавскую яхтенную марину вернули в госсобственность
Балаклавскую яхтенную марину вернули в госсобственность - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Балаклавскую яхтенную марину вернули в госсобственность
Яхтенная марина в Балаклаве, ранее находившаяся в собственности десяти различных владельцев, возвращена в государственную собственность, сообщает РИА Новости со РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T17:38
2025-07-02T17:44
мария литовко
балаклава
новости севастополя
строительство яхтенной марины в балаклаве
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Яхтенная марина в Балаклаве, ранее находившаяся в собственности десяти различных владельцев, возвращена в государственную собственность, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.Проект яхтенной марины в Балаклаве реализуется в рамках федеральной целевой программы развития Севастополя. Согласно концепции, в Балаклаве будет создана стоянка на 600 судов с полной инфраструктурой, необходимой для обслуживания яхт и туристов. Параллельно проводится масштабная реконструкция прибрежной зоны: обновляются набережные Таврическая и Назукина, благоустраиваются пляжи, создаются пешеходные маршруты и велосипедные дорожки, а также модернизируются инженерные сети.Одним из ключевых объектов инфраструктуры станет ливневая канализация и канализационно-очистные сооружения, которых ранее не было. Кроме того, осуществляется строительство коллектора, который обеспечит водоотведение на новые очистные сооружения.Также в рамках комплексного развития территории предусмотрена реставрация исторических зданий – старинных домов и дач, имеющих статус объектов культурного наследия.Ранее в правительстве РФ объявили, что курорт "Балаклава" в Севастополе включен в проект "Пять морей и озеро Байкал".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжениемЯхтенная марина в Балаклаве: работы проверил глава Минстроя РоссииСевастополь вошел в топ регионов по инвестиционной привлекательности
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РИА Новости Крым
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мария литовко, балаклава, новости севастополя, строительство яхтенной марины в балаклаве, морской транспорт
Балаклавскую яхтенную марину вернули в госсобственность

Балаклавскую яхтенную марину вернули в собственность государства

17:38 02.07.2025 (обновлено: 17:44 02.07.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь. Балаклава
Севастополь. Балаклава
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Яхтенная марина в Балаклаве, ранее находившаяся в собственности десяти различных владельцев, возвращена в государственную собственность, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.

"Ранее, когда начинался проект, у марины было 10 различных правообладателей. Различными путями, в том числе судебным порядком, марина была возвращена в госсобственность и передана одному предприятию в государственное управление. Основная часть площадок передана для реализации инвестпроектов, разрабатывается несколько проектов планировки территории, строится балаклавский коллектор для обеспечения водоотведения", – рассказала замгубернатора.

Проект яхтенной марины в Балаклаве реализуется в рамках федеральной целевой программы развития Севастополя. Согласно концепции, в Балаклаве будет создана стоянка на 600 судов с полной инфраструктурой, необходимой для обслуживания яхт и туристов. Параллельно проводится масштабная реконструкция прибрежной зоны: обновляются набережные Таврическая и Назукина, благоустраиваются пляжи, создаются пешеходные маршруты и велосипедные дорожки, а также модернизируются инженерные сети.
Одним из ключевых объектов инфраструктуры станет ливневая канализация и канализационно-очистные сооружения, которых ранее не было. Кроме того, осуществляется строительство коллектора, который обеспечит водоотведение на новые очистные сооружения.
Также в рамках комплексного развития территории предусмотрена реставрация исторических зданий – старинных домов и дач, имеющих статус объектов культурного наследия.
Ранее в правительстве РФ объявили, что курорт "Балаклава" в Севастополе включен в проект "Пять морей и озеро Байкал".
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Мария ЛитовкоБалаклаваНовости СевастополяСтроительство яхтенной марины в БалаклавеМорской транспорт
 
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