Яхтенная марина в Балаклаве: работы проверил глава Минстроя России
Яхтенная марина в Балаклаве готова более чем на 47 процентов – Развожаев
21:39 02.06.2025 (обновлено: 22:33 02.06.2025)
© Минстрой РоссииГлава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве
© Минстрой России
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости Крым. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, на сегодняшний день готовность объекта превышает 47%, при этом сохраняются высокие темпы строительства. Основные работы сосредоточены на Таврической набережной, где реконструкция уже близится к завершению.
© Минстрой РоссииГлава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве
© Минстрой России
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве
"Мосты Южный, что на выходе из бухты, и Северный, напротив входа в музейный подземный комплекс, стали надежнее и в два раза шире. Строители реконструируют почти 49 километров сетей", — добавил Развожаев.
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин подчеркнул, что проект соответствует стратегии комплексного развития прибрежных территорий и способствует росту инвестиционной привлекательности региона.
© Минстрой РоссииГлава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве
© Минстрой России
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве
Отмечается, что в рамках рабочей поездки Ирек Файзуллин осмотрел строительство других значимых объектов Севастополя — нового медицинского комплекса на Камышовом шоссе и крытого ледового катка. Министру представили ход работ на будущей больнице скорой помощи и лечебно-диагностическом корпусе онкодиспансера, а также показали уже возведенные конструкции катка, где планируется провести первые соревнования уже в Новый год.
"Посмотрел ряд крупных, знаковых проектов, которые станут центрами притяжения, будут стимулировать дальнейшее развитие региона, в том числе жилищного строительства. Это будет обеспечивать налоговые поступления в бюджет, которые лягут в основу доходов Севастополя. Желаю дальнейших успехов вашей команде и выполнения намеченных планов", — цитирует Минстрой главу ведомства.
© Минстрой РоссииГлава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве
© Минстрой России
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве
Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС.
Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста. Сейчас готовность строящейся в Балаклаве яхтенной марины составляет 41%, докладывал 14 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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