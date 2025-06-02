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Яхтенная марина в Балаклаве: работы проверил глава Минстроя России

Яхтенная марина в Балаклаве: работы проверил глава Минстроя России - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Яхтенная марина в Балаклаве: работы проверил глава Минстроя России

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T21:39

2025-06-02T21:39

2025-06-02T22:33

балаклава

севастополь

строительство яхтенной марины в балаклаве

михаил развожаев

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

ирек файзуллин

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости Крым. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, на сегодняшний день готовность объекта превышает 47%, при этом сохраняются высокие темпы строительства. Основные работы сосредоточены на Таврической набережной, где реконструкция уже близится к завершению.Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин подчеркнул, что проект соответствует стратегии комплексного развития прибрежных территорий и способствует росту инвестиционной привлекательности региона.Отмечается, что в рамках рабочей поездки Ирек Файзуллин осмотрел строительство других значимых объектов Севастополя — нового медицинского комплекса на Камышовом шоссе и крытого ледового катка. Министру представили ход работ на будущей больнице скорой помощи и лечебно-диагностическом корпусе онкодиспансера, а также показали уже возведенные конструкции катка, где планируется провести первые соревнования уже в Новый год.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС.Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста. Сейчас готовность строящейся в Балаклаве яхтенной марины составляет 41%, докладывал 14 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающихШторм века не грозит: как строители марины в Балаклаве укрепляют берегаНовый кампус и марина: Чернышенко и Развожаев обсудили развитие региона

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