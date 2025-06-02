Рейтинг@Mail.ru
Яхтенная марина в Балаклаве: работы проверил глава Минстроя России - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250602/yakhtennaya-marina-v-balaklave-raboty-proveril-glava-minstroya-rossii-1146895089.html
Яхтенная марина в Балаклаве: работы проверил глава Минстроя России
Яхтенная марина в Балаклаве: работы проверил глава Минстроя России - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Яхтенная марина в Балаклаве: работы проверил глава Минстроя России
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T21:39
2025-06-02T22:33
балаклава
севастополь
строительство яхтенной марины в балаклаве
михаил развожаев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
ирек файзуллин
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146894519_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_111087680b98cde7df898bf910847e2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости Крым. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, на сегодняшний день готовность объекта превышает 47%, при этом сохраняются высокие темпы строительства. Основные работы сосредоточены на Таврической набережной, где реконструкция уже близится к завершению.Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин подчеркнул, что проект соответствует стратегии комплексного развития прибрежных территорий и способствует росту инвестиционной привлекательности региона.Отмечается, что в рамках рабочей поездки Ирек Файзуллин осмотрел строительство других значимых объектов Севастополя — нового медицинского комплекса на Камышовом шоссе и крытого ледового катка. Министру представили ход работ на будущей больнице скорой помощи и лечебно-диагностическом корпусе онкодиспансера, а также показали уже возведенные конструкции катка, где планируется провести первые соревнования уже в Новый год.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС.Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста. Сейчас готовность строящейся в Балаклаве яхтенной марины составляет 41%, докладывал 14 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающихШторм века не грозит: как строители марины в Балаклаве укрепляют берегаНовый кампус и марина: Чернышенко и Развожаев обсудили развитие региона
балаклава
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146894519_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_482f5cd8debde627a921d7e042cf9ef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
балаклава, севастополь, строительство яхтенной марины в балаклаве, михаил развожаев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), ирек файзуллин, новости севастополя
Яхтенная марина в Балаклаве: работы проверил глава Минстроя России

Яхтенная марина в Балаклаве готова более чем на 47 процентов – Развожаев

21:39 02.06.2025 (обновлено: 22:33 02.06.2025)
 
© Минстрой РоссииГлава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве
© Минстрой России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости Крым. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, на сегодняшний день готовность объекта превышает 47%, при этом сохраняются высокие темпы строительства. Основные работы сосредоточены на Таврической набережной, где реконструкция уже близится к завершению.
© Минстрой РоссииГлава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве
© Минстрой России
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве
"Мосты Южный, что на выходе из бухты, и Северный, напротив входа в музейный подземный комплекс, стали надежнее и в два раза шире. Строители реконструируют почти 49 километров сетей", — добавил Развожаев.
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин подчеркнул, что проект соответствует стратегии комплексного развития прибрежных территорий и способствует росту инвестиционной привлекательности региона.
© Минстрой РоссииГлава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве
© Минстрой России
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве
Отмечается, что в рамках рабочей поездки Ирек Файзуллин осмотрел строительство других значимых объектов Севастополя — нового медицинского комплекса на Камышовом шоссе и крытого ледового катка. Министру представили ход работ на будущей больнице скорой помощи и лечебно-диагностическом корпусе онкодиспансера, а также показали уже возведенные конструкции катка, где планируется провести первые соревнования уже в Новый год.
"Посмотрел ряд крупных, знаковых проектов, которые станут центрами притяжения, будут стимулировать дальнейшее развитие региона, в том числе жилищного строительства. Это будет обеспечивать налоговые поступления в бюджет, которые лягут в основу доходов Севастополя. Желаю дальнейших успехов вашей команде и выполнения намеченных планов", — цитирует Минстрой главу ведомства.
© Минстрой РоссииГлава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве
© Минстрой России
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства яхтенной марины в Балаклаве
Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС.
Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста. Сейчас готовность строящейся в Балаклаве яхтенной марины составляет 41%, докладывал 14 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающих
Шторм века не грозит: как строители марины в Балаклаве укрепляют берега
Новый кампус и марина: Чернышенко и Развожаев обсудили развитие региона
 
БалаклаваСевастопольСтроительство яхтенной марины в БалаклавеМихаил РазвожаевМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)Ирек ФайзуллинНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:17В Крыму туристку спасли с опасного склона горы Караул-Оба
22:51Переговоры в Стамбуле и арест экс-мэра в Крыму – главное за день
22:24Меморандум России по урегулированию на Украине – полный текст
22:13Крымчан ждут длинные выходные – как отдыхаем в начале июня
21:57Обманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление авто
21:39Яхтенная марина в Балаклаве: работы проверил глава Минстроя России
21:21Удары по военным аэродромам России – в Белом доме озвучили позицию Трампа
21:09Армрестлер из Крыма завоевал две золотые медали на Кубке Черного моря
20:50Агент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской области
20:37"Знакомый почерк": кто стоит за атаками ВСУ на аэродромы России – мнение
20:21Меморандум об урегулировании на Украине – что предлагает Москва
19:44Москва в меморандуме обозначила признание Крыма частью России
19:22В РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под Брянском
19:06Сборную России по хоккею не допустили к Олимпиаде-2026
18:52Благотворительный забег Сбера в помощь детям прошел в Крыму
18:43Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с Украиной
18:35Устроено шоу: Мединский сделал заявление о возвращении украинских детей
18:14Россия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня
17:58Что содержит российский меморандум о мире
17:50Умеров сделал заявление о предложенном Москвой меморандуме
Лента новостейМолния