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В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжением - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжением
В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжением - РИА Новости Крым, 11.06.2025
В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжением
В Балаклаве началась реконструкция водовода от Ялтинского кольца до яхтенной марины. Как сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев, на время работ... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T19:08
2025-06-11T19:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Балаклаве началась реконструкция водовода от Ялтинского кольца до яхтенной марины. Как сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев, на время работ подача водоснабжения абонентам продолжится.По его словам, к этому времени проложено более 300 метров трубы. Полиэтиленовую трубу кладут открытым способом и методом горизонтально-направленного бурения. Это позволяет избежать нарушения поверхностного слоя земли и существующих коммуникаций, а также снижает затраты на восстановление благоустройства.Реконструкция завершится в декабре этого года, что увеличит пропускную способность водовода, уточил Развожаев.В 2026 году к реконструкции всех городских разводящих сетей, включая водоснабжение, водоотведение и ливневую канализацию, приступят в Евпатории, сообщал ранее гендиректор компании "Вода Крыма" Максим Новик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сетиВ Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилищаСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
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балаклава, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, водоснабжение, водовод, водопровод, ялта
В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжением

Реконструкция водовода началась в Балаклаве

19:08 11.06.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевРеконструкция водовода в Балаклаве
Реконструкция водовода в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Балаклаве началась реконструкция водовода от Ялтинского кольца до яхтенной марины. Как сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев, на время работ подача водоснабжения абонентам продолжится.

"Для обеспечения стабильным водоснабжением балаклавцев и яхтенной марины будет увеличен диаметр водопровода, который идет от Ялтинского кольца до марины и имеет протяженность более 3 километров. В процессе реконструкции водоснабжение осуществляется по основному водоводу, то есть, несмотря на работы, у абонентов не отключают воду", – проинформировал губернатор.

По его словам, к этому времени проложено более 300 метров трубы. Полиэтиленовую трубу кладут открытым способом и методом горизонтально-направленного бурения. Это позволяет избежать нарушения поверхностного слоя земли и существующих коммуникаций, а также снижает затраты на восстановление благоустройства.
Реконструкция завершится в декабре этого года, что увеличит пропускную способность водовода, уточил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевРеконструкция водовода в Балаклаве
Реконструкция водовода в Балаклаве
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Реконструкция водовода в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевРеконструкция водовода в Балаклаве
Реконструкция водовода в Балаклаве
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Реконструкция водовода в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевРеконструкция водовода в Балаклаве
Реконструкция водовода в Балаклаве
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Реконструкция водовода в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевРеконструкция водовода в Балаклаве
Реконструкция водовода в Балаклаве
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Реконструкция водовода в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
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Реконструкция водовода в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
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Реконструкция водовода в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
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Реконструкция водовода в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 4
Реконструкция водовода в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
В 2026 году к реконструкции всех городских разводящих сетей, включая водоснабжение, водоотведение и ливневую канализацию, приступят в Евпатории, сообщал ранее гендиректор компании "Вода Крыма" Максим Новик.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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БалаклаваСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевВодоснабжениеВодоводВодопроводЯлта
 
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