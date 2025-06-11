В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжением
Реконструкция водовода началась в Балаклаве
© Telegram Михаил РазвожаевРеконструкция водовода в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Балаклаве началась реконструкция водовода от Ялтинского кольца до яхтенной марины. Как сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев, на время работ подача водоснабжения абонентам продолжится.
"Для обеспечения стабильным водоснабжением балаклавцев и яхтенной марины будет увеличен диаметр водопровода, который идет от Ялтинского кольца до марины и имеет протяженность более 3 километров. В процессе реконструкции водоснабжение осуществляется по основному водоводу, то есть, несмотря на работы, у абонентов не отключают воду", – проинформировал губернатор.
По его словам, к этому времени проложено более 300 метров трубы. Полиэтиленовую трубу кладут открытым способом и методом горизонтально-направленного бурения. Это позволяет избежать нарушения поверхностного слоя земли и существующих коммуникаций, а также снижает затраты на восстановление благоустройства.
Реконструкция завершится в декабре этого года, что увеличит пропускную способность водовода, уточил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевРеконструкция водовода в Балаклаве
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Реконструкция водовода в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевРеконструкция водовода в Балаклаве
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Реконструкция водовода в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевРеконструкция водовода в Балаклаве
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Реконструкция водовода в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевРеконструкция водовода в Балаклаве
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Реконструкция водовода в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
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Реконструкция водовода в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 4
Реконструкция водовода в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
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Реконструкция водовода в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 4
Реконструкция водовода в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
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