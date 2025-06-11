https://crimea.ria.ru/20250611/v-balaklave-rekonstruiruyut-vodovod--chto-budet-s-vodosnabzheniem-1147139837.html

В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжением

В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжением - РИА Новости Крым, 11.06.2025

В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжением

В Балаклаве началась реконструкция водовода от Ялтинского кольца до яхтенной марины. Как сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев, на время работ... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T19:08

2025-06-11T19:08

2025-06-11T19:08

балаклава

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михаил развожаев

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ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Балаклаве началась реконструкция водовода от Ялтинского кольца до яхтенной марины. Как сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев, на время работ подача водоснабжения абонентам продолжится.По его словам, к этому времени проложено более 300 метров трубы. Полиэтиленовую трубу кладут открытым способом и методом горизонтально-направленного бурения. Это позволяет избежать нарушения поверхностного слоя земли и существующих коммуникаций, а также снижает затраты на восстановление благоустройства.Реконструкция завершится в декабре этого года, что увеличит пропускную способность водовода, уточил Развожаев.В 2026 году к реконструкции всех городских разводящих сетей, включая водоснабжение, водоотведение и ливневую канализацию, приступят в Евпатории, сообщал ранее гендиректор компании "Вода Крыма" Максим Новик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сетиВ Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилищаСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов

https://crimea.ria.ru/20250607/na-vostoke-kryma-dostraivayut-vodnyy-trakt-1147022398.html

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ялта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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