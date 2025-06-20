https://crimea.ria.ru/20250620/sevastopol-voshel-v-top-regionov-po-razvitiyu-infrastruktury-i-svyazi-1147390625.html

Севастополь вошел в топ регионов по инвестиционной привлекательности

Севастополь вошел в топ регионов по инвестиционной привлекательности - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Севастополь вошел в топ регионов по инвестиционной привлекательности

Севастополь вошел в топ регионов-лидеров по развитию инфраструктуры технологии и связи. Такие данные представили в ходе Петербургского Международного... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T18:24

2025-06-20T18:24

2025-06-20T18:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в топ регионов-лидеров по развитию инфраструктуры технологии и связи. Такие данные представили в ходе Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в правительстве города.В правительстве добавили, что город-герой также занял четвертое место в ЮФО (Южном федеральном округе) по общему инвестиционному климату.В четверг по итогам участия в дискуссии "Профессионалитет: экономические эффекты и национальные приоритеты", которая состоялась на полях ПМЭФ под модераторством министра просвещения России Сергея Кравцова, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе в ближайшие два года будут созданы кластеры среднего профессионального образования по подготовке специалистов в транспортной и строительной сферах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской областиКрым остается в топ регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности

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юфо

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, правительство севастополя, пмэф, экономика, новости севастополя, инвестиции, юфо