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Севастополь вошел в топ регионов по инвестиционной привлекательности - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Севастополь вошел в топ регионов по инвестиционной привлекательности
Севастополь вошел в топ регионов по инвестиционной привлекательности - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Севастополь вошел в топ регионов по инвестиционной привлекательности
Севастополь вошел в топ регионов-лидеров по развитию инфраструктуры технологии и связи. Такие данные представили в ходе Петербургского Международного... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T18:24
2025-06-20T18:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в топ регионов-лидеров по развитию инфраструктуры технологии и связи. Такие данные представили в ходе Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в правительстве города.В правительстве добавили, что город-герой также занял четвертое место в ЮФО (Южном федеральном округе) по общему инвестиционному климату.В четверг по итогам участия в дискуссии "Профессионалитет: экономические эффекты и национальные приоритеты", которая состоялась на полях ПМЭФ под модераторством министра просвещения России Сергея Кравцова, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе в ближайшие два года будут созданы кластеры среднего профессионального образования по подготовке специалистов в транспортной и строительной сферах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской областиКрым остается в топ регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности
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севастополь, правительство севастополя, пмэф, экономика, новости севастополя, инвестиции, юфо
Севастополь вошел в топ регионов по инвестиционной привлекательности

Севастополь занял четвертое место в топе Национального рейтинга инвестиционного климата

18:24 20.06.2025 (обновлено: 18:35 20.06.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСевастополь
Севастополь
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в топ регионов-лидеров по развитию инфраструктуры технологии и связи. Такие данные представили в ходе Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в правительстве города.
"В ходе ПМЭФ представили Национальный рейтинг инвестиционного климата. Севастополь занял четвертое место среди всех регионов по инфраструктуре технологии и связи", – сказано в сообщении.
В правительстве добавили, что город-герой также занял четвертое место в ЮФО (Южном федеральном округе) по общему инвестиционному климату.

"Интегральный индекс Севастополя вырос до 67,79 баллов благодаря улучшениям в ключевых сферах, таких как поддержка бизнеса, развитие рынка и конкуренции, кадровые ресурсы, экспортная деятельность, подключение к инженерным сетям", – подчеркнули в правительстве Севастополя.

В четверг по итогам участия в дискуссии "Профессионалитет: экономические эффекты и национальные приоритеты", которая состоялась на полях ПМЭФ под модераторством министра просвещения России Сергея Кравцова, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе в ближайшие два года будут созданы кластеры среднего профессионального образования по подготовке специалистов в транспортной и строительной сферах.
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СевастопольПравительство СевастополяПМЭФЭкономикаНовости СевастополяИнвестицииЮФО
 
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