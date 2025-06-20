Севастополь вошел в топ регионов по инвестиционной привлекательности
Севастополь занял четвертое место в топе Национального рейтинга инвестиционного климата
18:24 20.06.2025 (обновлено: 18:35 20.06.2025)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСевастополь
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в топ регионов-лидеров по развитию инфраструктуры технологии и связи. Такие данные представили в ходе Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в правительстве города.
"В ходе ПМЭФ представили Национальный рейтинг инвестиционного климата. Севастополь занял четвертое место среди всех регионов по инфраструктуре технологии и связи", – сказано в сообщении.
В правительстве добавили, что город-герой также занял четвертое место в ЮФО (Южном федеральном округе) по общему инвестиционному климату.
"Интегральный индекс Севастополя вырос до 67,79 баллов благодаря улучшениям в ключевых сферах, таких как поддержка бизнеса, развитие рынка и конкуренции, кадровые ресурсы, экспортная деятельность, подключение к инженерным сетям", – подчеркнули в правительстве Севастополя.
В четверг по итогам участия в дискуссии "Профессионалитет: экономические эффекты и национальные приоритеты", которая состоялась на полях ПМЭФ под модераторством министра просвещения России Сергея Кравцова, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе в ближайшие два года будут созданы кластеры среднего профессионального образования по подготовке специалистов в транспортной и строительной сферах.
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