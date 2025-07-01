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В Крыму рецидивист избил и бросил на улице девушку во время свидания - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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В Крыму рецидивист избил и бросил на улице девушку во время свидания
В Крыму рецидивист избил и бросил на улице девушку во время свидания - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В Крыму рецидивист избил и бросил на улице девушку во время свидания
В Евпатории 33-летний приезжий рецидивист избил и бросил на дороге девушку после ссоры в первый вечер знакомства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T18:57
2025-07-01T18:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории 33-летний приезжий рецидивист избил и бросил на дороге девушку после ссоры в первый вечер знакомства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным правоохранителей, сообщение правоохранители приняли от медиков Евпаторийской городской больницы, куда поступила 26-летняя местная жительница с травмами головы. По горячим следам был задержан ранее неоднократно судимый житель Оренбургской области.Уголовное дело открыто по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Задержанный заключен под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчинаБил по голове и похищал ценности: в Ялте задержали грабителяВ Крыму пассажир ударил таксиста камнем по голове
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В Крыму рецидивист избил и бросил на улице девушку во время свидания

Жительница Евпатории попала в больницу после свидания с приезжим рецидивистом

18:57 01.07.2025
 
© МВД по Республике КрымВ Крыму рецидивист избил и бросил на улице девушку во время свидания
В Крыму рецидивист избил и бросил на улице девушку во время свидания
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории 33-летний приезжий рецидивист избил и бросил на дороге девушку после ссоры в первый вечер знакомства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным правоохранителей, сообщение правоохранители приняли от медиков Евпаторийской городской больницы, куда поступила 26-летняя местная жительница с травмами головы. По горячим следам был задержан ранее неоднократно судимый житель Оренбургской области.
"Подозреваемый в вечернее время познакомился с девушкой, с которой гулял по городу, в одном из баров они употребляли спиртное. Уже после полуночи новые знакомые направлялись к месту жительства мужчины, когда между ними возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес девушке несколько ударов по голове. Затем скрылся с места происшествия, оставив спутницу с тяжелыми травмами среди улицы", – сообщили в полиции.
Уголовное дело открыто по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Задержанный заключен под стражу.
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