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В Крыму рецидивист избил и бросил на улице девушку во время свидания

В Крыму рецидивист избил и бросил на улице девушку во время свидания - РИА Новости Крым, 01.07.2025

В Крыму рецидивист избил и бросил на улице девушку во время свидания

В Евпатории 33-летний приезжий рецидивист избил и бросил на дороге девушку после ссоры в первый вечер знакомства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T18:57

2025-07-01T18:57

2025-07-01T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории 33-летний приезжий рецидивист избил и бросил на дороге девушку после ссоры в первый вечер знакомства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным правоохранителей, сообщение правоохранители приняли от медиков Евпаторийской городской больницы, куда поступила 26-летняя местная жительница с травмами головы. По горячим следам был задержан ранее неоднократно судимый житель Оренбургской области.Уголовное дело открыто по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Задержанный заключен под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчинаБил по голове и похищал ценности: в Ялте задержали грабителяВ Крыму пассажир ударил таксиста камнем по голове

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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