В Крыму рецидивист избил и бросил на улице девушку во время свидания
Жительница Евпатории попала в больницу после свидания с приезжим рецидивистом
© МВД по Республике КрымВ Крыму рецидивист избил и бросил на улице девушку во время свидания
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории 33-летний приезжий рецидивист избил и бросил на дороге девушку после ссоры в первый вечер знакомства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным правоохранителей, сообщение правоохранители приняли от медиков Евпаторийской городской больницы, куда поступила 26-летняя местная жительница с травмами головы. По горячим следам был задержан ранее неоднократно судимый житель Оренбургской области.
"Подозреваемый в вечернее время познакомился с девушкой, с которой гулял по городу, в одном из баров они употребляли спиртное. Уже после полуночи новые знакомые направлялись к месту жительства мужчины, когда между ними возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес девушке несколько ударов по голове. Затем скрылся с места происшествия, оставив спутницу с тяжелыми травмами среди улицы", – сообщили в полиции.
Уголовное дело открыто по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Задержанный заключен под стражу.
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