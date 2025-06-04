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В Крыму пассажир ударил таксиста камнем по голове

В Крыму пассажир ударил таксиста камнем по голове - РИА Новости Крым, 04.06.2025

В Крыму пассажир ударил таксиста камнем по голове

Сотрудники полиции в Симферополе задержали 20-летнего местного жителя, который напал на таксиста и попытался его ограбить. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T14:04

2025-06-04T14:04

2025-06-04T14:04

мвд по республике крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Симферополе задержали 20-летнего местного жителя, который напал на таксиста и попытался его ограбить. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным ведомства, 53-летний таксист вечером в понедельник отвозил очередного пассажира. Но клиент в конце поездки вместо оплаты проезда ударил водителя по голове заранее припасенным камнем и попытался забрать у него деньги.Несмотря на травму, таксист оказал нападавшему сопротивление. В итоге злоумышленнику удалось лишь забрать с собой мобильный телефон потерпевшего и скрыться.Подозреваемого оперативно задержали. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в грабеже с применением насилия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителя Укусил за руку: в Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ В Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, симферополь, происшествия, такси, закон и право, новости крыма, крым