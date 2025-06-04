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В Крыму пассажир ударил таксиста камнем по голове
В Крыму пассажир ударил таксиста камнем по голове - РИА Новости Крым, 04.06.2025
В Крыму пассажир ударил таксиста камнем по голове
Сотрудники полиции в Симферополе задержали 20-летнего местного жителя, который напал на таксиста и попытался его ограбить. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T14:04
2025-06-04T14:04
2025-06-04T14:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Симферополе задержали 20-летнего местного жителя, который напал на таксиста и попытался его ограбить. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным ведомства, 53-летний таксист вечером в понедельник отвозил очередного пассажира. Но клиент в конце поездки вместо оплаты проезда ударил водителя по голове заранее припасенным камнем и попытался забрать у него деньги.Несмотря на травму, таксист оказал нападавшему сопротивление. В итоге злоумышленнику удалось лишь забрать с собой мобильный телефон потерпевшего и скрыться.Подозреваемого оперативно задержали. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в грабеже с применением насилия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителя Укусил за руку: в Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ В Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водки
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РИА Новости Крым
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мвд по республике крым, симферополь, происшествия, такси, закон и право, новости крыма, крым
В Крыму пассажир ударил таксиста камнем по голове
В Крыму полиция задержала 20-летнего симферопольца за нападение на таксиста
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Симферополе задержали 20-летнего местного жителя, который напал на таксиста и попытался его ограбить. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным ведомства, 53-летний таксист вечером в понедельник отвозил очередного пассажира. Но клиент в конце поездки вместо оплаты проезда ударил водителя по голове заранее припасенным камнем и попытался забрать у него деньги.
Несмотря на травму, таксист оказал нападавшему сопротивление. В итоге злоумышленнику удалось лишь забрать с собой мобильный телефон потерпевшего и скрыться.
Подозреваемого оперативно задержали. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в грабеже с применением насилия.
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