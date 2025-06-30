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Крым может стать пилотным регионом по пересмотру работы поисковиков - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Крым может стать пилотным регионом по пересмотру работы поисковиков
Крым может стать пилотным регионом по пересмотру работы поисковиков - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Крым может стать пилотным регионом по пересмотру работы поисковиков
Крым может стать пилотным российским регионом, где пересмотрят закон о деятельности поисковых организаций на местном уровне. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T07:44
2025-06-30T08:30
крым
владимир бобков
поисковые работы
государственный совет рк (госсовет)
мнения
история
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Крым может стать пилотным российским регионом, где пересмотрят закон о деятельности поисковых организаций на местном уровне. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал председатель комитета Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.Дело в том, что с 22 июня 2041 года все, скрытое под землей или водой, содержащее следы существования человека, время возникновения которого превышает сто лет, переходит в разряд так называемого культурного слоя и является предметом деятельности археологии как науки. Это следует из информационного материала Института археологии РАН, который ссылается на выдержки из Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"."Понимая тот масштаб еще не решенных задач по поиску погибших, но не захороненных людей на территории нашего полуострова в годы Великой Отечественной войны, я думаю, что придется отодвигать хронологические рамки, никакого другого пути нет", - отметил Бобков.Он подчеркнул, что за 16 лет будет невозможно найти и должным образом перезахоронить всех павших при обороне и освобождении полуострова в 1941-1944 годах, умерших в концлагерях военнопленных, расстрелянных и погибших от голода мирных жителей и партизан.Крым – единственный регион России, на территории которого два города - Севастополь и Керчь – получили звание городов-героев и Феодосия – города воинской славы. За удержание полуострова и его освобождение велись продолжительные и ожесточенные бои. На территории полуострова нацистами были массово уничтожены некоторые этносы, против захватчиков велась активная партизанская борьба и деятельность подпольщиков.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымфронт-2025" – на Керченском полуострове работают поисковикиПо медалям и надписям – в Севастополе вернули имена бойцов Красной армииЗакон и поисковики: кто вернет имена защитникам Аджимушкая под Керчью
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крым, владимир бобков, поисковые работы, государственный совет рк (госсовет), мнения, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости крыма
Крым может стать пилотным регионом по пересмотру работы поисковиков

В Крыму могут пересмотреть закон о деятельности поисковых организаций - депутат

07:44 30.06.2025 (обновлено: 08:30 30.06.2025)
 
© Фото со страницы "Кубаньпоиск" в соцсети ВКонтактеВ Крымском районе Кубани поисковики обнаружили останки пятерых советских солдат
В Крымском районе Кубани поисковики обнаружили останки пятерых советских солдат
© Фото со страницы "Кубаньпоиск" в соцсети ВКонтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Крым может стать пилотным российским регионом, где пересмотрят закон о деятельности поисковых организаций на местном уровне. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал председатель комитета Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.
Дело в том, что с 22 июня 2041 года все, скрытое под землей или водой, содержащее следы существования человека, время возникновения которого превышает сто лет, переходит в разряд так называемого культурного слоя и является предметом деятельности археологии как науки. Это следует из информационного материала Института археологии РАН, который ссылается на выдержки из Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
"Понимая тот масштаб еще не решенных задач по поиску погибших, но не захороненных людей на территории нашего полуострова в годы Великой Отечественной войны, я думаю, что придется отодвигать хронологические рамки, никакого другого пути нет", - отметил Бобков.
Он подчеркнул, что за 16 лет будет невозможно найти и должным образом перезахоронить всех павших при обороне и освобождении полуострова в 1941-1944 годах, умерших в концлагерях военнопленных, расстрелянных и погибших от голода мирных жителей и партизан.

"Мы преодолевали и большее. У нас в регионе есть масса примеров необходимых компромиссов. Здесь, к счастью, речь идет о законе - это слова. Мы эти формулировки можем откорректировать. Я уверен, когда подойдем ближе к сроку, так и произойдет, поисковая деятельность ни в коем разе не остановится, потому что это наш долг. В России Крым в этом отношении может стать пилотным регионом", - сказал Бобков. Отметив, что .

Крым – единственный регион России, на территории которого два города - Севастополь и Керчь – получили звание городов-героев и Феодосия – города воинской славы. За удержание полуострова и его освобождение велись продолжительные и ожесточенные бои. На территории полуострова нацистами были массово уничтожены некоторые этносы, против захватчиков велась активная партизанская борьба и деятельность подпольщиков.
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КрымВладимир БобковПоисковые работыГосударственный совет РК (Госсовет)МненияИсторияКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаНовости Крыма
 
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