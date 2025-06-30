https://crimea.ria.ru/20250630/krym-mozhet-stat-pilotnym-regionom-po-peresmotru-raboty-poiskovikov-1147538091.html

Крым может стать пилотным регионом по пересмотру работы поисковиков

Крым может стать пилотным регионом по пересмотру работы поисковиков - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Крым может стать пилотным регионом по пересмотру работы поисковиков

Крым может стать пилотным российским регионом, где пересмотрят закон о деятельности поисковых организаций на местном уровне. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T07:44

2025-06-30T07:44

2025-06-30T08:30

крым

владимир бобков

поисковые работы

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Крым может стать пилотным российским регионом, где пересмотрят закон о деятельности поисковых организаций на местном уровне. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал председатель комитета Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.Дело в том, что с 22 июня 2041 года все, скрытое под землей или водой, содержащее следы существования человека, время возникновения которого превышает сто лет, переходит в разряд так называемого культурного слоя и является предметом деятельности археологии как науки. Это следует из информационного материала Института археологии РАН, который ссылается на выдержки из Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"."Понимая тот масштаб еще не решенных задач по поиску погибших, но не захороненных людей на территории нашего полуострова в годы Великой Отечественной войны, я думаю, что придется отодвигать хронологические рамки, никакого другого пути нет", - отметил Бобков.Он подчеркнул, что за 16 лет будет невозможно найти и должным образом перезахоронить всех павших при обороне и освобождении полуострова в 1941-1944 годах, умерших в концлагерях военнопленных, расстрелянных и погибших от голода мирных жителей и партизан.Крым – единственный регион России, на территории которого два города - Севастополь и Керчь – получили звание городов-героев и Феодосия – города воинской славы. За удержание полуострова и его освобождение велись продолжительные и ожесточенные бои. На территории полуострова нацистами были массово уничтожены некоторые этносы, против захватчиков велась активная партизанская борьба и деятельность подпольщиков.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымфронт-2025" – на Керченском полуострове работают поисковикиПо медалям и надписям – в Севастополе вернули имена бойцов Красной армииЗакон и поисковики: кто вернет имена защитникам Аджимушкая под Керчью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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