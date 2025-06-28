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Пять мифов о правильном питании - РИА Новости Крым, 28.06.2025
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Пять мифов о правильном питании
Пять мифов о правильном питании - РИА Новости Крым, 28.06.2025
Пять мифов о правильном питании
В интернете немало информации о том, как решить проблемы с пищеварением. Однако далеко не всех из этих сетевых советов являются действенными, нередко это просто РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T20:20
2025-06-28T20:20
питание
минздрав крыма
здоровье
совет эксперта
здоровое питание
школьное питание
диетология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В интернете немало информации о том, как решить проблемы с пищеварением. Однако далеко не всех из этих сетевых советов являются действенными, нередко это просто мифы, развенчать которые взялась главный внештатный специалист крымского минздрава по диетологии Виктория Гаврилова. Врач прокомментировала пять самых частых мифов о правильном питании, которые встречаются на просторах сети, сообщает Telegram-канал Минздрава РК.Миф №1: глютен и лактозу нужно исключитьПо словам специалиста, глютен вредит только людям с целиакией (1% населения) или непереносимостью глютена (6% населения). Для остальных он опасности не представляет, даже полезен: отказ от продуктов, содержащих растительный белок (глютен) без медицинских на то показаний, как правило приводит к обеднению рациона. Организм будет недополучать белка, клетчатки, витаминов группы В и минералов.Если говорить о молочном сахаре (лактозе), то он плохо усваивается только у 15-20% взрослых. В остальных случаях молочные продукты — это прекрасный источник кальция, который легко усваивается организмом, а также полноценного белка и витамина Д, говорится в сообщении.Миф №2: нужно придерживаться раздельного питанияРаздельное питание не имеет доказанной эффективности, что уже доказали научные исследования, заверили в ведомстве.Более того, если взять за правило придерживаться раздельного питания, то можно только навредить своему пищеварению, предупредила медик.Миф №3: отказ от некоторых продуктов в угоду БАДов улучшает пищеварение и обмен веществДиетолог предупреждает: исключение целых групп продуктов (мясо, молоко) без компенсации через другие источники приводит к дефициту белка, витамина В12, железа, цинка и кальция, и никакие биологически активные добавки (БАДы) не могут его восполнить.Миф №4: вегетарианская диета помогает бороться с проблемами пищеваренияПо словам Гавриловой, вегетарианство может быть полезно тогда, когда меню сбалансированное и включает достаточное количество белка, клетчатки, витаминов и минералов. Однако если делать упор на хлеб и булочки, то все может закончиться вздутием, запорами и дефицитом питательных веществ.Миф №5: чем больше белка, тем лучше для организмаЕсли белка в избытке (свыше 2 г/кг массы тела), то идет излишняя нагрузка на печень и почки, возрастает риск развития подагры и остеопороза. Высокобелковые диеты с дефицитом клетчатки могут быть чреваты запорами и дисбиозом кишечника, отметила врач, уточнив, что белок бесспорно важен для организма, но его рекомендуемая суточная норма 0,8-1,2 г/кг массы тела.Сбалансированное и разнообразное питание, основанное на принципах умеренности, вот главный принцип слаженной работы всех органов ЖКТ. В случае проблем с пищеварением следует записаться к врачу, добавила Гаврилова.Ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю рекомендовали планировать заранее и соблюдать нормы калорийности перекусов, чтобы они были полезны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создадут меню местной кухни с блюдами всех народностейДетокс в праздники: полезные правила и табу"Можно на хлеб вместо икры": как в Крыму выращивают полезную спирулину
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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питание, минздрав крыма, здоровье, совет эксперта, здоровое питание, школьное питание, диетология
Пять мифов о правильном питании

Пять мифов о правильном питании опровергла главный крымский диетолог Виктория Гаврилова

20:20 28.06.2025
 
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / pressmaster, Depositphotos / RangizzzЗдоровое питание по часам
Здоровое питание по часам
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / pressmaster, Depositphotos / Rangizzz
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В интернете немало информации о том, как решить проблемы с пищеварением. Однако далеко не всех из этих сетевых советов являются действенными, нередко это просто мифы, развенчать которые взялась главный внештатный специалист крымского минздрава по диетологии Виктория Гаврилова. Врач прокомментировала пять самых частых мифов о правильном питании, которые встречаются на просторах сети, сообщает Telegram-канал Минздрава РК.
Миф №1: глютен и лактозу нужно исключить
По словам специалиста, глютен вредит только людям с целиакией (1% населения) или непереносимостью глютена (6% населения). Для остальных он опасности не представляет, даже полезен: отказ от продуктов, содержащих растительный белок (глютен) без медицинских на то показаний, как правило приводит к обеднению рациона. Организм будет недополучать белка, клетчатки, витаминов группы В и минералов.
Если говорить о молочном сахаре (лактозе), то он плохо усваивается только у 15-20% взрослых. В остальных случаях молочные продукты — это прекрасный источник кальция, который легко усваивается организмом, а также полноценного белка и витамина Д, говорится в сообщении.
"При длительном соблюдении безглютеновой и безлактозной диеты повышаются риски развития белковой недостаточности, снижения иммунитета и нарушения микробиоты кишечника", - сказала Гаврилова.
Миф №2: нужно придерживаться раздельного питания
Раздельное питание не имеет доказанной эффективности, что уже доказали научные исследования, заверили в ведомстве.
"Наш ЖКТ эволюционно приспособлен переваривать смешанную пищу: ферменты (амилаза, липаза, протеаза) работают одновременно и их активность не зависит от того, едите вы белки, жиры или углеводы отдельно. Наоборот, раздельное питание делает рацион менее сбалансированным", - развенчивает очередной миф диетолог.
Более того, если взять за правило придерживаться раздельного питания, то можно только навредить своему пищеварению, предупредила медик.
Миф №3: отказ от некоторых продуктов в угоду БАДов улучшает пищеварение и обмен веществ
Диетолог предупреждает: исключение целых групп продуктов (мясо, молоко) без компенсации через другие источники приводит к дефициту белка, витамина В12, железа, цинка и кальция, и никакие биологически активные добавки (БАДы) не могут его восполнить.
"БАДы не заменяют полноценные продукты! Это дополнение, а не замена сбалансированного питания. Исключение продуктов без консультации с врачом-диетологом может навредить здоровью и привести к развитию питательной недостаточности", - предупредила доктор.
Миф №4: вегетарианская диета помогает бороться с проблемами пищеварения
По словам Гавриловой, вегетарианство может быть полезно тогда, когда меню сбалансированное и включает достаточное количество белка, клетчатки, витаминов и минералов. Однако если делать упор на хлеб и булочки, то все может закончиться вздутием, запорами и дефицитом питательных веществ.
"У некоторых людей на растительной диете усиливается газообразование и дискомфорт. Поэтому следует помнить, что вегетарианство — не панацея. Оно требует грамотного планирования рациона, иначе можно ухудшить пищеварение", - приводит пресс-служба Минздрава РК слова Гавриловой.
Миф №5: чем больше белка, тем лучше для организма
Если белка в избытке (свыше 2 г/кг массы тела), то идет излишняя нагрузка на печень и почки, возрастает риск развития подагры и остеопороза. Высокобелковые диеты с дефицитом клетчатки могут быть чреваты запорами и дисбиозом кишечника, отметила врач, уточнив, что белок бесспорно важен для организма, но его рекомендуемая суточная норма 0,8-1,2 г/кг массы тела.
Сбалансированное и разнообразное питание, основанное на принципах умеренности, вот главный принцип слаженной работы всех органов ЖКТ. В случае проблем с пищеварением следует записаться к врачу, добавила Гаврилова.
Ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю рекомендовали планировать заранее и соблюдать нормы калорийности перекусов, чтобы они были полезны.
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