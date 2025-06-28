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Путин назвал еще одну боевую задачу России - РИА Новости Крым, 28.06.2025
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Путин назвал еще одну боевую задачу России
Путин назвал еще одну боевую задачу России - РИА Новости Крым, 28.06.2025
Путин назвал еще одну боевую задачу России
Все, кто работает с молодежью в регионах России выполняют боевую задачу, которая является одной из важнейших для будущего страны. Об этом сообщил президент РФ... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T16:14
2025-06-28T16:14
новости
владимир путин (политик)
россия
общество
патриотическое воспитание
волонтеры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Все, кто работает с молодежью в регионах России выполняют боевую задачу, которая является одной из важнейших для будущего страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи молодежные центры в нескольких регионах России.Он подчеркнул, что "только активная работа с молодыми людьми обеспечит будущее России". И в очередной раз подчеркнул, что к ней крайне важно подключать героев СВО, "которыми гордится вся страна", чтобы молодежь видела, на кого ей равняться."Не раз говорил, что считаю чрезвычайно важным, именно таких людей (героев СВО – ред.) активно включать в работу с молодежью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться", – сказал российский лидер.Он добавил также, что Россия будет оказывать всемерную поддержку развитию волонтерства среди молодежи."Ваше неравнодушие, искренность и чистота помыслов, стремление приносить пользу людям заслуживают искренней благодарности и всемерной поддержки… Будем и впредь оказывать всемерную поддержку развитию волонтерства", – сказал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежи В Крыму участники СВО начнут учить студентов основам военной подготовки Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи
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новости, владимир путин (политик), россия, общество, патриотическое воспитание, волонтеры
Путин назвал еще одну боевую задачу России

Путин назвал работу с молодежью одной из боевых задач России

16:14 28.06.2025
 
Владимир Путин
Владимир Путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Все, кто работает с молодежью в регионах России выполняют боевую задачу, которая является одной из важнейших для будущего страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи молодежные центры в нескольких регионах России.
"Каждый на своем месте выполняет боевую задачу… Это действительно одна из важнейших задач страны – поддержание необходимого уровня влияния на молодых людей, на их восприятие окружающей среды и прошлого, исторического героического прошлого, настоящего и будущего страны", – сказал президент.
Он подчеркнул, что "только активная работа с молодыми людьми обеспечит будущее России". И в очередной раз подчеркнул, что к ней крайне важно подключать героев СВО, "которыми гордится вся страна", чтобы молодежь видела, на кого ей равняться.
"Не раз говорил, что считаю чрезвычайно важным, именно таких людей (героев СВО – ред.) активно включать в работу с молодежью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться", – сказал российский лидер.
Он добавил также, что Россия будет оказывать всемерную поддержку развитию волонтерства среди молодежи.
"Ваше неравнодушие, искренность и чистота помыслов, стремление приносить пользу людям заслуживают искренней благодарности и всемерной поддержки… Будем и впредь оказывать всемерную поддержку развитию волонтерства", – сказал Путин.
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НовостиВладимир Путин (политик)РоссияОбществоПатриотическое воспитаниеВолонтеры
 
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Заголовок открываемого материала
16:14Путин назвал еще одну боевую задачу России
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