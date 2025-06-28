https://crimea.ria.ru/20250628/putin-nazval-esche-odnu-boevuyu-zadachu-rossii-1147559087.html

Путин назвал еще одну боевую задачу России

Путин назвал еще одну боевую задачу России - РИА Новости Крым, 28.06.2025

Путин назвал еще одну боевую задачу России

Все, кто работает с молодежью в регионах России выполняют боевую задачу, которая является одной из важнейших для будущего страны. Об этом сообщил президент РФ... РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T16:14

2025-06-28T16:14

2025-06-28T16:14

новости

владимир путин (политик)

россия

общество

патриотическое воспитание

волонтеры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Все, кто работает с молодежью в регионах России выполняют боевую задачу, которая является одной из важнейших для будущего страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи молодежные центры в нескольких регионах России.Он подчеркнул, что "только активная работа с молодыми людьми обеспечит будущее России". И в очередной раз подчеркнул, что к ней крайне важно подключать героев СВО, "которыми гордится вся страна", чтобы молодежь видела, на кого ей равняться."Не раз говорил, что считаю чрезвычайно важным, именно таких людей (героев СВО – ред.) активно включать в работу с молодежью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться", – сказал российский лидер.Он добавил также, что Россия будет оказывать всемерную поддержку развитию волонтерства среди молодежи."Ваше неравнодушие, искренность и чистота помыслов, стремление приносить пользу людям заслуживают искренней благодарности и всемерной поддержки… Будем и впредь оказывать всемерную поддержку развитию волонтерства", – сказал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежи В Крыму участники СВО начнут учить студентов основам военной подготовки Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, общество, патриотическое воспитание, волонтеры