https://crimea.ria.ru/20250628/novichok-na-doroge--kakikh-voditeley-vypuskayut-avtoshkoly-v-krymu-1147543810.html

Новичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в Крыму

Новичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в Крыму - РИА Новости Крым, 28.06.2025

Новичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в Крыму

В учебном процессе любой автошколы самый главный фактор – практика вождения. Поэтому важно правильно подобрать инструкторов, которые будут готовить новых... РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T08:06

2025-06-28T08:06

2025-06-28T08:06

крым

радио "спутник в крыму"

автошкола

транспорт

мнения

пдд (правила дорожного движения)

водительские права

экзамены

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В учебном процессе любой автошколы самый главный фактор – практика вождения. Поэтому важно правильно подобрать инструкторов, которые будут готовить новых автомобилистов не "для экзамена", а отрабатывать навыки для "реальной жизни на дорогах". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор-основатель мотошколы и академии безопасного вождения Иван Новиков.По словам специалиста, при поездах с инструктором по всему городу, ученики получают больше знаний и практических приемов. Учебная езда под наблюдением специалиста через оживленные перекрестки, кольца и сложные транспортные развязки значительно помогает кандидатам в будущем быстрее принимать правильные решения."Чем тяжелее само обучение, чем насыщеннее сам процесс, тем приобретенные навыки будут полезнее будущим водителям в жизни", – уверен Новиков.По словам эксперта, неопытные водители на дорогах чаще всего совершают ошибки из-за невнимательности. "Куда направлен фокус внимания? Человек смотрит в правое зеркало, видит там, например, забор. Все его внимание там. А про левую сторону он вообще забывает. Тогда как опытный водитель чувствует себя расслабленно и контролирует все со всех сторон", – привел пример эксперт.Что касается серьезных аварий, главный фактор здесь тот же – невнимательность. Особенно часто новички попадают в ДТП на перекрестках при повороте налево."Левый поворот – это самый опасный маневр для новичков", – подчеркнул директор-основатель мотошколы и академии безопасного вождения.Сейчас, уверен Новиков, на дороги выпускают более подготовленных водителей. По его мнению, это связано с тем, что государственный экзамен по вождению намного усложнился.Ранее автоинструктор Алексей Стребной рассказал, что в Крыму только 5% обучившихся в автошколах могут сдать экзамен с первого раза, чтобы получить права. По его словам, если теорию в основном зазубривают и сдают, то с вождением все иначе, и здесь "ситуация печальная".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму только 5% учеников автошкол могут сдать на права с первого разаПрава без экзаменов: 19-летняя крымчанка попалась на мошенничествеКак в Крыму заменить иностранные права на российские с 1 апреля 2025 года

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, автошкола, транспорт, мнения, пдд (правила дорожного движения), водительские права, экзамены, ситуация на дорогах крыма