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Новичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в Крыму - РИА Новости Крым, 28.06.2025
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Новичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в Крыму
Новичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в Крыму - РИА Новости Крым, 28.06.2025
Новичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в Крыму
В учебном процессе любой автошколы самый главный фактор – практика вождения. Поэтому важно правильно подобрать инструкторов, которые будут готовить новых... РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T08:06
2025-06-28T08:06
крым
радио "спутник в крыму"
автошкола
транспорт
мнения
пдд (правила дорожного движения)
водительские права
экзамены
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В учебном процессе любой автошколы самый главный фактор – практика вождения. Поэтому важно правильно подобрать инструкторов, которые будут готовить новых автомобилистов не "для экзамена", а отрабатывать навыки для "реальной жизни на дорогах". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор-основатель мотошколы и академии безопасного вождения Иван Новиков.По словам специалиста, при поездах с инструктором по всему городу, ученики получают больше знаний и практических приемов. Учебная езда под наблюдением специалиста через оживленные перекрестки, кольца и сложные транспортные развязки значительно помогает кандидатам в будущем быстрее принимать правильные решения."Чем тяжелее само обучение, чем насыщеннее сам процесс, тем приобретенные навыки будут полезнее будущим водителям в жизни", – уверен Новиков.По словам эксперта, неопытные водители на дорогах чаще всего совершают ошибки из-за невнимательности. "Куда направлен фокус внимания? Человек смотрит в правое зеркало, видит там, например, забор. Все его внимание там. А про левую сторону он вообще забывает. Тогда как опытный водитель чувствует себя расслабленно и контролирует все со всех сторон", – привел пример эксперт.Что касается серьезных аварий, главный фактор здесь тот же – невнимательность. Особенно часто новички попадают в ДТП на перекрестках при повороте налево."Левый поворот – это самый опасный маневр для новичков", – подчеркнул директор-основатель мотошколы и академии безопасного вождения.Сейчас, уверен Новиков, на дороги выпускают более подготовленных водителей. По его мнению, это связано с тем, что государственный экзамен по вождению намного усложнился.Ранее автоинструктор Алексей Стребной рассказал, что в Крыму только 5% обучившихся в автошколах могут сдать экзамен с первого раза, чтобы получить права. По его словам, если теорию в основном зазубривают и сдают, то с вождением все иначе, и здесь "ситуация печальная".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму только 5% учеников автошкол могут сдать на права с первого разаПрава без экзаменов: 19-летняя крымчанка попалась на мошенничествеКак в Крыму заменить иностранные права на российские с 1 апреля 2025 года
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РИА Новости Крым
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крым, автошкола, транспорт, мнения, пдд (правила дорожного движения), водительские права, экзамены, ситуация на дорогах крыма
Новичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в Крыму

В Крыму автошколы стали лучше готовить будущих водителей для езды в городе – мнение

08:06 28.06.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТеоретические и практические занятия в автошколе
Теоретические и практические занятия в автошколе - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В учебном процессе любой автошколы самый главный фактор – практика вождения. Поэтому важно правильно подобрать инструкторов, которые будут готовить новых автомобилистов не "для экзамена", а отрабатывать навыки для "реальной жизни на дорогах". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор-основатель мотошколы и академии безопасного вождения Иван Новиков.
По словам специалиста, при поездах с инструктором по всему городу, ученики получают больше знаний и практических приемов. Учебная езда под наблюдением специалиста через оживленные перекрестки, кольца и сложные транспортные развязки значительно помогает кандидатам в будущем быстрее принимать правильные решения.
"Чем тяжелее само обучение, чем насыщеннее сам процесс, тем приобретенные навыки будут полезнее будущим водителям в жизни", – уверен Новиков.
По словам эксперта, неопытные водители на дорогах чаще всего совершают ошибки из-за невнимательности.
"Куда направлен фокус внимания? Человек смотрит в правое зеркало, видит там, например, забор. Все его внимание там. А про левую сторону он вообще забывает. Тогда как опытный водитель чувствует себя расслабленно и контролирует все со всех сторон", – привел пример эксперт.
Что касается серьезных аварий, главный фактор здесь тот же – невнимательность. Особенно часто новички попадают в ДТП на перекрестках при повороте налево.
"Левый поворот – это самый опасный маневр для новичков", – подчеркнул директор-основатель мотошколы и академии безопасного вождения.
Сейчас, уверен Новиков, на дороги выпускают более подготовленных водителей. По его мнению, это связано с тем, что государственный экзамен по вождению намного усложнился.

"Сейчас вождение в ГАИ принимают намного жестче, чем это было раньше. Но саму методику обучения вождению нужно менять, потому что нормы уже явно устарели, много нужно добавить или заменить", – считает эксперт.

Ранее автоинструктор Алексей Стребной рассказал, что в Крыму только 5% обучившихся в автошколах могут сдать экзамен с первого раза, чтобы получить права. По его словам, если теорию в основном зазубривают и сдают, то с вождением все иначе, и здесь "ситуация печальная".
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Радио "Спутник в Крыму"КрымАвтошколаТранспортМненияПДД (Правила дорожного движения)Водительские праваЭкзаменыСитуация на дорогах Крыма
 
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