https://crimea.ria.ru/20250606/prava-bez-ekzamenov-19-letnyaya-krymchanka-popalas-na-moshennichestve-1146995929.html

Права без экзаменов: 19-летняя крымчанка попалась на мошенничестве

Права без экзаменов: 19-летняя крымчанка попалась на мошенничестве - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Права без экзаменов: 19-летняя крымчанка попалась на мошенничестве

В Крыму задержали 19-летнюю мошенницу, которая выманила у двух граждан 140 тысяч рублей за обещание оформить водительские права без сдачи экзамена. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T10:39

2025-06-06T10:39

2025-06-06T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 19-летнюю мошенницу, которая выманила у двух граждан 140 тысяч рублей за обещание оформить водительские права без сдачи экзамена. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, жительница Симферопольского района выдавала себя за сотрудницу правоохранительных органов и уверяла, что может за определенное вознаграждение помочь получить нужные документы.Осенью прошлого года на ее удочку попался 20-летний парень, который захотел получить водительские права. Взяв с него 65 тысяч рублей, злоумышленница сказала ему подождать три месяца.Второй жертвой стала 23-летняя знакомая аферистки. Девушка окончила автошколу, но так и не смогла сдать экзамен по вождению. Подруга пообещала помочь через своих "коллег" получить удостоверение. За услугу нужно было заплатить уже 75 тысяч рублей.Подозреваемую задержали. Полученные преступным путем 140 тысяч рублей злоумышленница успела потратить.В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление автоПенсионер из Ялты перевел мошенникам 46 млн рублей Мошенники придумали новый способ обмана на "лайках" в интернете

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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