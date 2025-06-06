Рейтинг@Mail.ru
Права без экзаменов: 19-летняя крымчанка попалась на мошенничестве - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250606/prava-bez-ekzamenov-19-letnyaya-krymchanka-popalas-na-moshennichestve-1146995929.html
Права без экзаменов: 19-летняя крымчанка попалась на мошенничестве
Права без экзаменов: 19-летняя крымчанка попалась на мошенничестве - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Права без экзаменов: 19-летняя крымчанка попалась на мошенничестве
В Крыму задержали 19-летнюю мошенницу, которая выманила у двух граждан 140 тысяч рублей за обещание оформить водительские права без сдачи экзамена. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T10:39
2025-06-06T10:39
крым
мвд по республике крым
мошенничество
водительские права
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1146995805_6:0:1074:601_1920x0_80_0_0_a159eaf458a99f6f30fae00e1c2639b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 19-летнюю мошенницу, которая выманила у двух граждан 140 тысяч рублей за обещание оформить водительские права без сдачи экзамена. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, жительница Симферопольского района выдавала себя за сотрудницу правоохранительных органов и уверяла, что может за определенное вознаграждение помочь получить нужные документы.Осенью прошлого года на ее удочку попался 20-летний парень, который захотел получить водительские права. Взяв с него 65 тысяч рублей, злоумышленница сказала ему подождать три месяца.Второй жертвой стала 23-летняя знакомая аферистки. Девушка окончила автошколу, но так и не смогла сдать экзамен по вождению. Подруга пообещала помочь через своих "коллег" получить удостоверение. За услугу нужно было заплатить уже 75 тысяч рублей.Подозреваемую задержали. Полученные преступным путем 140 тысяч рублей злоумышленница успела потратить.В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление автоПенсионер из Ялты перевел мошенникам 46 млн рублей Мошенники придумали новый способ обмана на "лайках" в интернете
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1146995805_140:0:941:601_1920x0_80_0_0_27e0cbc9c1f0ffd2ad5af2856563642a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мвд по республике крым, мошенничество, водительские права, общество, новости крыма
Права без экзаменов: 19-летняя крымчанка попалась на мошенничестве

Двое крымчан отдали мошеннице 140 тысяч рублей за обещание оформить водительские права

10:39 06.06.2025
 
© МВД по Республике КрымВ Крыму полицейские задержали 19-летнюю "помощницу" в получении водительских удостоверений
В Крыму полицейские задержали 19-летнюю помощницу в получении водительских удостоверений
© МВД по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержали 19-летнюю мошенницу, которая выманила у двух граждан 140 тысяч рублей за обещание оформить водительские права без сдачи экзамена. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, жительница Симферопольского района выдавала себя за сотрудницу правоохранительных органов и уверяла, что может за определенное вознаграждение помочь получить нужные документы.
Осенью прошлого года на ее удочку попался 20-летний парень, который захотел получить водительские права. Взяв с него 65 тысяч рублей, злоумышленница сказала ему подождать три месяца.
Второй жертвой стала 23-летняя знакомая аферистки. Девушка окончила автошколу, но так и не смогла сдать экзамен по вождению. Подруга пообещала помочь через своих "коллег" получить удостоверение. За услугу нужно было заплатить уже 75 тысяч рублей.
Подозреваемую задержали. Полученные преступным путем 140 тысяч рублей злоумышленница успела потратить.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление авто
Пенсионер из Ялты перевел мошенникам 46 млн рублей
Мошенники придумали новый способ обмана на "лайках" в интернете
 
КрымМВД по Республике КрымМошенничествоВодительские праваОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:42Катастрофа на Днепре: как разрушили Каховскую ГЭС
13:31Ключевая ставка в России снижена
13:27Огромные потери ВСУ и освобождение сел: что произошло на СВО за неделю
13:13Дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска из РСЗО Vampire
13:01Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на Украине
12:32Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль России
12:30Массированный удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено
12:25ЧП в Белгородской области: движение поездов восстановлено
12:10Чем обернется для Трампа конфликт с Маском – мнение
11:58День русского языка – инфографика
11:43Собака укусила ребенка: в Симферополе суд взыскал с властей 45 тысяч
11:23В Крыму впервые родился редкий краснокнижный пингвиненок
10:58Курбан-байрам в 2025 году: дата и традиции праздника жертвоприношения
10:48Атака ВСУ ни при чем: в Туле рассказали о пострадавших
10:39Права без экзаменов: 19-летняя крымчанка попалась на мошенничестве
10:26Мусульмане Крыма оказывают большую помощь фронту и бойцам СВО – Аксенов
10:18Иномарка сбила 6-летнего ребенка в Керчи
10:11Беспилотник врезался в многоэтажку в Энгельсе
09:59РФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – Лавров
09:46Смертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркой
Лента новостейМолния