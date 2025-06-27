Проигравших нет: в Крыму подвели итоги премии для молодежи
В Симферополе подвели итоги премии общественного признания "Крым молодежный"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. От активной позиции молодежи зависит будущее Крыма и России в целом. Об этом в ходе церемонии вручения республиканской премии общественного признания "Крым молодежный", которая прошла в Государственном академическом музыкальном театре Крыма, сказал глава республики Сергей Аксенов.
"Крымская молодежь всегда впереди. Наши ребята занимают активную позицию, не находятся в стороне от проблем, которые касаются не только молодежи, но и взрослых", - сказал Аксенов.
Он вручил памятную статуэтку и подарок победителю в номинации "Лидер года".
© РИА Новости КрымИтоги премии общественного признания "Крым молодежный"
© РИА Новости Крым
Итоги премии общественного признания "Крым молодежный"
Глава региона отметил, что крымская молодежь помогает фронту и делает все, чтобы внести свой вклад в развитие России и российского Крыма.
Говоря о важности республиканской премии общественного признания "Крым молодежный", глава региона заверил, что в таких конкурсах нужно участвовать.
© РИА Новости КрымИтоги премии общественного признания "Крым молодежный"
© РИА Новости Крым
Итоги премии общественного признания "Крым молодежный"
"Да, не все могут побеждать. Но поверьте, даже участие — это уже внутренняя победа. Не надо останавливаться, нужно двигаться вперед. Проигравших в таких мероприятиях не бывает", - сказал он, пожелав крымской молодежи уверенности в себе, любви к родине и к родителям.
Премия "Крым молодежный" проводится в регионе второй год подряд, и в этом году число участников увеличилось кратно, сказал журналистам председатель Госкомитета молодежной политики Крыма Алексей Зинченко.
"В этом году участвовали более 400 претендентов, представлявших свои достижения в 13 номинациях. Победители были определены по итогам народного голосования", - сказал он.
© РИА Новости КрымИтоги премии общественного признания "Крым молодежный"
© РИА Новости Крым
Итоги премии общественного признания "Крым молодежный"
Также он отметил, что эксперты отобрали 138 конкурсантов, которые были допущены до участия в народном голосовании, и более 11 тысяч человек проголосовали за тех, в кого верят и считают своим лидером и наставником.
"В ключевых номинациях мы старались предусмотреть основные направления, где так или иначе проявляет себя молодежь - в спорте, культуре, добровольчестве, также была отдельная номинация, связанная с наставничеством, отдельная номинация, которая связана с поддержкой участников СВО и членов их семей. Но самая ожесточенная битва была за то, кто же станет лучшим в номинациях "Лидер года" и "Команда года", - заключил Зинченко.
© РИА Новости КрымИтоги премии общественного признания "Крым молодежный"
© РИА Новости Крым
Итоги премии общественного признания "Крым молодежный"
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