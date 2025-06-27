https://crimea.ria.ru/20250627/proigravshikh-net-v-krymu-podveli-itogi-premii-dlya-molodezhi-1147531848.html

Проигравших нет: в Крыму подвели итоги премии для молодежи

Проигравших нет: в Крыму подвели итоги премии для молодежи - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Проигравших нет: в Крыму подвели итоги премии для молодежи

От активной позиции молодежи зависит будущее Крыма и России в целом. Об этом в ходе церемонии вручения республиканской премии общественного признания "Крым... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T13:13

2025-06-27T13:13

2025-06-27T13:13

крым

сергей аксенов

премия

общество

новости крыма

алексей зинченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. От активной позиции молодежи зависит будущее Крыма и России в целом. Об этом в ходе церемонии вручения республиканской премии общественного признания "Крым молодежный", которая прошла в Государственном академическом музыкальном театре Крыма, сказал глава республики Сергей Аксенов.Он вручил памятную статуэтку и подарок победителю в номинации "Лидер года".Глава региона отметил, что крымская молодежь помогает фронту и делает все, чтобы внести свой вклад в развитие России и российского Крыма. Говоря о важности республиканской премии общественного признания "Крым молодежный", глава региона заверил, что в таких конкурсах нужно участвовать.Премия "Крым молодежный" проводится в регионе второй год подряд, и в этом году число участников увеличилось кратно, сказал журналистам председатель Госкомитета молодежной политики Крыма Алексей Зинченко."В этом году участвовали более 400 претендентов, представлявших свои достижения в 13 номинациях. Победители были определены по итогам народного голосования", - сказал он.Также он отметил, что эксперты отобрали 138 конкурсантов, которые были допущены до участия в народном голосовании, и более 11 тысяч человек проголосовали за тех, в кого верят и считают своим лидером и наставником.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму наградили финалистов конкурсов педагогического мастерства"Отстаивайте же Севастополь": Чернышенко обратился к молодежи городаКрымские школьники приняли "Вызов Первых"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, премия, общество, новости крыма, алексей зинченко