https://crimea.ria.ru/20250619/krymskie-shkolniki-prinyali-vyzov-pervykh-1147358099.html
Крымские школьники приняли "Вызов Первых"
Крымские школьники приняли "Вызов Первых" - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Крымские школьники приняли "Вызов Первых"
В Крыму состоялся региональный этап спортивных соревнований "Вызов Первых", в котором приняли участие 22 команды из различных регионов республики. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T17:42
2025-06-19T17:42
2025-06-19T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Крыму состоялся региональный этап спортивных соревнований "Вызов Первых", в котором приняли участие 22 команды из различных регионов республики. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского движения детей и молодежи "Движение Первых".Мероприятие прошло на площадке симферопольского Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым.Команды соревновались в двух возрастных категориях: от 13 до 15 лет и от 16 до 18 лет. Для каждой из них предусмотрены свои обязательные и дополнительные испытания. Для специальной категории участников (три команды) была организована "Игра в бочче", наклоны туловища вперед, поднятие туловища и полоса препятствий.Всероссийский проект "Вызов Первых" – это спортивные мероприятия и события Движения Первых, вовлекающие детей, родителей и педагогов-наставников в занятия физической культурой и спортом. Командные соревнования объединяют пять обязательных и четыре дополнительные спортивные дисциплины. Движение призвано вовлечь участников в новые спортивные форматы, сформировать у молодого поколения полезные навыки и привычки здорового образа жизни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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движение первых, спорт, крым, новости крыма
Крымские школьники приняли "Вызов Первых"
В Крыму состоялся региональный этап соревнования школьников "Вызов Первых"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Крыму состоялся региональный этап спортивных соревнований "Вызов Первых", в котором приняли участие 22 команды из различных регионов республики. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского движения детей и молодежи "Движение Первых".
Мероприятие прошло на площадке симферопольского Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым.
Команды соревновались в двух возрастных категориях: от 13 до 15 лет и от 16 до 18 лет. Для каждой из них предусмотрены свои обязательные и дополнительные испытания. Для специальной категории участников (три команды) была организована "Игра в бочче", наклоны туловища вперед, поднятие туловища и полоса препятствий.
"День был отмечен рекордами в гимнастике: наклон вперед составил 46 см из положения стоя, а количество прыжков на скакалке достигло 416 раз. Поздравляем наши команды-победители, которые будут представлять свои регионы на окружном этапе", - говорится в сообщении.
Всероссийский проект "Вызов Первых" – это спортивные мероприятия и события Движения Первых, вовлекающие детей, родителей и педагогов-наставников в занятия физической культурой и спортом. Командные соревнования объединяют пять обязательных и четыре дополнительные спортивные дисциплины. Движение призвано вовлечь участников в новые спортивные форматы, сформировать у молодого поколения полезные навыки и привычки здорового образа жизни.
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