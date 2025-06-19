https://crimea.ria.ru/20250619/krymskie-shkolniki-prinyali-vyzov-pervykh-1147358099.html

Крымские школьники приняли "Вызов Первых"

Крымские школьники приняли "Вызов Первых" - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Крымские школьники приняли "Вызов Первых"

В Крыму состоялся региональный этап спортивных соревнований "Вызов Первых", в котором приняли участие 22 команды из различных регионов республики. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T17:42

2025-06-19T17:42

2025-06-19T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Крыму состоялся региональный этап спортивных соревнований "Вызов Первых", в котором приняли участие 22 команды из различных регионов республики. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского движения детей и молодежи "Движение Первых".Мероприятие прошло на площадке симферопольского Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым.Команды соревновались в двух возрастных категориях: от 13 до 15 лет и от 16 до 18 лет. Для каждой из них предусмотрены свои обязательные и дополнительные испытания. Для специальной категории участников (три команды) была организована "Игра в бочче", наклоны туловища вперед, поднятие туловища и полоса препятствий.Всероссийский проект "Вызов Первых" – это спортивные мероприятия и события Движения Первых, вовлекающие детей, родителей и педагогов-наставников в занятия физической культурой и спортом. Командные соревнования объединяют пять обязательных и четыре дополнительные спортивные дисциплины. Движение призвано вовлечь участников в новые спортивные форматы, сформировать у молодого поколения полезные навыки и привычки здорового образа жизни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

движение первых, спорт, крым, новости крыма