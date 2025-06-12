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"Отстаивайте же Севастополь": Чернышенко обратился к молодежи города - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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"Отстаивайте же Севастополь": Чернышенко обратился к молодежи города
"Отстаивайте же Севастополь": Чернышенко обратился к молодежи города - РИА Новости Крым, 12.06.2025
"Отстаивайте же Севастополь": Чернышенко обратился к молодежи города
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с молодежью в Севастополе призвал сохранять и передавать традиционные духовно-нравственные ценности страны,... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T17:34
2025-06-12T17:27
дмитрий чернышенко
россия
национальный проект "молодежь и дети"
общество
новый херсонес
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с молодежью в Севастополе призвал сохранять и передавать традиционные духовно-нравственные ценности страны, опираясь на традиции города-героя, и тем самым "отстаивать в глобальном смысле и свой Севастополь, и свою Россию" в непростое для Отечества время.Как сообщает корреспондент РИА Новости Крым, в беседе с севастопольской молодежью Чернышенко напомнил слова адмирала Владимира Корнилова "Отстаивайте же Севастополь", которые тот сказал, будучи смертельно раненным при обороне города в годы Крымской войны.По его словам, в Севастополе эти ценности всегда "культивировались, как нигде", поскольку те, кто защищал город, передавали их из поколения в поколение. И так должно быть всегда и везде в России, в том числе с участием молодежи, которая сегодня составляет треть ее населения, отметил Чернышенко."И я абсолютно не сомневаюсь, что вы сможете эти ценности не только сохранить, но и передать своим детям и внукам, будущим поколениям. Так, как это мы сейчас стараемся сделать... Вы воздействуете на огромную аудиторию и должны очень четко понимать, что такое служение и преемственность", – сказал Чернышенко.Зампредседателя правительства России напомнил, что традиционные духовно-нравственные ценности россиян закреплены указом президента РФ, и это "достаточно уникальный прецедент, когда государственные ценности закреплены законодательно".Среди них – служение Отечеству и ответственность за его судьбу, отметил Чернышенко."Потому что нашей стране действительно есть что отстаивать и во имя чего... И здесь не возникает никаких вопросов, почему проводится специальная военная операция. И понятно за что в глобальном смысле мы отстаиваем глобальный свой Севастополь – свою Россию", – подчеркнул вице-премьер.Чернышенко отметил, что с целью сохранять и передавать нравственные ориентиры правительство России по поручению президента запустило национальный проект "Молодежь и дети", в который входит более 160 мероприятий и где важнейшую роль играет наставничество."Наставничество – это и встречи с ветеранами, с профессионалами своего дела, носителями этих ценностей, которые могут абсолютно уверенно вам свою позицию донести. Поэтому крайне важно иметь наставников, подпитываться от них", - заключил вице-премьер.Ранее сообщалось, что вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в Севастополе принял участие в торжествах в Новом Херсонесе по случаю празднования Дня России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завтрашний день России должен быть связан с героями СВО – ПутинАртековцы из 30 стран приветствовали участников форума "Формируя будущее"Гордиться своей историей у нас в крови: Севастополь празднует День России
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дмитрий чернышенко, россия, национальный проект "молодежь и дети", общество, новый херсонес, новости севастополя
"Отстаивайте же Севастополь": Чернышенко обратился к молодежи города

Чернышенко в Севастополе призвал молодежь отстаивать традиционные ценности России

17:34 12.06.2025
 
© РИА Новости КрымВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с молодежью в Севастополе
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с молодежью в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с молодежью в Севастополе призвал сохранять и передавать традиционные духовно-нравственные ценности страны, опираясь на традиции города-героя, и тем самым "отстаивать в глобальном смысле и свой Севастополь, и свою Россию" в непростое для Отечества время.
Как сообщает корреспондент РИА Новости Крым, в беседе с севастопольской молодежью Чернышенко напомнил слова адмирала Владимира Корнилова "Отстаивайте же Севастополь", которые тот сказал, будучи смертельно раненным при обороне города в годы Крымской войны.

"Задумываясь в какие-то трудные минуты нашего Отечества, всегда в памяти всплывали эти слова. Сейчас в жизни нашего поколения и вашего как раз выпало такое время, когда нужно отстаивать и Севастополь, и наши ценности", – сказал Чернышенко на встрече с юными севастопольцами в "Точке опоры" на территории Нового Херсонеса.

По его словам, в Севастополе эти ценности всегда "культивировались, как нигде", поскольку те, кто защищал город, передавали их из поколения в поколение. И так должно быть всегда и везде в России, в том числе с участием молодежи, которая сегодня составляет треть ее населения, отметил Чернышенко.
"И я абсолютно не сомневаюсь, что вы сможете эти ценности не только сохранить, но и передать своим детям и внукам, будущим поколениям. Так, как это мы сейчас стараемся сделать... Вы воздействуете на огромную аудиторию и должны очень четко понимать, что такое служение и преемственность", – сказал Чернышенко.
Зампредседателя правительства России напомнил, что традиционные духовно-нравственные ценности россиян закреплены указом президента РФ, и это "достаточно уникальный прецедент, когда государственные ценности закреплены законодательно".
Среди них – служение Отечеству и ответственность за его судьбу, отметил Чернышенко.
"Потому что нашей стране действительно есть что отстаивать и во имя чего... И здесь не возникает никаких вопросов, почему проводится специальная военная операция. И понятно за что в глобальном смысле мы отстаиваем глобальный свой Севастополь – свою Россию", – подчеркнул вице-премьер.
Чернышенко отметил, что с целью сохранять и передавать нравственные ориентиры правительство России по поручению президента запустило национальный проект "Молодежь и дети", в который входит более 160 мероприятий и где важнейшую роль играет наставничество.
"Наставничество – это и встречи с ветеранами, с профессионалами своего дела, носителями этих ценностей, которые могут абсолютно уверенно вам свою позицию донести. Поэтому крайне важно иметь наставников, подпитываться от них", - заключил вице-премьер.
Ранее сообщалось, что вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в Севастополе принял участие в торжествах в Новом Херсонесе по случаю празднования Дня России.
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