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В Крыму наградили финалистов конкурсов педагогического мастерства - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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В Крыму наградили финалистов конкурсов педагогического мастерства
В Крыму наградили финалистов конкурсов педагогического мастерства - РИА Новости Крым, 19.06.2025
В Крыму наградили финалистов конкурсов педагогического мастерства
В Крыму вручили награды победителям и финалистам республиканских этапов всероссийских конкурсов педагогического мастерства. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T12:55
2025-06-19T12:50
сергей аксенов
новости крыма
учитель
образование в крыму и севастополе
образование в россии
награды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Крыму вручили награды победителям и финалистам республиканских этапов всероссийских конкурсов педагогического мастерства. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что крымские педагоги – настоящие энтузиасты и подвижники, влюбленные в свою профессию.Повышение престижа педагогического труда – приоритетная задача органов власти. В Крыму действуют меры поддержки педагогов, обновляется инфраструктура сферы образования, отметил Аксенов."Будем и дальше работать в этом направлении. Уверен, что все задачи, которые ставит наш президент, мы выполним", – подытожил глава Крыма.Ранее сообщалось, что в России перед Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзором и Росмолодежью поставлен ряд задач. Так, в ближайшее время министерства должны подготовить и предложить подходы к повышению зарплаты педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стартует приемная кампанияВ Крыму свыше шести тысяч человек работают в социальной службеШколам и детским садам Крыма не хватает специалистов
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60
сергей аксенов, новости крыма, учитель, образование в крыму и севастополе, образование в россии, награды, общество, крым
В Крыму наградили финалистов конкурсов педагогического мастерства

В Крыму наградили финалистов конкурсов педагогического мастерства

12:55 19.06.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов вручил награды крымским педагогам
Аксенов вручил награды крымским педагогам
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Крыму вручили награды победителям и финалистам республиканских этапов всероссийских конкурсов педагогического мастерства. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он подчеркнул, что крымские педагоги – настоящие энтузиасты и подвижники, влюбленные в свою профессию.
"Невозможно переоценить значимость качественного образования и важность педагогического труда, ведь задача заключается не только в обучении и воспитании детей и молодежи, но и в формировании мировоззрения, системы ценностей и гражданской позиции", – написал глава Крыма.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов вручил награды крымским педагогам
Аксенов вручил награды крымским педагогам
1 из 2
Аксенов вручил награды крымским педагогам
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов вручил награды крымским педагогам
Аксенов вручил награды крымским педагогам
2 из 2
Аксенов вручил награды крымским педагогам
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 2
Аксенов вручил награды крымским педагогам
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 2
Аксенов вручил награды крымским педагогам
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Повышение престижа педагогического труда – приоритетная задача органов власти. В Крыму действуют меры поддержки педагогов, обновляется инфраструктура сферы образования, отметил Аксенов.
"Будем и дальше работать в этом направлении. Уверен, что все задачи, которые ставит наш президент, мы выполним", – подытожил глава Крыма.
Ранее сообщалось, что в России перед Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзором и Росмолодежью поставлен ряд задач. Так, в ближайшее время министерства должны подготовить и предложить подходы к повышению зарплаты педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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