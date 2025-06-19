https://crimea.ria.ru/20250619/v-krymu-nagradili-finalistov-konkursov-pedagogicheskogo-masterstva-1147345230.html

В Крыму наградили финалистов конкурсов педагогического мастерства

В Крыму наградили финалистов конкурсов педагогического мастерства - РИА Новости Крым, 19.06.2025

В Крыму наградили финалистов конкурсов педагогического мастерства

В Крыму вручили награды победителям и финалистам республиканских этапов всероссийских конкурсов педагогического мастерства. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T12:55

2025-06-19T12:55

2025-06-19T12:50

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Крыму вручили награды победителям и финалистам республиканских этапов всероссийских конкурсов педагогического мастерства. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что крымские педагоги – настоящие энтузиасты и подвижники, влюбленные в свою профессию.Повышение престижа педагогического труда – приоритетная задача органов власти. В Крыму действуют меры поддержки педагогов, обновляется инфраструктура сферы образования, отметил Аксенов."Будем и дальше работать в этом направлении. Уверен, что все задачи, которые ставит наш президент, мы выполним", – подытожил глава Крыма.Ранее сообщалось, что в России перед Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзором и Росмолодежью поставлен ряд задач. Так, в ближайшее время министерства должны подготовить и предложить подходы к повышению зарплаты педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стартует приемная кампанияВ Крыму свыше шести тысяч человек работают в социальной службеШколам и детским садам Крыма не хватает специалистов

https://crimea.ria.ru/20250615/kogda-rossiya-pereydet-na-novuyu-model-vysshego-obrazovaniya-1147220218.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, учитель, образование в крыму и севастополе, образование в россии, награды, общество, крым