В Крыму наградили финалистов конкурсов педагогического мастерства

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Крыму вручили награды победителям и финалистам республиканских этапов всероссийских конкурсов педагогического мастерства. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что крымские педагоги – настоящие энтузиасты и подвижники, влюбленные в свою профессию.Повышение престижа педагогического труда – приоритетная задача органов власти. В Крыму действуют меры поддержки педагогов, обновляется инфраструктура сферы образования, отметил Аксенов."Будем и дальше работать в этом направлении. Уверен, что все задачи, которые ставит наш президент, мы выполним", – подытожил глава Крыма.Ранее сообщалось, что в России перед Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзором и Росмолодежью поставлен ряд задач. Так, в ближайшее время министерства должны подготовить и предложить подходы к повышению зарплаты педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стартует приемная кампанияВ Крыму свыше шести тысяч человек работают в социальной службеШколам и детским садам Крыма не хватает специалистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Крыму вручили награды победителям и финалистам республиканских этапов всероссийских конкурсов педагогического мастерства. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он подчеркнул, что крымские педагоги – настоящие энтузиасты и подвижники, влюбленные в свою профессию.
"Невозможно переоценить значимость качественного образования и важность педагогического труда, ведь задача заключается не только в обучении и воспитании детей и молодежи, но и в формировании мировоззрения, системы ценностей и гражданской позиции", – написал глава Крыма.
Повышение престижа педагогического труда – приоритетная задача органов власти. В Крыму действуют меры поддержки педагогов, обновляется инфраструктура сферы образования, отметил Аксенов.
"Будем и дальше работать в этом направлении. Уверен, что все задачи, которые ставит наш президент, мы выполним", – подытожил глава Крыма.
Ранее сообщалось, что в России перед Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзором и Росмолодежью поставлен ряд задач. Так, в ближайшее время министерства должны подготовить и предложить подходы к повышению зарплаты педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда.
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