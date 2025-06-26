https://crimea.ria.ru/20250626/stroitelstvo-ekotekhnoparka-v-sakskom-rayone-vyshlo-na-finishnuyu-pryamuyu-1147505107.html

Строительство экотехнопарка в Сакском районе вышло на финишную прямую

Строительство экотехнопарка в Сакском районе вышло на финишную прямую - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Строительство экотехнопарка в Сакском районе вышло на финишную прямую

Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма завершено на 95%, мощность комплекса составит 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T18:28

2025-06-26T18:28

2025-06-26T11:28

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строительство экотехнопарков в крыму

сакский район

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма завершено на 95%, мощность комплекса составит 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Об этом сообщили в минстрое Крыма.Экотехнопарк предназначен для сбора и сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО), накопления вторичных материальных ресурсов и получения RDF-топлива. Его возводят в рамках федерального проекту "Экономика замкнутого цикла". Ввод комплекса в эксплуатацию планируется в 2025 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к летуИзбавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется КрымуКрыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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