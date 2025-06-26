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Строительство экотехнопарка в Сакском районе вышло на финишную прямую - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Строительство экотехнопарка в Сакском районе вышло на финишную прямую
Строительство экотехнопарка в Сакском районе вышло на финишную прямую - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Строительство экотехнопарка в Сакском районе вышло на финишную прямую
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма завершено на 95%, мощность комплекса составит 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T18:28
2025-06-26T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма завершено на 95%, мощность комплекса составит 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Об этом сообщили в минстрое Крыма.Экотехнопарк предназначен для сбора и сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО), накопления вторичных материальных ресурсов и получения RDF-топлива. Его возводят в рамках федерального проекту "Экономика замкнутого цикла". Ввод комплекса в эксплуатацию планируется в 2025 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к летуИзбавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется КрымуКрыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходов
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крым, новости крыма, строительство экотехнопарков в крыму, сакский район, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), экология
Строительство экотехнопарка в Сакском районе вышло на финишную прямую

Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма завершено на 95%

18:28 26.06.2025
 
© Минстрой КрымаЭкотехнопарк в Сакском районе Крыма
Экотехнопарк в Сакском районе Крыма
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма завершено на 95%, мощность комплекса составит 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Об этом сообщили в минстрое Крыма.
"Готовность объекта составляет 95%.Сегодня в мусоросортировочном комплексе рабочие окрашивают эстакады под оборудование, монтируют кровлю, сети внутреннего электроснабжения. В административно-бытовом корпусе проводится отделка помещений, устройство потолков, уборка помещений", - говорится в сообщении.
Экотехнопарк предназначен для сбора и сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО), накопления вторичных материальных ресурсов и получения RDF-топлива. Его возводят в рамках федерального проекту "Экономика замкнутого цикла". Ввод комплекса в эксплуатацию планируется в 2025 году.
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КрымНовости КрымаСтроительство экотехнопарков в КрымуСакский районМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)Экология
 
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