https://crimea.ria.ru/20250626/stroitelstvo-ekotekhnoparka-v-sakskom-rayone-vyshlo-na-finishnuyu-pryamuyu-1147505107.html
Строительство экотехнопарка в Сакском районе вышло на финишную прямую
Строительство экотехнопарка в Сакском районе вышло на финишную прямую - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Строительство экотехнопарка в Сакском районе вышло на финишную прямую
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма завершено на 95%, мощность комплекса составит 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T18:28
2025-06-26T18:28
2025-06-26T11:28
крым
новости крыма
строительство экотехнопарков в крыму
сакский район
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147504907_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_4a5f48d8a5445d964cafa50a75cb8cda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма завершено на 95%, мощность комплекса составит 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Об этом сообщили в минстрое Крыма.Экотехнопарк предназначен для сбора и сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО), накопления вторичных материальных ресурсов и получения RDF-топлива. Его возводят в рамках федерального проекту "Экономика замкнутого цикла". Ввод комплекса в эксплуатацию планируется в 2025 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к летуИзбавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется КрымуКрыму нужна единая экоструктура по утилизации опасных бытовых отходов
крым
сакский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147504907_8:0:1273:949_1920x0_80_0_0_2624bd24519f24f213923aca9be2304e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, строительство экотехнопарков в крыму, сакский район, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), экология
Строительство экотехнопарка в Сакском районе вышло на финишную прямую
Строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма завершено на 95%