https://crimea.ria.ru/20250624/putin-posmertno-nagradil-pogibshego-pri-terakte-pod-bryanskom-mashinista-1147472003.html

Путин посмертно наградил погибшего при теракте под Брянском машиниста

Путин посмертно наградил погибшего при теракте под Брянском машиниста - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Путин посмертно наградил погибшего при теракте под Брянском машиниста

Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества машиниста поезда Павла Мишина, погибшего при теракте на железной дороге в Брянской области в РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T21:12

2025-06-24T21:12

2025-06-24T21:12

владимир путин (политик)

новости

россия

общество

чп с поездами в брянской и курской областях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества машиниста поезда Павла Мишина, погибшего при теракте на железной дороге в Брянской области в ночь на 1 июня. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Мишина Павла Николаевича – машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Московской дирекции тяги – филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Брянская область (посмертно)", – сказано в указе.Мишин управлял поездом № 86 Климов – Москва, перед которым в ночь на 1 июня обрушился автомобильный путепровод в Брянской области. Машинист оперативно применил экстренное торможение, снизив скорость перед столкновением. Его действия спасли сотни жизней, сам же он погиб.Также посмертно медалью "За спасение погибавших" указом президента России награжден студент Курского государственного университета Илия Гукежев.Кроме того, за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены трое сотрудников железной дороги из Брянской и Курской областей.В их числе: помощник машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Николай Иваньков, начальник пассажирского поезда вагонного участка Брянск Московского филиала ФПК Евгений Солопеев, машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Курск-Сортировочный Олег Цурин.За высокий профессионализм, храбрость и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, медалью "За храбрость" II степени награждены медики.Автомобильный мост обрушился в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов – Москва, в результате локомотив и вагоны сошли с рельсов. По информации губернатора области Александра Богомаза, семеро человек погибли и 165 пострадали. СК РФ квалифицировал случившееся как теракт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дороге Следствие по теракту в "Крокус Сити Холл" завершено Фигуранту дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксенова дали 13 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, общество, чп с поездами в брянской и курской областях