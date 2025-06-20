https://crimea.ria.ru/20250620/v-krymu-zaderzhany-dvoe-muzhchin-za-popytku-terakta-na-zheleznoy-doroge-1147366886.html
В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дороге
В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дороге - РИА Новости Крым, 20.06.2025
В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дороге
В Крыму задержаны двое местных жителей, совершивших по заданию украинской военной разведки поджог релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T10:07
2025-06-20T10:07
2025-06-20T10:23
теракт
крым
новости крыма
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
срочные новости крыма
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901511_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_71951788633921b82cf9c6f9a7e8c07a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое местных жителей, совершивших по заданию украинской военной разведки поджог релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Злоумышленников удалось задержать благодаря скоординированным действиям сотрудников УФСБ, МВД по Крыму, Центра по противодействию экстремизму и Крымского линейного управления МВД России на транспорте. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Им грозит до 20 лет лишения свободы.Железнодорожный суд вынес в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста на два месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram,Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте РИА Новости Крым:Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мостСобрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901511_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0dbbf4971262a3fa62795b9858b2d58e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт, крым, новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, срочные новости крыма, закон и право
В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дороге
В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дороге по заданию Киева
10:07 20.06.2025 (обновлено: 10:23 20.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое местных жителей, совершивших по заданию украинской военной разведки поджог релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
"Двое жителей Сакского района и Евпатории осуществили поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе. Задержанные признались, что действовали по указанию неустановленного сотрудника главного управления разведки министерства обороны Украины, с которым поддерживали связь посредством мессенджера", - говорится в сообщении.
Злоумышленников удалось задержать благодаря скоординированным действиям сотрудников УФСБ, МВД по Крыму, Центра по противодействию экстремизму и Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Железнодорожный суд вынес в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста на два месяца.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram,Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте РИА Новости Крым: