https://crimea.ria.ru/20250620/v-krymu-zaderzhany-dvoe-muzhchin-za-popytku-terakta-na-zheleznoy-doroge-1147366886.html

В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дороге

В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дороге - РИА Новости Крым, 20.06.2025

В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дороге

В Крыму задержаны двое местных жителей, совершивших по заданию украинской военной разведки поджог релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T10:07

2025-06-20T10:07

2025-06-20T10:23

теракт

крым

новости крыма

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

срочные новости крыма

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901511_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_71951788633921b82cf9c6f9a7e8c07a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое местных жителей, совершивших по заданию украинской военной разведки поджог релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Злоумышленников удалось задержать благодаря скоординированным действиям сотрудников УФСБ, МВД по Крыму, Центра по противодействию экстремизму и Крымского линейного управления МВД России на транспорте. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Им грозит до 20 лет лишения свободы.Железнодорожный суд вынес в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста на два месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram,Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте РИА Новости Крым:Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мостСобрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, крым, новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, срочные новости крыма, закон и право