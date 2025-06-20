Рейтинг@Mail.ru
В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дороге - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250620/v-krymu-zaderzhany-dvoe-muzhchin-za-popytku-terakta-na-zheleznoy-doroge-1147366886.html
В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дороге
В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дороге - РИА Новости Крым, 20.06.2025
В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дороге
В Крыму задержаны двое местных жителей, совершивших по заданию украинской военной разведки поджог релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T10:07
2025-06-20T10:23
теракт
крым
новости крыма
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
срочные новости крыма
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901511_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_71951788633921b82cf9c6f9a7e8c07a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое местных жителей, совершивших по заданию украинской военной разведки поджог релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Злоумышленников удалось задержать благодаря скоординированным действиям сотрудников УФСБ, МВД по Крыму, Центра по противодействию экстремизму и Крымского линейного управления МВД России на транспорте. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Им грозит до 20 лет лишения свободы.Железнодорожный суд вынес в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста на два месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram,Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте РИА Новости Крым:Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мостСобрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901511_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0dbbf4971262a3fa62795b9858b2d58e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
теракт, крым, новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, срочные новости крыма, закон и право
В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дороге

В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дороге по заданию Киева

10:07 20.06.2025 (обновлено: 10:23 20.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое местных жителей, совершивших по заданию украинской военной разведки поджог релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

"Двое жителей Сакского района и Евпатории осуществили поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе. Задержанные признались, что действовали по указанию неустановленного сотрудника главного управления разведки министерства обороны Украины, с которым поддерживали связь посредством мессенджера", - говорится в сообщении.

© Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспортеТранспортные полицейские Крыма совместно с коллегами из ФСБ и МВД задержали подозреваемых в умышленном поджоге релейных шкафов
Транспортные полицейские Крыма совместно с коллегами из ФСБ и МВД задержали подозреваемых в умышленном поджоге релейных шкафов
© Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
Злоумышленников удалось задержать благодаря скоординированным действиям сотрудников УФСБ, МВД по Крыму, Центра по противодействию экстремизму и Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
© Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспортеТранспортные полицейские Крыма совместно с коллегами из ФСБ и МВД задержали подозреваемых в умышленном поджоге релейных шкафов
Транспортные полицейские Крыма совместно с коллегами из ФСБ и МВД задержали подозреваемых в умышленном поджоге релейных шкафов
© Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Железнодорожный суд вынес в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста на два месяца.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram,Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте РИА Новости Крым:
Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева
Житель Джанкойского района призывал разрушить Крымский мост
Собрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ
 
ТерактКрымНовости КрымаУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюСрочные новости КрымаЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54Клинические испытания онковакцины "Энтеромикс" начались в России
11:43В Севастополе сотрудники судмедэкспертизы обвиняются в получении взяток
11:14Каким будет размер МРОТ в 2026 году
11:07В Крыму мужчина забил до смерти собственную мать
10:55Отчет МАГАТЭ не содержит доказательств создания Ираном ядерного оружия
10:40В Севастополе открыли рейд - паромы и катера вернулись к работе
10:38Новый семейный курорт создадут в Крыму
10:35Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространства
10:20Мошенники создали фейковые страницы мэра Феодосии
10:17В Севастополе закрыли рейд
10:07В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дороге
10:02В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:45На Солнце произошла самая мощная за июнь вспышка
09:30Крымский мост сейчас: обстановка на утро пятницы
09:19Страшное ДТП в Джанкойском районе - машину разорвало на куски
09:11Израиль нанес удар по ядерному исследовательскому центру в Иране
08:45В Крыму создадут меню местной кухни с блюдами всех народностей
08:10Полсотни заложников за одного солдата: как нацисты уничтожали крымчан
07:45В Херсонесе выступят артисты Большого театра Белоруссии
07:32ВСУ атаковали ночью девять регионов РФ
Лента новостейМолния