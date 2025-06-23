https://crimea.ria.ru/20250623/figurantu-dela-o-podgotovke-pokusheniya-na-glavu-kryma-aksenova-dali-13-let-1147443889.html

Фигуранту дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксенова дали 13 лет

Фигуранту дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксенова дали 13 лет - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Фигуранту дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксенова дали 13 лет

Фигуранта дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова приговорили к 13 годам строгого режима, при этом первые три он будет отбывать в тюрьме. Об... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T17:44

2025-06-23T17:44

2025-06-23T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Фигуранта дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова приговорили к 13 годам строгого режима, при этом первые три он будет отбывать в тюрьме. Об этом сообщил Южный окружной военный суд. По данным следствия, подсудимый и иные неустановленные лица добровольно вступили в состав организованной группы. Задачей фигуранта было вовлечь в преступную деятельность новых людей и руководить их действиями. При этом подсудимый получил указание – оборудовать тайник в автомобиле, поместить туда взрывчатку и перевезти ее в Симферополь, что он и сделал. Далее мужчина изучал возможные места для совершения преступления, места фактического проживания и возможного нахождения Аксенова, а также вел наблюдение за маршрутами и средствами передвижения главы Крыма.Взрывное устройство обнаружили правоохранители, что помешало довести преступный умысел до конца. Теперь по решению суда мужчина проведет 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Первые три года свой срок он будет отбывать в тюрьме. Кроме того, ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.Ранее другая фигурантка дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова получила 10 лет лишения свободы. ОПГ для совершения теракта в Крыму в феврале 2022 года создал гражданин Украины. В состав преступной группы сначала вошли два человека, которые должны были вести наблюдение за маршрутами и служебным автомобилем главы республики Сергея Аксенова. Целью наблюдения были подготовка и совершение на него покушения. Кроме главы Крыма, преступники планировали покушения на спикера парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Фигурант, который перевез из Запорожской области на автомобиле СВУ на радиоуправлении, передатчик и приемник и решение по которому принято судом 23 июня, примкнул к преступной группе позже.Ранее Сергей Аксенов сообщал, что за последний год было предотвращено четыре покушения на него, все преступники задержаны. В июне 2024 года были вынесены приговоры суда в отношении двух членов агентурной сети ГУР МО Украины, которые планировали совершить серию резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым, в том числе покушения на высших должностных лиц республики. Южным военным судом они были приговорены к 10 и 9,5 годам лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма АксеноваКонстантинов о попытке покушения: такие планы вынашиваются с 2014 года"Больно и горько": Павленко о попытке покушения на руководство Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, срочные новости крыма, сергей аксенов, покушение, покушение на руководство республики крым