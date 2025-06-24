https://crimea.ria.ru/20250624/gosduma-povysila-do-20-tysyach-shtraf-za-nesoobschenie-v-voenkomat-o-pereezde--1147462408.html

Госдума повысила до 20 тысяч штраф за несообщение в военкомат о переезде

Госдума повысила до 20 тысяч штраф за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Госдума повысила до 20 тысяч штраф за несообщение в военкомат о переезде

Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности за несообщение в военкомат о смене места жительства... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T14:44

2025-06-24T14:44

2025-06-24T14:44

военкомат

государственная дума рф

штрафы

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности за несообщение в военкомат о смене места жительства. Соответствующий документ в федеральной государственной информационной системе СОЗД.Теперь за подобное нарушение можно получить штраф до 20 тысяч рублей.Авторами инициативы выступила группа депутатов, возглавляемая председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Ранее за несообщение в военкомат о переезде предусматривался штраф от 1 до 5 тысяч рублей."Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до двадцати тысяч рублей", – говорится в документе.Ранее в Госдуме приняли закон об упрощении наследства для семей погибших участников СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принят закон об упрощении наследства для семей погибших бойцов СВОГосдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространствеВ Крыму бойцы СВО смогут получить 1 млн рублей вместо земельного участка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военкомат, государственная дума рф, штрафы, закон и право, армия и флот, общество, новости