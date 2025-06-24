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Госдума повысила до 20 тысяч штраф за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Госдума повысила до 20 тысяч штраф за несообщение в военкомат о переезде
Госдума повысила до 20 тысяч штраф за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Госдума повысила до 20 тысяч штраф за несообщение в военкомат о переезде
Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности за несообщение в военкомат о смене места жительства... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T14:44
2025-06-24T14:44
военкомат
государственная дума рф
штрафы
закон и право
армия и флот
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности за несообщение в военкомат о смене места жительства. Соответствующий документ в федеральной государственной информационной системе СОЗД.Теперь за подобное нарушение можно получить штраф до 20 тысяч рублей.Авторами инициативы выступила группа депутатов, возглавляемая председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Ранее за несообщение в военкомат о переезде предусматривался штраф от 1 до 5 тысяч рублей."Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до двадцати тысяч рублей", – говорится в документе.Ранее в Госдуме приняли закон об упрощении наследства для семей погибших участников СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принят закон об упрощении наследства для семей погибших бойцов СВОГосдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространствеВ Крыму бойцы СВО смогут получить 1 млн рублей вместо земельного участка
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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военкомат, государственная дума рф, штрафы, закон и право, армия и флот, общество, новости
Госдума повысила до 20 тысяч штраф за несообщение в военкомат о переезде

Штраф за несообщение в военкомат о смене места жительства увеличен до 20 тысяч рублей

14:44 24.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесенний призыв
Весенний призыв - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности за несообщение в военкомат о смене места жительства. Соответствующий документ в федеральной государственной информационной системе СОЗД.
Теперь за подобное нарушение можно получить штраф до 20 тысяч рублей.
Авторами инициативы выступила группа депутатов, возглавляемая председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Ранее за несообщение в военкомат о переезде предусматривался штраф от 1 до 5 тысяч рублей.
"Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до двадцати тысяч рублей", – говорится в документе.
Ранее в Госдуме приняли закон об упрощении наследства для семей погибших участников СВО.
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