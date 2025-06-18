https://crimea.ria.ru/20250618/prinyat-zakon-ob-uproschenii-nasledstva-dlya-semey-pogibshikh-boytsov-svo-1147312897.html

Принят закон об упрощении наследства для семей погибших бойцов СВО

Принят закон об упрощении наследства для семей погибших бойцов СВО - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Принят закон об упрощении наследства для семей погибших бойцов СВО

Членам семей погибших участников СВО теперь будет легче вступить в наследство. В России принят соответствующий закон, сообщили в Совете Федерации. РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T12:42

2025-06-18T12:42

2025-06-18T12:30

совет федерации

россия

новости

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Членам семей погибших участников СВО теперь будет легче вступить в наследство. В России принят соответствующий закон, сообщили в Совете Федерации.Закон, инициированный сенаторами Андреем Клишасом, Дарьей Лантратовой, Вячеславом Тимченко, Сергеем Перминовым, Сергеем Карякиным и депутатами Госдумы, одобрен Совфедом."Документом устанавливается, что наследство лица, погибшего в связи с участием в СВО, будет открываться с даты составления записи акта гражданского состояния о смерти, если дата смерти человека неизвестна либо отличается от даты составления документов более чем на три месяца", - говорится в сообщении.В частности, речь идет об уменьшении количества необходимых документов; сокращении сроков рассмотрения и минимизации судебных процедур для подтверждения родства и прав на имущество.Закон вступает в силу с 15 июля 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации, россия, новости, закон и право