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Принят закон об упрощении наследства для семей погибших бойцов СВО
Принят закон об упрощении наследства для семей погибших бойцов СВО - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Принят закон об упрощении наследства для семей погибших бойцов СВО
Членам семей погибших участников СВО теперь будет легче вступить в наследство. В России принят соответствующий закон, сообщили в Совете Федерации. РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T12:42
2025-06-18T12:42
2025-06-18T12:30
совет федерации
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Членам семей погибших участников СВО теперь будет легче вступить в наследство. В России принят соответствующий закон, сообщили в Совете Федерации.Закон, инициированный сенаторами Андреем Клишасом, Дарьей Лантратовой, Вячеславом Тимченко, Сергеем Перминовым, Сергеем Карякиным и депутатами Госдумы, одобрен Совфедом."Документом устанавливается, что наследство лица, погибшего в связи с участием в СВО, будет открываться с даты составления записи акта гражданского состояния о смерти, если дата смерти человека неизвестна либо отличается от даты составления документов более чем на три месяца", - говорится в сообщении.В частности, речь идет об уменьшении количества необходимых документов; сокращении сроков рассмотрения и минимизации судебных процедур для подтверждения родства и прав на имущество.Закон вступает в силу с 15 июля 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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совет федерации, россия, новости, закон и право
Принят закон об упрощении наследства для семей погибших бойцов СВО
В России приняли закон об упрощении наследства для семей погибших участников СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Членам семей погибших участников СВО теперь будет легче вступить в наследство. В России принят соответствующий закон, сообщили в Совете Федерации.
Закон, инициированный сенаторами Андреем Клишасом, Дарьей Лантратовой, Вячеславом Тимченко, Сергеем Перминовым, Сергеем Карякиным и депутатами Госдумы, одобрен Совфедом.
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, которым предлагается ввести упрощенный порядок принятия наследства для родственников погибшего участника спецоперации, либо лица, проживающего или временно находившегося на территориях проведения СВО и погибшего в связи с обстоятельствами, имевшими место на указанных территориях.
"Документом устанавливается, что наследство лица, погибшего в связи с участием в СВО, будет открываться с даты составления записи акта гражданского состояния о смерти, если дата смерти человека неизвестна либо отличается от даты составления документов более чем на три месяца", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет об уменьшении количества необходимых документов; сокращении сроков рассмотрения и минимизации судебных процедур для подтверждения родства и прав на имущество.
Закон вступает в силу с 15 июля 2025 года.
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